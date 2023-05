Fred recevra un repas interdit en récompense si Manchester United bat Manchester City lors de la finale de la FA Cup samedi

Manchester United affrontera Manchester City lors de la finale de la FA Cup samedi, l’équipe rouge cherchant à ajouter un deuxième trophée à son cabinet de la saison tout en empêchant ses rivaux les plus proches d’avoir le potentiel d’obtenir un triplé historique.

Le milieu de terrain de United Fred savoure l’opportunité d’affronter City à Wembley, notamment parce qu’il s’offrira un repas qu’il doit éviter pendant la saison afin de rester au sommet de son art.

Interrogé par QuatreQuatreDeux avec quel repas il célébrerait si Manchester United battait les champions de Premier League en finale, Fred délibère avant de choisir une option.

« Il y en a tellement [meals he loves but has to avoid during the season] », raconte Fred FFT. « Mais je sais maintenant prendre soin de moi, surtout quand la saison touche à sa fin et qu’on doit jouer un match tous les trois jours.

« Je dois bien manger et me reposer, sinon cela affectera ce que je fais sur le terrain. Mais je suis un grand amateur de hamburgers. J’en deviens fou quand je peux, sauf pendant la saison. C’est l’un de mes principaux plaisirs pendant les vacances.

« Je serai à nouveau libre de manger autant de hamburgers que je veux [if Man United beat Man City]Dieu merci! »

Le régime alimentaire du Brésilien lui a permis de rester en pleine forme toute la saison, prouvant son dévouement à jouer sur le terrain pour Manchester United. Bien que Fred n’ait pas été blessé lors de la campagne 2022/23, il admet qu’il souhaite avoir plus de temps de jeu.

Malgré 55 apparitions, seulement 22 d’entre elles sont venues comme départs, tandis qu’à six autres reprises, il était un remplaçant inutilisé. En Premier League, Erik ten Hag n’a sélectionné Fred que 12 fois dès le départ, ce qui a quelque peu freiné une campagne par ailleurs excellente.

« Les performances du club ont été bonnes, mais en tant que joueurs, nous rêvons grand et aspirons toujours à remporter des trophées importants », explique Fred. « Nous savons que la saison dernière, nos résultats étaient loin de ce que nous voulions. Cette saison a été bien meilleure : nous avons remporté la Coupe de la Ligue, nous sommes en finale de la FA Cup et nous nous sommes battus pour les quatre premiers de la Premier League. .

« Nous sommes conscients que nous aurions pu aller plus loin en Ligue Europa [United lost 5-2 on aggregate to Sevilla in the quarter-finals] mais, tout compte fait, je suis content de notre saison. J’étais aux anges avec mon premier trophée au club, ce qui montre que notre équipe est sur la bonne voie après des années de reconstruction.

« En ce qui concerne mes propres performances, je pense que j’ai bien joué, même si j’aurais aimé avoir plus de minutes sur le terrain. Chaque fois que j’étais sur le terrain, je pense que j’ai livré ce qu’on attendait de moi pour aider l’équipe à réussir. . »