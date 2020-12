Le milieu de terrain de Manchester United Fred a eu une réponse amusante notée X lorsque Bruno Fernandes a décroché une autre passe lors de l’affrontement à Leicester.

Bien que les Red Devils aient été tenus à un match nul 2-2 au King Power, Fernandes a été impliqué dans les deux buts de son équipe lors d’une performance sublime à l’extérieur de la maison.

Le milieu de terrain a pu mettre un pied dans la passe mal dirigée de Daniel James pour pousser le ballon à Marcus Rashford, qui a dûment ouvert le score à la 23e minute.

Cela marquait la sixième passe décisive de Fernandes en Premier League de la saison – et la huitième dans toutes les compétitions – mais Fred était sur place pour ramener rapidement son coéquipier sur terre.

Fernandes a couru pour célébrer avec Rashford au coin du drapeau et a été entendu dire « Avez-vous vu mon aide? » avant d’éclater de rire.

Fred est rapidement arrivé pour se joindre à l’étreinte et, dans son portugais natal, a sonné avec: « What as *** help! ».

Cependant, les sourires ont été effacés des visages des joueurs de United à peine huit minutes plus tard, alors que Harvey Barnes frappait dans un égaliseur.

Fernandes a rétabli l’avance à la 79e minute seulement pour que le tir de Jamie Vardy dévie d’Axel Tuanzebe à cinq minutes de la fin.