Fred peut-il remplir le rôle de Frenkie de Jong dans l’équipe de Manchester United de Ten Hag?

Erik ten Hag a discuté de la performance de Fred dans son nouveau rôle pour Manchester United.

Manchester United ayant très peu de milieux de terrain centraux seniors disponibles à l’heure actuelle, Erik ten Hag a chargé Fred de jouer le rôle de “connecteur”, reliant la défense et l’attaque en tant que milieu de terrain central le plus profond.

C’est un rôle que Frenkie de Jong, avec qui Man United a été lié pendant une grande partie de l’été, devrait jouer s’il passait à Old Trafford.

Cependant, comme le montre la dernière mise à jour sur la situation, De Jong ne semble pas du tout désireux d’échanger Barcelone contre Manchester :

Mais à part ça, il veut désespérément venir https://t.co/8NXlX3lw2i – Gary Neville (@GNev2) 21 juillet 2022

Ainsi, Manchester United devra peut-être commencer 2022/23 avec Fred dans le rôle de De Jong.

Mais comment se comporte-t-il là-bas? Eh bien, Ten Hag avait ceci à dire à propos du Brésilien vendredi :

“Pour le moment, il joue le rôle de connecteur, défendant contre l’attaque”, a déclaré Ten Hag. « Il joue assez bien le rôle. Je suis satisfait de sa performance, de son amélioration.

“Je pense qu’il peut même être meilleur. Je le soutiendrai en cela. Il apporte aussi de l’énergie dans l’équipe par son attitude.

Lors du match de Manchester United contre Aston Villa samedi, il a ajouté :

“Nous avons l’intention de jouer un football brillant, une seule chose, nous avons un adversaire à chaque fois – et ils ne coopèrent pas”, a-t-il déclaré.

“Donc, il s’agit d’abord de notre philosophie, nous voulons jouer un football proactif, un football offensif, je sais que l’adversaire de demain sera coriace – c’est un excellent test. En ce sens, Perth a vraiment de la chance.

