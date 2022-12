Fred McGriff élu au Temple de la renommée du baseball

Dans ce qui sera très probablement considéré comme une déclaration forte contre la soi-disant ère des stéroïdes du baseball, Fred McGriff, un joueur de premier but qui est considéré par beaucoup comme ayant fait les choses de la bonne façon, a été élu au Temple de la renommée du baseball par un comité. le dimanche. Barry Bonds, Roger Clemens et d’autres joueurs ayant des liens avec les drogues améliorant la performance ne l’étaient pas.

McGriff, 59 ans, a joué pour six franchises sur 19 saisons de 1986 à 2004, frappant 493 circuits et réalisant 1 550 courses. All-Star à cinq reprises, il a mené la Ligue américaine avec 36 circuits en 1989 et la Ligue nationale avec 35 en 1992. Il a terminé dans le top 10 des joueurs les plus précieux votant six fois et a été le frappeur de nettoyage pour les lanceurs riches. Braves d’Atlanta des années 1990 lorsqu’ils ont finalement percé et remporté un titre de la Série mondiale en 1995.

Un joueur populaire surnommé Crime Dog – du nom de la mascotte de la prévention du crime McGruff – il est tombé juste en deçà de 500 circuits et a terminé sa carrière avec un assez modeste 52,6 victoires au-dessus du remplacement, tel que mesuré par Baseball Reference. Mais sa position parmi les membres du comité de l’ère du baseball contemporain du Hall, qui considère les joueurs dont l’apogée était de 1980 à nos jours, a probablement été aidée par le fait que son nom n’a jamais été lié à l’utilisation généralisée de drogues améliorant les performances qui a pris le contrôle de Major. League Baseball dans les années 1990 et au début des années 2000. Il a été nommé sur tous 16 bulletins de vote du comité, qui a rejeté les sept autres candidats : Bonds, Clemens Albert Belle, Don Mattingly, Dale Murphy, Rafael Palmeiro et Curt Schilling.