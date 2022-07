Fred Kerley hors relais avec blessure à la jambe

Le champion du monde du 100 mètres Fred Kerley ne sera pas disponible pour l’équipe de relais américaine plus tard cette semaine en raison d’une blessure à la jambe qu’il a subie lors de la course des demi-finales du 200 m.

L’agent de Kerley, Ricky Simms, a déclaré que le sprinter s’était légèrement blessé au quadriceps lors de la course de mardi soir. Kerley a ralenti à peu près à mi-chemin de la course et a terminé avant-dernier. Après la course, il a remonté la jambe gauche de son short au-dessus de sa cuisse. L’équipe a d’abord dit qu’il avait souffert d’une crampe.

Kerley était un spécialiste du 400 mètres qui a reculé avant les Jeux olympiques de l’an dernier. Il a remporté l’argent au 100 m à Tokyo, puis l’or à Eugene samedi dernier dans le cadre d’un balayage des médailles américaines qui comprenait également Marvin Bracy et Trayvon Bromell.

Kerley devait jouer un rôle clé dans l’équipe américaine de relais 4 × 100 mètres qui a été en proie à des problèmes au fil des décennies. Les qualifications pour cette course auront lieu vendredi, avec la finale samedi.

Même sans lui, les États-Unis peuvent aligner l’équipe la plus rapide. Christian Coleman, le champion du 100 mètres en 2019 qui a terminé sixième samedi, est candidat. Il en va de même pour Noah Lyles et Erriyon Knighton, les deux meilleurs prétendants au 200 m qui ont également les deux temps les plus rapides au monde sur cette distance cette année.

