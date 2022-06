Fred Kerley brûle en 100 manches, sortie de choc pour Sha’Carri Richardson

Le médaillé d’argent de Tokyo, Fred Kerley, a produit un record mondial de 9,83 secondes dans les séries masculines du 100 mètres aux championnats américains jeudi, mais il y a eu un choc dans les préliminaires féminins lorsque la favorite des fans, Sha’Carri Richardson, n’a pas réussi à se qualifier.

Le champion du monde Christian Coleman, qui est revenu à l’action en janvier après avoir purgé une suspension de 18 mois pour avoir enfreint les règles antidopage sur la localisation, a remporté sa manche en 10.08 tandis que Trayvon Bromell a décroché la sienne en 10.10.

« Je me sens plutôt bien. J’ai l’impression qu’il y a définitivement beaucoup de choses sur lesquelles je peux continuer à bâtir », a déclaré Coleman. « Je me sens plutôt bien pour un préliminaire et je suis donc très excité d’essayer de tout mettre en place demain.

Jamaican Athletics Championships: Shelly-Ann Fraser-Pryce Dazzles

Les trois premiers à Eugene, qui satisfont à certaines normes de qualification, et les détenteurs du titre mondial en titre se qualifient pour les premiers championnats du monde qui se dérouleront aux États-Unis sur la même piste, à partir du 15 juillet.

Aleia Hobbs, médaillée d’argent du relais de Tokyo, a réalisé le meilleur temps des séries féminines (10.88) mais Richardson, dont les rêves olympiques se sont soldés par une suspension pour un test positif au cannabis, a connu un départ difficile et a terminé cinquième de sa série en 11.31.

Une poussée tardive a propulsé le champion du monde du 800 m Donavan Brazier vers une victoire dans sa série en un temps de 1:46.49, sa meilleure performance de la saison.

La double médaillée de bronze mondiale Ajee Wilson a réalisé le meilleur temps dans les séries féminines avec 2:00.37, tandis que la médaillée d’or de 20 ans à Tokyo Athing Mu et la médaillée de bronze Raevyn Rogers se sont également qualifiées.

Au 400 m haies féminin, la détentrice du record du monde et médaillée d’or de Tokyo, Sydney McLaughlin, a mené tout le chemin pour remporter sa manche en 54,11, la championne du monde en titre Dalilah Muhammad étant absente en raison d’une blessure.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.