Fred Guttenberg révèle comment Joe Biden a aidé après le meurtre de sa fille Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Fred GuttenbergLe cri de guerre viral après avoir perdu sa fille Jaime lors de la fusillade à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas le 14 février 2018, a atteint les foyers et les cœurs de presque tous les Américains, y compris, à l’époque, l’ancien Vice Président Joe Biden. “Ça m’a frappé, c’était de la violence armée. Et j’ai dit: “Cette fois, la violence armée est venue dans la mauvaise communauté et a gâché le mauvais père”, se souvient Fred sur le Podcast Hollywood Life. “Je suis entré dans ma maison ce soir-là, après cette veillée, et j’ai dit:” Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais je vais casser ce putain de lobby des armes à feu. Et c’est devenu ma mission. Et plus tard cette semaine-là, j’ai reçu un appel de l’actuel président Joe Biden.

Plus d’actualités politiques :

Après son discours passionné lors de la veillée à Parkland, en Floride, Fred s’est souvenu d’avoir filtré plusieurs appels de sa famille, d’amis, de médias, d’activistes, de personnalités politiques et d’ailleurs. « Je ne répondais pas à mon téléphone si je n’avais pas le numéro », a-t-il expliqué. “J’ai reçu un appel au hasard vers 1h30 de l’après-midi un jour, et il a laissé un message, et il a juste dit:” Hé, Fred, c’est Joe Biden et j’aimerais te parler. Si ça t’intéresse, je te rappellerai à six heures précises, et si tu décroches et que tu veux bien parler, sinon, je comprends. À la surprise du père en deuil, le désormais POTUS a rappelé à 18 heures précises, et les deux “ont fini par avoir une conversation si étonnante pendant environ 45 à 50 minutes”.

“Joe Biden connaît le chagrin”, a déclaré Fred à HL, rappelant que le POTUS lui parlait alors qu’il se rendait à un événement pour la Fondation Beau Biden, en l’honneur de son fils décédé. « À un moment donné, il m’a demandé : ‘Alors, quel est ton plan ?’ J’ai dit : ‘Je n’ai pas de plan. Je sais juste que je veux casser ce putain de lobby des armes à feu. Il a dit : ‘Tu le feras, tu peux le faire. Il a commencé à me parler de mission et de but, et cette conversation est le moment où j’ai réalisé que j’avais une mission et un but.

Le natif de New York a révélé qu’avant la fusillade de l’école de Parkland, il avait pris une pause après avoir pris soin de son frère qui avait perdu sa bataille contre le cancer lié au 11 septembre. « Je devenais fou, je ne savais pas quoi faire. Je ne suis pas doué pour me réveiller et ne pas avoir de plan. Alors, je commençais à chercher une mission, un but, et puis ma fille a été tuée », se souvient Fred. “Quand Joe Biden m’a dit cela, cela a arrêté tout le reste dans son élan et il m’est apparu clairement que c’était la seule chose qui avait un sens pour ce que je pouvais faire à l’avenir. Et c’est comme ça depuis. »

Fred s’est depuis consacré à “casser le lobby des armes à feu”, et il y a récemment fait une grande brèche, travaillant en tandem avec de nombreux militants et le président Joe Biden pour promulguer le premier projet de loi sur le contrôle des armes à feu en près de 30 ans. Selon Le New York Times, le projet de loi bipartisan sur les armes à feu “étendra le système de vérification des antécédents des acheteurs potentiels d’armes à feu de moins de 21 ans, donnant aux autorités jusqu’à 10 jours ouvrables pour examiner les dossiers de santé mentale et juvénile. Il met de côté des millions de dollars pour que les États puissent financer des programmes d’intervention, tels que des tribunaux de santé mentale et de toxicomanie, et appliquer des lois dites de drapeau rouge qui permettent aux autorités de confisquer temporairement les armes à toute personne jugée trop dangereuse à posséder par un juge. leur.”

Lien connexe Lié: Célébrités atteintes du coronavirus : découvrez qui a eu le COVID-19

“Un de mes amis qui est candidat au Congrès a décrit le projet de loi comme nécessaire, mais pas suffisant, et je pense que cela résume tout”, a déclaré Fred à HL à propos du nouveau projet de loi. “Bien que j’aurais aimé que nous haussions l’âge à [purchase a gun] à 21, nous n’avons pas pu obtenir tous les votes nécessaires pour le faire. Mais maintenant, disposer d’un mécanisme permettant d’accorder plus d’attention aux personnes de moins de 21 ans qui tentent d’acheter ces armes, d’étendre l’importance des vérifications des antécédents et de connecter les forces de l’ordre et le FBI dans le cadre de ce processus empêchera absolument les jeunes de un moment de crise d’acheter une arme qu’ils peuvent utiliser pour commettre des dommages.

“Pendant 30 ans, ceux de l’autre côté ont toujours su et dit : ‘Vous n’obtiendrez jamais rien.’ Et ils le savaient. Ils avaient raison. Mais nous avons brisé ce mur », sourit-il. « Il ne s’agit plus de savoir si nous pouvons ou non faire passer quoi que ce soit. Maintenant, il ne s’agit que de ce qui est possible. que pouvons-nous faire de plus pour sauver des vies. C’est de cela qu’il s’agit. Il ne s’agit pas de restreindre les droits des propriétaires d’armes à feu. C’est un tas de BS. Il s’agit de sauver des vies. »