Fred Guttenberg parle des élections de mi-mandat 2022 et pourquoi voter démocrate – Hollywood Life

Fred Guttenberg a souligné à quel point il est important d’élire des politiciens démocrates pour les élections de mi-mandat de 2022, lors de l’examen d’une variété de questions majeures, y compris l’avortement et le contrôle des armes à feu, lors d’une récente interview sur le Podcast Hollywood Life. “Si vous voulez la sécurité des armes à feu, si vous voulez la liberté de choix, si vous voulez faire quelque chose pour l’environnement, si vous voulez le droit de vote », a-t-il expliqué sur le podcast. “La seule façon de sauver la démocratie est d’aller de l’avant et de voter pour les démocrates lors de ce cycle électoral. Reconstruisez ce qui était autrefois le Parti républicain, et nous pourrons nous demander qui votera pour différents partis lors d’une future élection. Pas celui-ci.”

Le militant des armes à feu, qui a perdu sa fille Jaime lors de la fusillade du lycée Marjory Stoneman Douglas en 2018 à Parkland, en Floride, a exhorté les Américains à souligner à quel point il est important d’exercer votre droit de le faire. “Si vous pensez que votre vote n’a pas d’importance, vous vous trompez. Cette législation n’a été possible que parce que nous avons voté en 2018 et 2020, et lâchez vos mégots et sortez et votez en novembre, car tout dépend de cela, et le vote compte », a-t-il déclaré.

Non seulement Fred a dit à HL à quel point il est important pour les Américains de voter, mais il a mis en garde contre ce que les républicains remportant la Chambre des représentants et le Sénat pourraient signifier pour le président. Joe Biden et l’Amérique en général. “Ce sera peut-être l’élection, où nous conserverons la chance de continuer à nous battre pour [Democracy], ou nous le perdons définitivement », a-t-il déclaré. “Ils ont clairement indiqué que s’ils se retrouvaient à la fois à la Chambre et au Sénat, la première chose qu’ils feraient serait de destituer Biden.”

En tant qu’éminent militant du contrôle des armes à feu, Fred a souligné l’importance d’une législation sensée sur les armes à feu, en particulier après les récentes fusillades meurtrières de masse, comme celle d’Uvalde, au Texas. « Voulons-nous être d’accord avec une interprétation bâtarde du deuxième amendement ? Cela nous permet d’être dans un endroit où notre propre sécurité personnelle est toujours en danger, où notre droit à la vie est toujours en danger, ou voulons-nous faire quelque chose à ce sujet ? ” il a dit.

Fred a expliqué combien d’Américains sont en faveur d’une législation sur le contrôle des armes à feu (comme le projet de loi bipartite sur les armes à feu qui a été adopté fin juin), et il a expliqué dans quelle mesure cela doit être décidé aux urnes, en élisant des responsables qui sont en faveur des lois sur le contrôle des armes à feu. “En tant que pays, nous avons maintenant la responsabilité de freiner [gun sales], et cette législation était un début », a-t-il déclaré. « La violence que nous voyons maintenant est prévisible. C’était également évitable, et nous avons encore la possibilité de faire plus, nous n’allons jamais nous débarrasser de la violence armée à ce stade, mais nous pouvons commencer à tourner le dos. Nous pouvons réduire le taux de mortalité par arme à feu. Nous pouvons réduire les incidences de la violence armée.