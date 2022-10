Fred Guttenberg et les parents de Parkland réagissent après la condamnation du tueur – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Amy Beth Bennett/AP/Shutterstock

Suite à la condamnation du tireur de Parkland Nicolas Cruz24 ans, condamné à perpétuité sans libération conditionnelle pour son massacre de 17 personnes (14 enfants) en 2018, les parents des jeunes victimes se sont manifestés pour fustiger la décision de lui épargner la peine de mort. Fred Guttenbergdont l’enfant de 14 ans a été abattu à Marjorie École secondaire Stoneman Douglas le 14 février de cette année-là, prit immédiatement Twitter au lendemain de la décision du 12 octobre. « Si cela est vrai, tout problème de juré doit faire l’objet d’une enquête. Ce n’est pas ainsi que la justice devrait servir », a-t-il tweeté à côté d’un lien vers un article dans Médiaité. Fred a poursuivi ses pensées dans un essai de 23 tweets, disant en partie que l’expérience l’a laissé “en larmes”. “Pour l’instant, je suis content que ce soit fini et que ma famille et moi puissions enfin rendre visite à Jaime au cimetière”, a-t-il écrit.

Ancien candidat républicain à la présidence et membre du Congrès de l’Illinois pour un mandat réagi via la plateforme, louant Fred. “Que Dieu te bénisse @fred_guttenberg, ” il a écrit. “Je suis vraiment désolé que tu aies perdu Jaime. Le lien vidéo de Joe comprenait des commentaires post-condamnation de Fred implorant les électeurs de faire entendre leur voix lors des prochaines élections de mi-mandat et d’élire des représentants qui adopteront une législation sur la sécurité des armes à feu. «La prochaine chose que je fais pour aller de l’avant est tout ce que je peux pour rappeler aux gens à quel point les prochaines élections sont importantes et le vote, car nous avons la capacité de faire des choses dans ce pays pour réduire la violence armée grâce à notre vote et nous devons les faire », a déclaré Fred dans la vidéo émouvante.

Que Dieu te bénisse @fred_guttenberg. Je suis vraiment désolé que tu aies perdu Jaime. https://t.co/av2a3v2YM0 – Joe Walsh (@WalshFreedom) 13 octobre 2022

David Högg, 22 ans, un ancien élève de l’école qui était en terminale au moment de la fusillade, s’est également rendu sur la plateforme de médias sociaux pour réagir. “Aussi pour s’il vous plaît arrêter [sic] en disant le nom du tireur ou en montrant sa photo », il a tweeté le 13 octobre. « Arrêtez de lui donner de la notoriété. Concentrez-vous sur les victimes et soutenez leurs familles. Il a ajouté un autre tweet dans la suite, lisant: “Et leurs familles et ceux qui ont et malheureusement probablement plus qui mourront par suicide à la suite du traumatisme de la fusillade.”

David aussi tweeté les noms des victimes, ses pairs. “Qui mérite réellement votre attention : Alyssa Alhadeff, Scott Beigel, Martin Anguiano, Nicholas Dworet, Aaron Feis, Jamie Guttenberg, Chris Hixon, Luke Hoyer, Cara Loughran, Gina Montalto, Joaquin Oliver, Alaina Petty, Meadow Pollack, Helena Ramsay, Alex Schachter, Carmen Schentrup, Peter Wang . David, qui est maintenant un militant tenace du contrôle des armes à feu, a rencontré un déluge de soutien dans la section des commentaires de son tweet, plusieurs écrivant simplement “100 d’accord”.

Max Schachter, père de la victime de Parkland Alex Schachter, a publié une réaction déchirante à la suite de la décision. “Avant la fusillade, le meurtrier de Parkland a dit qu’il voulait tuer 20 personnes”, a écrit Max via Twitter. “Il a arrêté après avoir tué 17 personnes, dont mon adorable petit garçon Alex. Après, il ne voulait pas mourir. Il voulait vivre. Aujourd’hui, il a obtenu tout ce qu’il voulait. Pendant que nos proches sont au cimetière.

Père de la victime tuée Joaquín Oliver, Manuel Oliver, a également dirigé vers Twitter parler haut. «Meurtriers de masse: vous pouvez vivre votre vie naturelle, vous obtenez vos 3 repas chauds par jour, vous pouvez vous doucher tous les jours, obtenir des soins médicaux, hé, même un passe-temps ou une nouvelle éducation. Quel grand message cet envoi », a-t-il écrit. Il a également pris le temps de se recentrer sur son fils Joaquin. “Il est temps de revenir à Joaquin et à son incroyable mouvement”, a-t-il poursuivi en partie. “Le monde vient de voir comment s’en tirer avec un meurtre dans une nation dont le système est dangereusement défectueux. Réparons cet horrible récit.

Assassins de masse : vous pouvez vivre votre vie naturelle, vous obtenez vos 3 repas chauds par jour, vous pouvez vous doucher tous les jours, obtenir des soins médicaux, hé, même un passe-temps ou une nouvelle éducation. Quel beau message est cet envoi. – Manuel Olivier (@manueloliver00) 13 octobre 2022

Enfin, la mère de la victime de la fusillade de Parkland Alyssa Alhadeff aussi a tweeté ses pensées. “La justice, dans tous les sens du terme, n’a pas été rendue aujourd’hui. Il n’a pas été servi aux familles et aux proches des victimes ni à l’ensemble du pays. Je ne pensais pas pouvoir ressentir plus de déception et de chagrin.

La justice, dans tous les sens du terme, n’a pas été rendue aujourd’hui. Il n’a pas été servi aux familles et aux proches des victimes ni au pays dans son ensemble. Je ne pensais pas pouvoir ressentir plus de déception et de chagrin. 💔https://t.co/qHU8najn1Y — Lori Alhadeff (@lorialhadeff) 13 octobre 2022

Les problèmes de sécurité des armes à feu ont atteint leur paroxysme alors que les fusillades dans les écoles, y compris le récent massacre d’Uvalde, se poursuivent à travers le pays. Fred a parlé au Podcast Hollywood Life dans une interview de juillet 2022, et a partagé ses réflexions sur le sujet dans des commentaires EXCLUSIFS. “Si vous voulez la sécurité des armes à feu, si vous voulez la liberté de choix, si vous voulez faire quelque chose pour l’environnement, si vous voulez le droit de vote, la seule façon de sauver la démocratie est d’aller de l’avant et de voter [for] Démocrates dans ce cycle électoral », a-t-il déclaré HL pendant le balado. « Reconstruisez ce qui était autrefois le Parti républicain, et nous pourrons nous demander qui votera pour différents partis lors d’une future élection. Pas celui-ci.”