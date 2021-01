Le milieu de terrain de Manchester United, Fred, a lancé un appel à son coéquipier Paul Pogba pour qu’il reste au club.

Pogba a retrouvé la forme ces dernières semaines après que l’agent Mino Raiola a affirmé que « c’est fini » pour lui à Old Trafford.

La spéculation sur les transferts a constamment tourné autour du Français, qui pourrait partir cet été.

Mais Fred dit qu’il est désespéré de le voir rester sur place et continuer à montrer sa classe grâce à d’excellentes performances récentes.

Le Brésilien a déclaré à Globo Esporte: « Il (Pogba) est l’un des gars qui travaille dur, travaille dur, est très sérieux à l’entraînement.

«À l’intérieur du vestiaire, il y a un gars qui nous aide, est toujours de bonne humeur.

« On espère tellement qu’il pourra rester, tout le monde connaît sa qualité, c’est indiscutable.

« Cela nous aide beaucoup sur et en dehors du terrain et donne au maximum, chaque fois que nous donnons au maximum, cela fait de grands matches. Et nous espérons qu’il restera et sera toujours à son meilleur. »