Fred envoie un message aux coéquipiers de Manchester United avant la nouvelle saison

Fred a envoyé un message à ses coéquipiers de Manchester United avant la campagne 2022/23.

Man United a connu l’une de ses pires saisons de son histoire la saison dernière.

Les Diables Rouges ont terminé 6e en Premier League avec leur total de points le plus bas jamais enregistré.

Ils ont été éliminés de la FA Cup par Middlesbrough, n’ont pas atteint la finale de la Coupe de la Ligue et ont été évincés de la Ligue des champions en huitièmes de finale.

Maintenant cependant, avec 2022/23 dans moins d’un mois, Fred a exhorté ses coéquipiers à être unis :

“Nous devons être unis”, a déclaré Fred à Bangkok lors de la tournée de pré-saison du club en Thaïlande.

“Tous les aspects de la saison dernière ont été difficiles, ce qui est difficile. Cette saison avec un nouveau manager, avec déjà de nouvelles règles, nous chercherons à nous unir et à nous serrer les coudes car c’est ainsi que notre équipe doit être.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

« Nous devons être forts, et pour être forts, nous devons être unis. Nous espérons que nous pourrons être concentrés et forts. Erik peut nous aider à continuer à être unis. Depuis quelques années, nous n’avons plus gagné de trophées.

«De toute évidence, quelque chose doit changer pour réussir. Si cela ne fonctionne pas, vous devez viser à réussir. Je suis certain que Ten Hag en est conscient et fera de son mieux pour aider Manchester United à revenir au sommet, d’où il n’aurait jamais dû partir.

“C’est vraiment important pour nous d’avoir un entraîneur fort qui a le dernier mot à nos côtés. Cela nous donne de la sécurité et nous aide beaucoup.

« Il est très minutieux dans son travail, il a ses propres détails. Tous les détails du quotidien. C’est vraiment bien pour notre travail quotidien. Tout le monde sur le terrain doit tout donner pour aider l’équipe.

Fred insiste sur le fait que les joueurs de Manchester United doivent éviter plus de cliques de vestiaires s’ils veulent réussir sous Erik ten Hag | @ChrisWheelerDM https://t.co/7TWuWsC1Bl – MailOnline Sport (@MailSport) 12 juillet 2022

Conseils de paris France vs Belgique: aperçu, pronostics et cotes de l’UEFA Women’s Euro 2022

Conseils de paris Italie vs Islande: aperçu, pronostics et cotes de l’UEFA Women’s Euro 2022