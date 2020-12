Le milieu de terrain de Manchester United, Fred, a suggéré de manière quelque peu surprenante que son équipe pourrait encore se battre pour le titre de Premier League cette saison.

United a eu une autre campagne de hauts et de bas jusqu’à présent, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer étant beaucoup plus impressionnante à l’extérieur qu’à Old Trafford.

Mais avec un peu plus d’un tiers de la saison écoulée, ils ne restent qu’à huit points du leader de la ligue, Liverpool, après avoir disputé deux matchs de moins.

United est venu par derrière pour gagner un certain nombre de matchs cette saison, et parlant à leur site officiel, Fred pense que cela en dit long sur l’équipe.

« La clé pour revenir et gagner est notre concentration à chaque match, aller sur le terrain pour faire de notre mieux, être décisif et croire », a-t-il déclaré.

«Notre équipe a fait cela dans certains matchs cette saison, nous avons eu de belles performances, nous devons donc viser cette régularité, continuer à avoir de bons matchs et aller très loin avec une série de belles performances.

United affrontera Sheffield United jeudi, suivi d’un affrontement contre son rival Leeds dimanche.

Et Fred a insisté sur le fait que tout était encore possible cette saison et a défié ses coéquipiers d’essayer de gagner tous les matchs restants avant la fin de l’année.