AUSTIN, Texas: Fred Akers a suivi un géant de l’entraînement au Texas et est venu douloureusement près de la victoire avec deux saisons sans défaite avant que les espoirs pour le titre national ne se terminent par une défaite au Cotton Bowl.

Il a entraîné Earl Campbell, le premier gagnant du trophée Heisman des Longhorns, et a remporté comme peu d’autres au Texas, avec une fiche de 86-31-2 en 10 saisons. Mais une défaite au bowling en 1977 et un coup de pied étouffé sur le même terrain six ans plus tard ont coûté à Akers et au Texas un championnat national de football que les Longhorns ne gagneraient pas avant 32 ans.

Akers est décédé lundi à son domicile de Horseshoe Bay, au Texas, des complications de la démence entouré de sa famille, a déclaré sa fille Lesli à l’Associated Press. Il avait 82 ans.

Akers était assistant du staff chez Darrell Royals lorsque les Longhorns ont repris le wishbone un plan innovant à trois running back et ont remporté un championnat incontesté en 1969. Le Texas a suivi avec une saison régulière invaincue en 1970. Akers a ensuite quitté le Texas pour devenir entraîneur-chef en Wyoming. pendant deux saisons avant de retourner à Austin après la retraite de Royal en 1976.

Il n’était pas le premier choix de tout le monde.

Akers avait longtemps été choisi comme un étranger par certains sur le programme du Texas parce qu’il n’était pas oint par Royal pour être son successeur. Royal a préféré le coordinateur défensif Mike Campbell, mais un comité de recherche dirigé par l’ancienne administration Allen Shivers a choisi Akers, et la faille a divisé les fans du Texas pendant des années.

Royal et Akers venaient de familles pauvres des États adjacents de Royal of Oklahoma, Akers of Arkansas. Akers a obtenu son premier ballon de football à l’âge de 4 ans de son père, qui l’a trouvé dans une caserne en ruine de l’armée de l’air en train d’être démolie. Mais malgré toutes les similitudes dans leur parcours, leurs styles de coaching étaient très différents.

Là où Royal avait une personnalité folklorique qui produisait suffisamment de one-liners spirituels pour remplir des livres, Akers était strictement boutonné et professionnel. Il a insisté pour porter une veste et une cravate pour les entretiens de bureau et a enrôlé des psychologues du sport de la côte ouest pour parler à son équipe. Il a même produit trois vidéos sur le leadership New Age.

Il était toujours boutonné, assemblé. C’était une question de respect. Il respectait sa position et la façon dont il représentait l’État, l’université, le peuple et les joueurs », a déclaré Lesli Akers.

Et Akers a beaucoup gagné pendant un certain temps en perturbant une partie de ce que Royal avait construit mais qui avait vieilli. D’autres équipes, notamment l’Oklahoma, avaient adopté le wishbone et battaient régulièrement le Texas avec. Changer l’attaque pour montrer le robuste Campbell en formation I a été un succès retentissant.

Campbell a remporté le trophée Heisman en 1977 avant de se lancer dans une carrière professionnelle au Temple de la renommée. Le Texas était n ° 1 en route vers le Cotton Bowl contre Notre-Dame lorsque le frère et le neveu d’Aker ont été tués dans un accident de voiture dans l’Arkansas une semaine avant le match. Le Texas a perdu 38-10.

Le Texas est allé 10-1-1 en 1981, terminant au n ° 2 du pays avant de reprendre le titre national en 1983. Un coup de pied amorti contre la Géorgie dans le Cotton Bowl à la fin du quatrième quart a permis aux Bulldogs de remporter une victoire de 10-9. Si le Texas n ° 2 avait remporté ce match, il aurait probablement terminé n ° 1 après que Miami ait perturbé le classement du Nebraska plus tard dans la nuit.

Le Texas était n ° 1 en 1984 avant qu’Akers ne décide de lancer un panier tardif pour égaler l’Oklahoma plutôt que de jouer pour la victoire sous une pluie battante. Les Longhorns ont terminé 7-4-1 et Akers a été renvoyé deux saisons plus tard.

Malgré une fiche de 2-7 dans les matchs de bowling, Akers a remporté deux championnats de la Conférence du Sud-Ouest et ses 86 victoires se classent au troisième rang de l’histoire de l’école derrière Royal (167) et Mack Brown (158). Après sa libération du Texas, Akers a passé quatre saisons avec Purdue. Il a quitté l’entraînement universitaire après quatre saisons perdantes consécutives avec les Chaudronniers.

Il aimait ses joueurs. Il adorait l’Université du Texas et l’Université de l’Arkansas où il jouait, a déclaré Lesli Akers. Il les a aimés jusqu’au bout.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25