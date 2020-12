Fred a spécifiquement défié les instructions à la mi-temps d’Ole Gunnar Solskjaer alors que Manchester United succombait à la défaite contre le Paris Saint-Germain.

Le PSG a gagné 3-1 à Old Trafford après un doublé de Neymar et un but de Marquinhos.

Le RB Leipzig battant Istanbul Basaksehir, cela signifie que les trois équipes sont sur neuf points avant le match final.

Cela signifie que United doit aller en Allemagne et éviter la défaite contre l’équipe de Julian Nagelsmann pour se qualifier.

Mais ils devront le faire sans Fred, expulsé contre le PSG en seconde période.

Cependant, beaucoup pensent qu’il aurait dû recevoir ses ordres de marche en première période quand il a frappé Leandro Paredes.

VAR était impliqué mais l’arbitre n’a donné qu’un carton jaune, tandis qu’un autre rapprochement entre les deux Sud-Américains a vu Paredes réservé alors que Fred aurait facilement pu revoir le rouge.

Avec un tel objectif sur le dos, l’action intelligente aurait été de décoller le joueur de 27 ans, mais Solskjaer a persévéré.