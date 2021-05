Fred a abusé racialement sur Instagram après la défaite de Man Utd à Liverpool | Actualités du football

Le milieu de terrain de Manchester United Fred a été victime d’abus racistes sur Instagram après la défaite 4-2 contre Liverpool à Old Trafford jeudi.

Le joueur de 28 ans a commencé le match pour United avant d’être remplacé par Mason Greenwood à la 63e minute avec United 3-1 à l’époque.

Après le match, il a été victime d’abus via la section commentaires d’une image qu’il a publiée sur Instagram dimanche, célébrant la victoire de United à l’extérieur à Villa Park.

Le Brésilien a reçu un certain nombre de messages racistes, notamment des insultes racistes et des «émojis de singe». Il avait déjà été victime d’abus racistes cette saison après la sortie de United en FA Cup à Leicester.

En mars dernier, Fred a déclaré « nous sommes plus grands et meilleurs que ça » après avoir été abusé sur les réseaux sociaux après la défaite en quart de finale.

Cinq jours plus tard, Instagram a confirmé avoir supprimé un certain nombre de comptes liés à l’incident.

Actualités Sky Sports a contacté Facebook, la société mère d’Instagram, pour obtenir des commentaires sur la dernière instance d’abus envers Fred.

Les coéquipiers de Fred, Marcus Rashford, Axel Tuanzebe et Anthony Martial, et Lauren James, femmes de Manchester United, ont également été ciblés pour des abus racistes en ligne cette saison.

La haine ne nous arrêtera pas

Kick It Out signalant le racisme

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

