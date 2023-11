FRCC sollicité pour aider à constituer la main-d’œuvre de l’État en technologie quantique – BizWest

WESTMINSTER — Le Front Range Community College, le seul établissement de ce type dans l’État doté d’un programme d’optique et de photonique, a été sollicité par les dirigeants de l’État et de l’industrie pour aider à constituer la main-d’œuvre de l’État en matière de technologie quantique.

L’Administration du développement économique du Département américain du Commerce, par le biais de son programme de centres régionaux de technologie et d’innovation, en octobre a surnommé le Colorado un « TechHub » officiel pour l’avancement des technologies quantiques. Cette désignation permet à l’État d’exploiter des centaines de millions de dollars fédéraux destinés au développement économique – 500 millions de dollars en 2023 et 10 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années – mis de côté dans le cadre de la loi CHIPS and Science de 2022.

Le ministère a annoncé le 30 octobre que l’État Élever le Quantum Le consortium sera désigné pôle technologique régional pour les technologies de l’information quantique. En tant que membre de cette coalition, le FRCC a soutenu la candidature de l’État pour la désignation de centre technologique et jouera un rôle essentiel dans ces efforts à l’échelle de l’État.

La théorie quantique tente d’expliquer le comportement de la matière aux niveaux atomique et subatomique. Les applications de la science quantique pourraient révolutionner la façon dont les humains découvrent de nouvelles thérapies médicamenteuses, cartographient le cosmos, protègent les données sensibles, combattent le changement climatique et peut-être même découvrent de nouvelles formes de vie.

“La technologie de l’information quantique façonnera le prochain siècle aussi profondément que les circuits intégrés ou Internet ont façonné le précédent”, a déclaré la présidente du FRCC, Colleen Simpson, qui est membre du conseil d’administration d’Elevate Quantum, dans un communiqué préparé. « Ses applications s’étendront des découvertes de technologies climatiques et de médicaments à la défense et à la finance, et le Front Range Community College s’engage à garantir que nos étudiants acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans l’économie quantique en plein essor de l’État.

Le FRCC rejoint le département de physique de l’Université du Colorado à Boulder, le National Institute of Standards and Technology et le JILA (anciennement connu sous le nom de Joint Institute for Laboratory Astrophysics), devenus, au cours des trois dernières décennies, l’épicentre de la recherche quantique. .

Colleen Simpson

Alors que des dispositifs tels que les semi-conducteurs, les lasers et les satellites de positionnement global exploitent déjà certains principes quantiques, le domaine progresse rapidement avec une nouvelle génération de dispositifs quantiques. Cet ensemble émergent de technologies promet de transformer fondamentalement une vaste gamme d’appareils et de systèmes, depuis des systèmes de navigation plus fiables jusqu’à une imagerie médicale plus précise.

FRCC aidera Elevate Quantum à atteindre son objectif d’aider 30 000 travailleurs à développer de nouvelles compétences pour des emplois quantiques qui rémunèrent en moyenne plus de 125 000 $ par an. Près de la moitié de ces emplois ne nécessitent pas de diplômes d’études supérieures, ce qui signifie que l’industrie offre une vaste gamme d’opportunités d’emploi dans différentes formations.

La part des postes de techniciens dans l’industrie quantique devrait doubler au cours des cinq prochaines années. Les emplois critiques dans ce domaine comprendront également les machinistes, les techniciens en soudure, les soudeurs et d’autres rôles techniques, et le FRCC propose déjà des programmes dans des domaines connexes tels que automatisation, génie électronique, usinage de précision et soudage.

« Les compétences en optique sont des compétences quantiques », a déclaré Corban Tillemann-Dick, PDG de Maybell Quantum, basé à Denver, et président du consortium Elevate Quantum Tech Hub du Colorado, la plus grande coalition régionale d’organisations quantiques du pays. «Grâce au programme bien établi de technologie optique du FRCC, le collège est très bien placé pour aider à constituer la main-d’œuvre quantique dont le Colorado a besoin aujourd’hui et à mesure que l’industrie se développe.»

L’optique est une branche de la physique qui concerne le comportement et les propriétés de la lumière. L’optique et la photonique sont utilisées dans tous les domaines, depuis les lecteurs de codes-barres sur les téléphones portables et dans les magasins de détail jusqu’aux lasers de grande puissance, aux télescopes et à l’exploration spatiale.

Le programme de technologie optique du FRCC se concentre sur la formation des techniciens en optique, photonique et laser, qui sont tous essentiels à la main-d’œuvre quantique. Le programme a doublé de taille chaque année depuis son lancement en 2019. Il proposait initialement une certification de plus courte durée, mais propose désormais également un diplôme d’associé en optique. En élargissant davantage le programme, le FRCC sera en mesure d’inclure encore plus d’applications quantiques dans son programme de cours avancés.

« L’optique n’est pas notre seul programme qui permet la technologie quantique. Certains de nos autres programmes de fabrication avancée seront également utilisés dans l’industrie quantique », a déclaré Amanda Meier, directrice du programme d’optique du FRCC. « La nouvelle désignation de pôle technologique du Colorado nous permettra de développer notre programme d’études et nos espaces de laboratoire pour enseigner davantage de ces compétences critiques liées au quantique. Nous sommes impatients d’élargir nos programmes et d’intégrer l’éducation quantique à davantage de nos offres.

En tant que plus grand collège communautaire du Colorado, le FRCC travaille en étroite collaboration avec des entreprises de tous les secteurs de l’économie pour concevoir une formation adaptée aux besoins spécifiques de l’industrie. « Travailler avec l’industrie pour créer des réserves de main-d’œuvre est dans notre ADN », a déclaré Simpson. « L’expertise de FRCC vient de plus de 50 ans d’expérience dans la création de programmes adaptés aux besoins économiques de nos communautés.

Simpson a qualifié le Center for Integrated Manufacturing du FRCC de « l’endroit idéal pour commencer à former la main-d’œuvre quantique du Colorado. En nous appuyant sur nos programmes et notre infrastructure existants, nous pouvons créer une formation spécialisée qui correspond aux besoins de l’industrie quantique.

« Elevate Quantum est profondément engagé dans la promotion de la diversité, de l’équité, de l’inclusion, de l’accessibilité et de l’appartenance dans notre industrie », a déclaré Tillemann-Dick. « Le Colorado a désormais l’opportunité de construire, à partir de zéro, un écosystème quantique diversifié, inclusif et équitable à l’échelle de l’État. Une façon d’y parvenir est d’adopter des parcours d’apprentissage tout au long de la vie, pratiques et basés sur les compétences.

Elevate Quantum vise à inclure 40 % de groupes traditionnellement sous-représentés dans les emplois et les rôles de direction quantiques d’ici une décennie.

« La mission du FRCC est de rendre l’accès à l’éducation et la réussite accessibles à tous », a déclaré Simpson. « Il s’agit d’un élément clé de qui nous sommes en tant qu’institution, ce qui nous place dans une position unique pour aider Elevate Quantum à atteindre ses objectifs d’inclusivité. »

En tant que membre de la coalition Elevate Quantum, FRCC prévoit travailler avec des partenaires industriels pour créer de nouveaux apprentissages et/ou opportunités de stages pour la main-d’œuvre du secteur quantique. Le collège prévoit également d’élargir son programme d’optique existant pour inclure davantage de connaissances, de compétences et d’aptitudes les plus prioritaires pour les techniciens quantiques, y compris des cours sur les basses températures et les supraconducteurs. Les professeurs du FRCC pourront également utiliser le laboratoire Elevate Quantum pour le support technique.

« Les programmes existants du FRCC offrent déjà des voies permettant aux personnes qui ont été mal desservies par les révolutions technologiques passées de faire partie de l’avenir quantique », a déclaré Simpson. « Avec la désignation de pôle technologique, nous espérons pouvoir étendre nos programmes et les utiliser comme modèle dans toute la région. En aidant à constituer la main-d’œuvre quantique grâce à des programmes et des offres de diplômes innovants et personnalisés, nous garantissons que nos étudiants sont bien équipés pour naviguer dans le paysage quantique et saisir les opportunités passionnantes qu’il présente.

Les journalistes de BizWest, Lucas High et Dallas Heltzell, ont contribué à ce rapport.