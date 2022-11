Frazer Clarke se prépare pour un test clé en combattant Derek Chisora, avec l’aide d’Anthony Joshua dans son coin | Nouvelles de boxe

Frazer Clarke profite d’une préparation parfaite pour son concours du 12 novembre avec Kamil Sokolowski, en direct sur Sky Sports – avec l’aide de deux des plus grands noms de la boxe poids lourd.

Sokolowski est reconnu comme l’un des compagnons les plus coriaces du circuit des poids lourds et devrait donner au médaillé de bronze olympique le premier test de sa carrière professionnelle.

Au camp de Loughborough, Clarke a fait des rondes avec son coéquipier Richard Riakporhe et le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth Delicious Orie.

Image:

Clarke suit une excellente formation pour le premier test clé de sa carrière professionnelle





Il s’est également rendu à Londres pour s’entraîner avec Derek Chisora ​​alors que ce dernier se prépare pour son troisième combat avec Tyson Fury.

Et avec ses propres entraîneurs à Loughborough, Clarke a fait appel à l’ancien champion des poids lourds et vieil ami Anthony Joshua pour lui donner un coup de main.

“Je suis venu quelques jours pour faire du sparring. Mes entraîneurs ont d’autres combattants dans le gymnase”, a déclaré Clarke. Sports du ciel. « Pourquoi ne l’aurais-je pas appelé ?

“C’est une pratique tout à fait normale, tu demandes à un pote de te donner à boire, un petit conseil. Rien de plus, rien de moins. Lace mes gants, mets des coussinets, donne-moi à boire, dis-moi d’arrêter de tomber cette main de plomb et c’était tout.

“Peu importe ce qu’ils disent, double champion du monde des poids lourds, champion unifié, médaillé d’or olympique, dites ce que vous voulez de lui”, a ajouté Clarke. “Je vais lui demander conseil [rather] que John qui est assis derrière un ordinateur en train de manger un Big Mac.”

C’était bien pour Clarke. Il pense également que c’était positif pour Joshua. “Il adore la boxe. C’est l’environnement”, a-t-il déclaré.

“Une salle de boxe est un bon endroit pour être, surtout de nos jours. Si vous êtes un boxeur et que vous ne vous battez pas actuellement et que vous ne vous sentez pas très bien ou quoi que ce soit, mettez-vous au gymnase, passer du temps avec les gars, aider à donner à boire, tenir le sac pour quelqu’un, c’est bon pour vous, c’est bon pour cet esprit.

“C’est communautaire.”

Faire des rondes féroces avec Chisora ​​a été particulièrement bénéfique pour Clarke. “J’ai l’impression que c’est un moment stylistique parfait pour venir faire le tour avec Derek”, a-t-il expliqué.

Image:

Clarke cherchera à montrer sa qualité et sa puissance de frappe le 12 novembre





“En fait, il m’a pris une journée entière avec lui. Nous avons eu du sparring, puis je suis allé faire une séance S&C. Crédit là où il faut. Cet homme s’entraîne très dur. Très dur.

“C’est réel. C’est du vrai sparring. De gros gants évidemment, mais Derek Chisora ​​peut le rendre aussi dur et dur que vous le souhaitez. C’est l’homme original, pur-sang et dur et j’apprends beaucoup de lui aussi. Pas seulement la boxe , à peu près de petites choses, être au gymnase, faire le camp.”

Clarke met en garde contre la réduction de Chisora ​​dans son défi le mois prochain pour le championnat WBC des poids lourds de Tyson Fury.

“Pour ce combat, ce n’est pas seulement la préparation physique, c’est le côté mental. Il boxe quelqu’un qui l’a battu deux fois, il n’y va pas pour se mettre dans l’embarras. Il le met vraiment. Je sais que beaucoup de gens ne veulent pas ça battre pour aller de l’avant », a déclaré Clarke.

“Mais ne vous y trompez pas, Derek Chisora ​​se prépare comme un fou et il va lui donner une dure journée.

“Ce n’est pas AJ, ce n’est pas [Deontay] Plus sauvage, ce n’est pas [Oleksandr] Usyk, où vas-tu d’autre ? Il s’y mettra aussi bien que n’importe qui d’autre.”

Passer du temps avec des combattants de haut calibre est un autre signe que Clarke s’attend à progresser rapidement. Il a l’intention de montrer sa qualité contre Sokolowski et vise déjà le titre britannique des poids lourds pour lequel Nathan Gorman et Fabio Wardley se battront plus tard ce mois-ci.

“Si vous pensez que je n’ai pas regardé un Fabio Wardley et Nathan Gorman se battre, je vais être au bord du ring aussi intéressé que n’importe qui, avec un stylo, du papier et un appareil photo. Je serai là. C’est mon travail en tant que professionnel. combattant. Ne pas regarder devant, mais regarder autour de soi. C’est dans la nature », a-t-il déclaré.

“En 2023, si je progresse correctement, c’est le niveau auquel nous voulons être.”