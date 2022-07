Frazer Clarke montre qu’il est sérieux avant l’affrontement avec le géant « fougueux » de 300 livres Ariel Esteban Bracamonte | Nouvelles de boxe

Frazer Clarke a hâte de se battre. Cette impatience a presque débordé après avoir pesé pour le combat de samedi à Bournemouth.

Lorsque son adversaire, Ariel Esteban Bracamonte a enfoncé sa tête dans celle de Clarke, le médaillé de bronze olympique a réagi et l’a repoussé. Cela aurait pu être pire, avertit Clarke.

Les débuts professionnels de Clarke ont eu lieu en février. Cela n’a duré qu’un round et une blessure à la main l’a tenu hors de combat depuis lors. Mais finalement, il sent qu’il va avoir un vrai combat entre ses mains samedi.

“Les Sud-Américains n’est-ce pas? Ils sont aussi fougueux et aussi fougueux qu’ils viennent. Mais c’est ce que vous voulez. Vous voulez des adversaires qui viennent pour gagner. Il va venir essayer”, a déclaré Clarke. Sports du ciel.

“Mais je suis le combattant supérieur, je le sais. Je suis supérieur dans tous les départements. Ouais, les tactiques rudes, j’ai déjà tout vu. Rappelez-vous que je sais que c’est différent [from the amateurs] mais j’ai été autour. Je suis un dinosaure, tout le monde le sait.

“On peut tous pousser et bousculer et quoi de plus, ça ne veut rien dire. Demain lui et moi, un ring de boxe, c’est chez moi, c’est là que je fais des affaires. Donc ce n’est pas un problème.”

Il maintient qu’il n’a pas été surpris que l’Argentin essaie de l’agacer. “Je l’ai vu à quelques-unes de ses pesées, c’est un personnage fougueux”, a déclaré Clarke. “Il a mis sa tête sur la mienne, aucune chance, pas moi, je ne suis pas celui-là.

“Je l’ai poussé et j’ai dû réfléchir à deux fois parce que quand sa tête était sur la mienne, j’allais le frapper, je n’ai pas ce manque de respect. Ça n’arrive pas.”

Clarke est un poids lourd imposant, mais son adversaire Bracamonte est un homme énorme, plus de 300 livres, 22e 1 livre aux 19e 8 livres de Clarke. L’Argentin a duré huit rounds avec le poids lourd australien Demsey McKean la dernière fois qu’il a boxé au Royaume-Uni.

“C’est un grand homme. Il y aura deux grands hommes là-bas qui se battent, un combat loyal, le meilleur homme gagnera”, a déclaré Clarke.

“Il sera durable. Il sera dur, je m’attends à une nuit difficile. Des tirs reviennent, il avance. Mais je peux bouger mes pieds, je vais le brutaliser, je vais l’emmêler et il ‘ Je vais essayer de faire la même chose. Ce sera un bon combat. Ce sera divertissant.

“J’ai eu une manche professionnelle l’année dernière. Une manche d’action compétitive l’année dernière. Ce n’est pas assez. Cela ne pouvait être aidé que pour un homme qui a l’habitude de se battre 15, 20 fois par an contre le top adversaires, je n’aime pas ça. Si j’obtiens un tour demain, fantastique. Si j’en obtiens six, c’est encore mieux.

Les deux combattants ont continué à se harceler après leur altercation. Mais Clarke insiste sur le fait qu’il ne perdra pas son sang-froid le soir du combat.

“Je sais que j’ai eu quelques mots après”, a-t-il déclaré. “Rappelez-vous que ce n’est pas ma première danse. Je vais y entrer et faire ce qu’on m’a appris à faire depuis que j’ai 11 ans et c’est la boîte. Je ne vais pas y aller en chargeant et en regardant pour le sortir.

“Je vais entrer là-dedans, derrière mon jab, la main droite suivra. Je ne me tiendrai pas devant lui et puis quand il sera à l’intérieur, je vais lancer des coups mortels en dessous et au-dessus, faire face à lui comment je sais. Professionnel est le mot.

“Je vais le boxer. Je vais lui couper les oreilles. Je montrerai mon pedigree. Les gens pensent que je suis un expert, les gens pensent que je suis un bavard. Je suis un combattant et je le montrerai demain.”

