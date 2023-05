Frazer Clarke: l’ancien challenger du titre mondial Mariusz Wach sera le prochain dans un affrontement chez les poids lourds | Nouvelles de boxe

Frazer Clarke devrait affronter l’ancien challenger du titre mondial Mariusz Wach dans un affrontement des poids lourds au York Hall de Londres le 16 juin, en direct sur Sports du ciel.

Wach (36-9) a affronté certains des plus grands noms de la division, notamment Wladimir Klitschko, Alexander Povetkin, Hughie Fury et Dillian Whyte et affrontera Clarke (6-0) lors de sa septième sortie professionnelle seulement.

Clarke et Wach sont tous deux d’anciens olympiens – Clarke remportant une médaille de bronze pour la Grande-Bretagne aux Jeux de 2020 et Wach représentant la Pologne en 2004.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de Frazer Clarke contre Bogdan Dinu alors que le médaillé de bronze olympique a maintenu son début de vie parfait dans les rangs professionnels



« Je suis heureux que nous soyons enfin en mesure d’annoncer ce combat et de laisser les gens voir le genre de défis que je recherche », a déclaré Clarke.

« Mariusz Wach est un adversaire très coriace, son bilan parle de lui-même – regardez les noms avec lesquels il a été là-bas et le genre de combats qu’il a eu avec eux. J’espère donc qu’il est clair pour tout le monde maintenant que Frazer Clarke n’a pas peur de n’importe qui.

«Je suis dans ce jeu pour être champion du monde et le parcours a toujours été soigneusement planifié. On a beaucoup parlé de moi ces derniers temps mais les gens ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses.

« Moi-même et mon promoteur Ben Shalom sommes sur la même longueur d’onde et nous exécutons le plan étape par étape. Je m’attends à avoir la ceinture de champion britannique des poids lourds autour de ma taille d’ici la fin de l’année – mais je dois d’abord gérer Mariusz Wach .”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Frazer Clarke a cassé les côtes de Bogdan Dinu alors qu’il remportait sa sixième victoire consécutive en tant que professionnel



Ben Shalom, PDG de BOXXER, a ajouté : « C’est un grand combat pour Frazer Clarke. Mariusz Wach est un client très coriace qui a partagé le ring avec certains des plus grands noms du sport avec des performances mémorables.

« Frazer Clarke franchit une étape importante le 16 juin, mais ce sont les défis dont il a besoin alors qu’il se dirige vers le sommet. »

La soirée mettra en vedette plusieurs combattants britanniques très prisés, dont le prodige ultra-léger Adam Azim contre l’Ukrainien Aram Fanyan, qui est à la limite du classement des 10 premiers de l’Union européenne de boxe et n’a perdu qu’une seule fois en 23 combats professionnels.

Caroline Dubois affronte également Yanina Lescano, qui a perdu de manière controversée le championnat du monde IBO face à Estelle Mossely.

Devin Haney affronte Vasiliy Lomachenko pour le titre incontesté des poids légers en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Action à partir de 1h du matin le dimanche 21 mai.

Le samedi 27 mai, Chris Billam-Smith défie Lawrence Okolie pour le titre WBO des poids lourds. La couverture de la nuit commence à 19 heures sur Sky Sports Action.