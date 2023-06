Frazer Clarke: La seule chose que Jeamie TKV a mieux que moi, c’est une racine des cheveux | « Je le ferais sortir ! » | Nouvelles de boxe

Les poids lourds britanniques Frazer Clarke et Jeamie TKV se sont affrontés lors de la dernière édition du podcast Toe2Toe.

Après avoir acquis de l’expérience dans un concours de 10 rounds avec le vétéran polonais Mariusz Wach la dernière fois, Clarke reprend sa poursuite du champion britannique Fabio Wardley.

Mais TKV, un camarade de gym de Wardley, était au bord du ring pour regarder Clarke combattre Wach et le Londonien n’a pas l’intention de laisser le médaillé de bronze olympique le négliger.

Clarke veut toujours affronter Fabio Wardley



« Je ne sais pas si Frazer veut le combat », a déclaré TKV. « Je dis juste que ce sont deux sports différents [amateur and pro boxing]. Je crois que je suis un meilleur professionnel et je le sortirais.

« Je sais que je suis un problème pour toi. »

Clarke a riposté : « Qu’est-ce qui te fait penser que je ne voudrais pas te combattre ?

Clarke a coché beaucoup de cases après avoir apprivoisé l'énorme Mariusz Wach sur 10 rounds étouffants au York Hall



« Qu’as-tu fait pour prouver que tu es un problème pour moi? La seule chose que Jeamie TKV a mieux que moi, c’est une racine des cheveux et c’est tout.

« Je pense que c’est une trajectoire de collision et je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute dans mon esprit que nous nous battrons, et je ne dis pas que c’est un mauvais combattant parce qu’il s’améliore définitivement, moi aussi. »

Clarke et TKV sont tous deux des poids lourds invaincus au début de leur carrière professionnelle. Alors qu’ils continuent à gravir les échelons, une compétition entre eux pourrait être inévitable.

« Je ne vous sous-estime pas », a déclaré Clarke à TKV. « Je pense que tu es un bon combattant, un combattant solide. Est-ce que je pense que tu peux me battre? Absolument pas.

Clarke pense que le combat Wardley aura toujours lieu



« Tu n’es pas un mauvais combattant, tu es bon à l’intérieur. »

Mais Clarke a ajouté: « Vous avez arrêté quelqu’un lors de votre dernier combat [Michal Boloz] Que le conseil ne serait même pas autorisé à me boxer dans mon troisième ou quatrième [fight]ils ont dit que c’était un décalage.

« J’énonce le fait que tu ne peux pas me battre.

De tels commentaires n’ont fait qu’enflammer encore plus TKV. « Vous m’avez manqué de respect et je n’aime pas le manque de respect. Personne ne peut me manquer de respect, surtout en dehors du ring », a-t-il déclaré.

« Tu as parlé comme si j’étais un combat de mise au point ou quelque chose comme ça. Pas question.

Shalom a suggéré que Clarke pourrait encore affronter Wardley en septembre



« Je ne suis pas un combat de mise au point. »

Il a dit à Clarke : « Je peux te battre. »

« C’est la seule chose qu’il sous-estime que je ne peux pas le battre », a-t-il poursuivi.

« Oubliez le pedigree de Frazer Clarke, ce truc olympique. Je vais battre le [stuffing] hors de toi. Je ne vais pas vous mentir. De plus, s’il porte cette médaille de bronze autour du cou, je la lui arracherai du cou.

Clarke a immédiatement répondu: « C’est le plus proche que vous auriez jamais pu en faire.

« Tu donnerais ton bras gauche pour avoir cette médaille. »

« Ne perdez pas », a-t-il déclaré à TKV. « Avouons-le, vous n’allez pas perdre si vous continuez à combattre les gens que vous combattez.

« Continuez à gagner, continuez à vous battre et nous nous battrons. »

