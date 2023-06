La dernière fois que Frazer Clarke a boxé au York Hall, les circonstances étaient presque inimaginables.

En 2017, Clarke et ses coéquipiers britanniques boxaient Italia Thunder dans les World Series of Boxing sur le vénérable site de l’est de Londres.

La veille, l’équipe britannique avait participé à un événement caritatif au Parlement. Ils ont été pris dans l’attaque terroriste de Westminster, quand alors qu’ils partaient, devant eux, un attaquant a poignardé à plusieurs reprises le PC Keith Palmer avant d’être abattu.

Frazer Clarke et Mariusz Wach se sont affrontés lors de la pesée avant leur combat vendredi soir.



Tony Davis, l’un des entraîneurs britanniques, a été l’une des premières personnes à atteindre Palmer et à tenter de soigner des blessures qui se sont finalement avérées mortelles.

« Boxer après, c’était surréaliste. C’est seulement quand tu vieillis un peu et que tu regardes, tu te dis : ‘Oh mon Dieu, comment ai-je pu boxer le lendemain ?' », a déclaré Clarke. Sports du ciel. « Avec le recul, je ne sais pas comment nous avons fait.

« J’étais un peu jeune, un peu plus jeune. La WSB, rappelez-vous que c’était la seule chance en tant qu’amateurs de gagner quelques livres supplémentaires et nous étions tous maigres. »

La décision de continuer l’événement a été prise par les boxeurs. « J’étais avec une équipe », a déclaré Clarke. « Je suis très proche d’eux, j’étais avec Callum French et Pat McCormack. Ils viennent de l’endroit le plus dur du monde, à Birtley.

Frazer Clarke jette un œil à Mariusz Wach et a un message haussier pour certains des autres poids lourds.



« On nous a tous posé la question. ‘Est-ce que tout le monde est d’accord pour boxer demain? Nous pouvons annuler ce spectacle, pas de problème.’ Leurs mains se sont levées tout de suite et les miennes ont suivi tout de suite après.

« Rien n’allait nous dissuader. Tu es jeune alors. »

Ils ont remporté le match par équipe 5-0, Clarke battant le meilleur olympien italien Guido Vianello.

Cela est arrivé au début d’un cycle olympique qui culminerait avec un groupe spécial de boxeurs britanniques remportant six médailles aux Jeux de Tokyo. Clarke est devenu le capitaine de l’équipe et lui-même médaillé de bronze olympique.

« Ce n’était qu’un des exemples du caractère de cette équipe. Même si Callum French n’est pas allé [to the Olympics, after his weight class was removed], il était une personne si importante dans ce cycle. Un très, très bon combattant solide, un très bon membre de l’équipe et il y en avait beaucoup pendant ce cycle, Cyrus (Pattinson), Callum French, d’autres personnes qui ont vraiment, vraiment joué un grand rôle.

« Ils ont joué leur rôle. »

Clarke et Wach pèsent pour le combat de ce soir, en direct sur Sky Sports





Clarke, bien sûr, est maintenant un combattant professionnel, un métier solitaire et se fraye un chemin à travers les premières étapes de sa carrière. Il retourne au York Hall vendredi soir pour son septième concours professionnel.

Toujours juste 6-0, Clarke a fait l’objet d’un examen minutieux lorsque son équipe a choisi de se retirer d’une offre de bourse pour un titre britannique. Il veut combattre Fabio Wardley pour le championnat britannique, mais comprend l’importance d’obtenir plus de tours professionnels en premier.

« Ces 10 jours difficiles de médias sociaux avec les trucs de Fabio m’ont mis le mors entre les dents », a-t-il déclaré après un déluge de commentaires sur les réseaux sociaux. « J’ai eu 10 jours vraiment difficiles et ça m’a fait un peu grincer des dents. »

Cela a piqué sa fierté de combat mais Clarke a déclaré: « Je suis long dans la dent parce que je suis là depuis si longtemps. Il m’est arrivé de mauvaises choses, de bonnes choses se sont produites et j’ai appris de toutes les expériences donc ce n’est pas un problème. Je le prends juste avec des pincettes. Cela m’a pris quelques jours. Je ne suis qu’un humain.

Ben Shalom dit que Frazer Clarke pourrait encore affronter Fabio Wardley en septembre et qu’il n’a d’abord besoin que d’un concours de 10 rounds.



« En ce qui concerne les carrières de boxeur amateur, j’ai traversé le moulin. Les attaques terroristes. J’ai été moi-même poignardé. Le kerfuffle aux championnats du monde avec Maxim Babanin [when Clarke was denied a medal after a controversial bout review]. Le chagrin olympique – deux fois. »

Vendredi, il doit rester concentré sur son prochain adversaire, le poids lourd polonais Mariusz Wach.

« J’ai un homme de 20 pierres devant moi qui va essayer de me cogner la tête. » Cela, Clarke en est convaincu, concentrera merveilleusement l’esprit.

Wach est connu pour sa résilience et Clarke entre dans son premier concours prévu de 10 rounds avec le vétéran, en direct sur Sports du ciel.

Le médaillé olympique Clarke a été façonné par une longue et fructueuse carrière amateur





Cela devrait lui donner l’expérience professionnelle qu’il recherche.

« Il est un exemple parfait de ce que vous voyez n’est pas ce que vous obtenez. Il ne fait pas ce qu’il dit sur la boîte », a déclaré Clarke à propos de Wach.

« C’est un vieux pro qui connaît son chemin autour d’un ring et il établit un bon rythme pour un grand homme. Il lâche parfois ses mains dans un combat. Il sait quand frapper, quand ne pas frapper. Il fait un beaucoup de bonnes choses. Il n’est pas le combattant qu’il était autrefois, ne nous y trompons pas, mais une épreuve sévère.

« La chose à propos de la division des poids lourds, le monde est rapide à juger. Parce que nous ne ressemblons pas tous à Anthony Joshua avec un pack de 10 et des muscles qui sortent de votre poitrine », a-t-il ajouté.

« Entre nous deux, il n’y a pas de contrat Calvin Klein à venir, ça n’arrive pas. Mais nous sommes des combattants, c’est un homme fier, je suis un homme fier. »

Il veut que ce concours le prépare pour les futurs combats pour le titre. Wardley reste dans son viseur.

« Je sais que ça va être un gros combat », a déclaré Clarke. « Ce combat doit avoir lieu.

« C’est le Joshua et Fury domestique. Tout le monde l’appelle. Donc ça va arriver. Pro novice 7-0 chez moi et lui sur 16-0, ça a fait beaucoup de bruit et je savoure ça. J’ai hâte d’y être.

« Mais je dois m’occuper de Mariusz Wach. »

Faits saillants de Frazer Clarke contre Bogdan Dinu alors que le médaillé de bronze olympique a maintenu son début de vie parfait dans les rangs professionnels.



Animé en pensant à ses futurs objectifs, Clarke a déclaré : « Les gens pensent que je n’ai pas d’ambitions ! Surtout ces garçons domestiques – ils ne peuvent pas lacer mes bottes. Je vous le dis maintenant, le temps nous le dira et je le prouverai. .

« Ça fait battre mon cœur quand j’en parle. Pourquoi ne puis-je pas être champion du monde ? » il a continué. « C’est seulement sur moi. Si j’échoue, c’est parce que j’ai été paresseux et que j’ai détourné mon attention du ballon. »

C’était un amateur de classe mondiale, il a le calibre de la boxe. « J’ai la plate-forme, j’ai les bonnes personnes autour de moi », a-t-il poursuivi. « J’ai un entraîneur fantastique [Angel Fernandez] qui émergera sous peu et fera de Richard Riakporhe un champion du monde à 100 %. Il fera de moi un champion du monde.

« Alors nous aurons tous le crédit que nous méritons. »

