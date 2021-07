Frazer Clarke est l’espoir olympique britannique des super-lourds – « Ils pensaient tous que cela n’arriverait jamais, maintenant c’est entre mes mains » | Nouvelles de boxe

Frazer Clarke a passé les 12 dernières années à l’extérieur, à regarder à l’intérieur. Toujours plein d’espoir, parfois désespéré, sa volonté n’a jamais été compromise.

Il a raté la qualification pour deux Jeux olympiques, forcé de regarder à la place les dents serrées pendant qu’Anthony Joshua remportait l’or à Londres 2012, puis que Joe Joyce était controversé limité à l’argent à Rio 2016.

Il a été poignardé à trois reprises et était impuissant lorsqu’il a été pris dans l’attaque terroriste de Westminster – si près qu’il a vu l’agresseur abattu par la police.

Frazer Clarke suivra Anthony Joshua et Joe Joyce



Et il a regardé avec envie le ring pendant son rôle de gardien de sécurité, regardant des combats de poids lourds et pensant: « Je pourrais battre ce gars ».

Enfin, il est temps pour Clarke de se délecter d’un projecteur qu’il poursuit depuis plus d’une décennie. L’histoire de bien-être et le capitaine de l’équipe de 11 boxeurs itinérants de Grande-Bretagne à Tokyo 2020 est le super-lourd Clarke qui se battra pour l’or lors de sa troisième (et dernière) tentative.

« Cela a été long à venir », a-t-il dit timidement à Sky Sports, se corrigeant en essayant de décrire poliment l’émotion. « Enchanté est un mot que je pourrais utiliser pour le décrire ! »

Il y a eu des moments, a-t-il dit, où le directeur des performances de l’équipe GB, Rob McCracken, a dû se battre personnellement pour garder Clarke dans les parages alors qu’il semblait qu’il ne pourrait jamais réaliser ce potentiel.

« Si vous ne connaissez pas mon histoire? S’il vous plaît, travaillez dur et les choses se passeront pour vous », dit Clarke.

Il prend son rôle au sérieux comme un exemple pour les autres.

« Vous devez être cohérent. Continuez à travailler. Croyez en vous et entourez-vous de bonnes personnes. Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. C’est un message que je veux transmettre aux jeunes – parfois vous échouez au premier obstacle mais vous pouvez obtenir reculer, recommencer.

« Un poids énorme a été retiré de mes épaules. Je le voulais depuis longtemps et j’ai laissé la pression monter et monter. Ce voyage est comme des serpents et des échelles, il y a des hauts et des bas.

« GB Boxing m’a permis de rester concentré quand je n’étais pas concentré.

« Je suis mature maintenant. Je comprends ce qu’il faut, en dehors du ring. »

Clarke visera l’or des super-lourds à Tokyo



Clarke a apprécié une bière et une tarte, admet-il librement. Aujourd’hui âgé de 29 ans et père, ce garçon avec un tatouage de Del Boy de Only Fools and Horses s’est adouci.

« Pendant longtemps, du lundi au vendredi… »

Clarke essaie d’expliquer ses jours moins disciplinés mais, avec un sourire ironique, décide d’être encore plus honnête.

« Non, même pas du lundi au vendredi. Je m’entraînerais puis sortirais du ring et menais une vie normale », dit-il.

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour réaliser que ce n’est pas un jeu d’être au gymnase, c’est 24h/24 et 7j/7. Vous devez toujours vivre la vie d’un boxeur ultime, un professionnel et un athlète. La maturité a certainement aidé. La naissance de mes enfants m’a vraiment changé et ma belle partenaire m’aide beaucoup. »

Il a traversé deux situations mettant sa vie en danger au cours de ce voyage unique.

En 2016, une bagarre dans une boîte de nuit a entraîné son agression au couteau. Il est depuis devenu un militant anti-couteau vocal.

Un an plus tard, Clarke et trois autres boxeurs de l’équipe GB ont été pris dans l’attaque terroriste de Westminster où quatre personnes, plus le terroriste, ont été tuées.

« Je viens de me gratter la peau des dents et je suis rentré chez moi dans ma famille. Certaines personnes n’ont pas pu le faire ce jour-là », a-t-il déclaré à Tokyo2020.org à l’époque.

Je ne peux jamais ignorer ce que je viens de voir devant mes yeux à la Chambre du Parlement à Londres … Dieu soit avec le policier – Frazer Clarke (@BigFrazeBoxer) 22 mars 2017

Clarke s’est fait un nom en tant que partenaire d’entraînement de longue date d’Anthony Joshua.

Plus douloureux encore était de devoir regarder de l’extérieur du ring alors que Joshua et co volaient les gros titres. Clarke a travaillé comme agent de sécurité au début de la vingtaine, sa taille et son physique faisant de lui un ajustement naturel pour rétablir l’ordre lors d’événements de boxe chaotiques.

Lorsque Joshua et Dillian Whyte (ainsi que des membres enragés de leurs équipes) se sont bagarrés après la conclusion du premier round de leur combat en 2015, c’est un jeune Clarke qui a fait irruption sur le ring pour séparer les factions belligérantes.

« J’ai adoré. C’était l’une des meilleures périodes de ma vie », dit-il.

« En tant que fan de boxe, je vivais un rêve. J’étais un garçon de 17 ans avec du talent mais, le week-end, je me suis trompé de choses.

« J’ai vu directement les coulisses et j’ai tellement apprécié. J’étais là pour assurer la sécurité des gens, mais j’ai eu la meilleure expérience en m’asseyant au bord du ring pour regarder les gens que j’admire, les gens que j’aspire [to be like].

« C’était aussi une expérience difficile parce que c’est arrivé au stade où j’ai vu des gens recevoir beaucoup d’applaudissements mais je me suis dit : ‘Je peux battre ces gars-là !' »

Clarke est un partenaire d’entraînement de longue date d’Anthony Joshua



Est-ce qu’il se tenait vraiment là en silence en uniforme, pensant qu’il pourrait assommer les poids lourds superstars à l’intérieur du ring?

« Cent pour cent. Nous sommes des gens confiants. Demandez-moi comment je me comporterais contre un Mike Tyson de 18 ans? Je dirais que je gagnerais. C’est comme ça que je suis. Être là de première main? J’ai pensé à moi-même : ‘Je ferai bien quand le moment sera venu’. »

Clarke entre dans une division de poids olympique où les précédents médaillés d’or comprenaient Lennox Lewis et Wladimir Klitschko.

Mais la plus grande pression peut venir de l’intérieur – Joshua et Joyce, ses prédécesseurs super-lourds pour l’équipe GB, sont rentrés à la maison avec l’or et l’argent et sont depuis devenus de redoutables professionnels.

« On pourrait appeler ça de la pression, » il hausse les épaules. « Ils ont eu leur propre parcours et j’ai le mien. Je ferai ce que je fais – bien boxer et gagner. Je suis un individu. Ils sont fantastiques mais je ferai les choses à ma façon – j’espère que cela divertira les gens et réussira ainsi que. »

Clarke a partagé un ring chez les amateurs avec les pros actuels Joseph Parker, Tony Yoka, Sergey Kuzmkin et Otto Wallin.

Le voyage de Clarke a été long et tumultueux



Bakhodir Jalolov d’Ouzbékistan est la menace la plus redoutable pour la médaille d’or à Tokyo 2020. Il a profité de la nouvelle règle qui permet aux boxeurs professionnels de participer aux Jeux olympiques. Jalolov est le champion du monde amateur en titre, passé à la boxe professionnelle pour remporter huit combats via des KO rapides, et reviendra désormais au jeu de règles amateur à Tokyo.

« Ça ne me convient pas, personnellement », dit Clarke.

« Je suis de la vieille école – vous êtes un olympien, un boxeur amateur. Mais le monde change. Je ne dis pas que c’est bien ou mal. Mais pour moi ? Vous faites le sacrifice et les tremplins. C’est l’apprentissage alors vous entrer dans la boxe professionnelle, c’est comme ça depuis toujours.

Clarke sera le capitaine d’une équipe GB de 11 personnes pour Tokyo 2020



« Amir Khan et James DeGale ne sont pas devenus professionnels avant d’avoir connu leur succès aux Jeux olympiques. J’aimerais que cela continue comme ça, mais le monde change tout le temps.

« Je ne sais pas ce que cela signifiera pour les prochains Jeux olympiques. »

Justis Huni d’Australie a remporté cinq combats professionnels au cours de la dernière année et, comme Jalolov, a prévu de revenir au code amateur pour les Jeux olympiques. Mais lors de son dernier combat professionnel, un KO d’un ancien joueur de rugby, il s’est blessé à la main qui l’exclura de Tokyo 2020.

Alors, la balançoire entre amateur et pro est-elle un inconvénient ?

« C’est un sport différent, donc ça pourrait certainement l’être », a déclaré Clarke.

Clarke peut ajouter à son or du Commonwealth



À propos de son rival pour la médaille d’or, Jalolov, Clarke déclare : « Ces gars sont intelligents et sont bien assortis. Il a été [into the fourth round just once]. Cela ne l’affectera donc pas tant que ça. C’est un rythme différent et si votre tête est ailleurs ? Mais ces équipes et ces pays ne sont pas idiots. »

Clarke a remporté les Jeux du Commonwealth 2018 pour représenter une nouvelle aube dans sa carrière, alors qu’il se prenait au sérieux et devrait donc être pris au sérieux par ses rivaux.

« Je suis un boxeur intelligent, je suis expérimenté », prévient-il à ses rivaux. « J’ai probablement besoin d’une meilleure défense ! Je suis toujours dans des combats passionnants, les gens me disent que je suis excitant pour une raison ou une autre !

« Je le distribue, j’ai les mains rapides, une bonne réflexion, de bons pieds, je suis fort, je peux vraiment boxer. Quand il est temps de serrer et de mordre le protège-dents ? Je peux le faire aussi. »

Clarke est dans et autour du centre d’entraînement de l’équipe GB à Sheffield depuis 2009, date à laquelle il a commencé un voyage vers les Jeux olympiques qui s’est effondré à deux reprises.

Depuis lors, la photo d’Anthony Joshua a été ajoutée au mur aux côtés d’Audley Harrison (médaillée d’or des super-lourds 2000) et d’autres olympiens dont les légendes sont sécurisées.

« C’est un rêve », dit Clarke alors qu’il regarde avec nostalgie ses héros sur le mur.

« La cérémonie de remise des médailles sera fantastique mais, plus que cela ? Revenir dans ce gymnase après 12 ans et voir ces gars-là ? Avoir mon visage dans ce gymnase ?

« J’emmènerais mes enfants. J’apporterais la moitié de Burton ! Ils pensaient probablement tous que cela n’arriverait jamais. Maintenant, c’est entre mes mains et j’ai la chance d’y arriver. »