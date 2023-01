Frazer Clarke épargnera Oleksandr Usyk avant le combat d’unification de Tyson Fury? ‘Obtenez mon numéro et contactez-moi’ | Nouvelles de boxe

Frazer Clarke saisirait l’occasion d’être un partenaire d’entraînement pour Oleksandr Usyk avant la confrontation d’unification du poids lourd ukrainien avec Tyson Fury, en disant “prenez mon numéro et contactez-moi!”

Debout à 6 pieds 6 pouces et pesant 271 livres la dernière fois, l’invaincu Clarke, qui se prépare actuellement pour son cinquième combat professionnel dans deux semaines, est d’une stature similaire au champion WBC Fury et fournirait apparemment une préparation idéale pour le 6 pieds 3 pouces, 221 livres Usik.

Le détenteur du titre WBA, WBO et IBF et “The Gypsy King” sont en train de finaliser une confrontation très attendue pour toutes les ceintures au premier trimestre de cette année, et le compatriote de Fury, Brit Clarke, serait plus qu’heureux d’aider et apprendre d’Usyk.

“Oh, je savoure l’expérience et je l’adore à 100 %”, a déclaré Clarke Sports du ciel. “J’irais là-bas et j’adorerais l’expérience.

“Ce serait fantastique pour moi, et si l’équipe Usyk lit cette interview, obtenez mon numéro et contactez-moi. J’adorerais y aller.”

Avant que tout cela ne se produise, le joueur de 31 ans revient à l’action sur la sous-carte de la bataille britannique entre Chris Eubank Jr et Liam Smith le samedi 21 janvier, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Après avoir battu Kamil Sokolowski pendant six rounds lors d’une victoire dominante aux points en novembre, Clarke affronte l’Argentin durable Kevin Espindola dans un huit rounds programmé à la Manchester Arena alors qu’il vise à continuer à progresser vers un affrontement potentiel pour le titre plus tard cette année.

“Il a remporté sept victoires sur 13, il est solide et durable et n’a jamais été arrêté”, a déclaré Clarke. “Il s’est battu à un bon niveau et j’ai hâte d’y être.

“Il s’agit de montrer des améliorations progressives. C’est pourquoi je suis dans ce sport, et je veux juste continuer à travailler et continuer à mener les bons combats jusqu’à ce que j’arrive là où je veux être.

“Ça a été un bon camp d’entraînement. Noël a été occupé et difficile, mais c’est une nouvelle expérience et j’ai vraiment hâte d’y être.”

La victoire et une chance de s’entraîner avec Usyk en feraient un début parfait pour 2023 pour Clarke, et il a soutenu l’ancien adversaire de 35 ans pour revenir plus fort que jamais cette année également.

Image:

Oleksandr Usyk a conservé ses titres avec une autre victoire d’Anthony Joshua l’année dernière





Malgré des défaites consécutives contre Usyk, Anthony Joshua est toujours à la périphérie de la course au titre mondial et Clarke ne doute pas que son compatriote ancien olympien britannique puisse remonter au sommet de la montagne.

“Cent pour cent – ​​radiez-le à vos risques et périls”, a déclaré Clarke. “Il a faim et plus faim que jamais.

“Il cherchera à se remettre dans le mix cette année et je suis juste derrière lui. Croisons les doigts, il peut revenir là où je pense qu’il appartient.

“Je pense que les gens veulent le voir se battre à nouveau avec Dillian Whyte, j’ai entendu parler d’Otto Wallin – il doit entrer à un niveau élevé. Il est toujours dans le mélange avec les meilleurs garçons, alors nous verrons.”

Clarke revient sur la facture exceptionnelle de Sky Box Office

Le médaillé de bronze olympique Clarke (4-0, 3 KO) revient en action le 21 janvier, avec Chris Kongo défiant Ekow Essuman pour les titres des poids welters britanniques et du Commonwealth également sur la sous-carte Eubank Jr vs Smith.

Clarke, le capitaine de boxe de l’équipe britannique aux Jeux olympiques de Tokyo, est un autre ajout précieux à la grosse facture de l’AO Arena de Manchester.

La sensation des poids lourds cherche à poursuivre son ascension professionnelle dans l’émission qui voit Joseph Parker et Richard Riakporhe en action ainsi que le match de rancune Eubank Jr vs Smith, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Le héros de la médaille de bronze olympique de Tokyo 2020 a hâte de gravir le classement des poids lourds cette année et reviendra sur les lieux de sa dernière victoire, où il tiendra à rappeler à la division ses talents explosifs comme il l’a fait en novembre dernier lorsqu’il a surclassé Sokolowski sur six Les manches.

L’événement principal – en association avec Wasserman Boxing – voit les ennemis amers des poids moyens Eubank Jr et Smith s’affronter dans ce qui promet d’être un affrontement national épique pour les âges avec les deux rivaux qui tentent de faire un pas de géant vers leurs objectifs de titre mondial souhaités.

Ailleurs sur la carte à la carte empilée, Riakporhe affronte l’ancien champion du monde des poids lourds WBO Krzysztof Głowacki, alors que le garçon local Jack Massey monte dans la division des poids lourds pour combattre l’ancien champion du monde Parker.

