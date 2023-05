Frazer Clarke envisage toujours un affrontement avec Fabio Wardley – « Je ne suis pas le genre de personne à esquiver qui que ce soit » | Nouvelles de boxe

Frazer Clarke a toujours en vue une confrontation nationale avec Fabio Wardley après l’échec de leur projet d’affrontement pour le titre des poids lourds britanniques.

L’équipe du médaillé de bronze olympique s’est retirée des offres de bourse pour le concours avec le champion britannique invaincu Wardley la semaine dernière car ils voulaient que Clarke ait un concours de 10 rounds avant un combat pour le titre de 12 rounds.

Mais le joueur de 31 ans est catégorique sur le fait qu’il veut toujours affronter Wardley et est optimiste que le combat puisse être mené à une date ultérieure.

« Ça a été horrible sept jours », a déclaré Clarke Sky Sports Nouvelles. « Il y a eu beaucoup de discussions sur moi – pas toutes sous le meilleur jour.

« C’est juste malheureux la façon dont cela s’est déroulé, et j’ai été en quelque sorte dépeint comme je ne voulais pas le combat, mais je sais et même Fabio sait que je ne suis pas le genre de personne à esquiver qui que ce soit.

« Je ne suis pas le genre de personne qui ne veut pas se battre, j’adorerais ce combat. Je pense que ce serait bon pour moi, bon pour Fabio, bon pour le public.

« Maintenant, je dois me concentrer sur la suite et j’espère que les gens en arrière-plan travaillent ensemble pour que ce combat se produise parce que je pense que c’est devenu un combat qui doit avoir lieu maintenant. »

Le PDG de BOXXER, Ben Shalom, a déclaré que Clarke pourrait encore affronter Wardley en septembre, mais n'a d'abord besoin que d'un concours de 10 rounds



Wardley a remporté la couronne vacante des poids lourds britanniques en novembre de l’année dernière avec un arrêt au troisième tour de Nathan Gorman et a étendu son record de carrière à 16-0 (15) en arrêtant Michael Coffie au quatrième tour début avril.

Clarke, qui vient de remporter une victoire par arrêt au deuxième tour contre Bogan Dinu en mars, est plein de respect pour son rival national et tourne maintenant son attention immédiate vers son prochain concours.

« C’est un grand combattant et je pense que ce serait un grand combat », a déclaré Clarke. « J’étais impatient d’avoir ce combat – peut-être un peu trop impatient – et tout s’est arrêté la semaine dernière.

« J’ai fait face à ce qui m’a été lancé, c’est ce que c’est, et nous nous concentrons sur la suite et avançons. »

Faits saillants de Clarke contre Bogdan Dinu alors que le médaillé de bronze olympique a maintenu son début de vie parfait dans les rangs professionnels



Cela se présente sous la forme du militant polonais expérimenté Mariusz Wach, un ancien challenger du titre mondial des poids lourds, qui a parcouru la distance avec Wladimir Klitschko, Dillian Whyte et Alexander Povetkin.

Clarke admet qu’il fera un grand pas en avant en classe contre Wach au York Hall le 16 juin en direct sur Sky Sports.

« C’est un énorme test – j’ai beaucoup de respect pour lui », a déclaré Clarke, qui vise à prolonger son record invaincu de six combats.

« J’ai déjà été au gymnase avec lui, j’ai fait du sparring avec lui, j’ai vu le test qu’il donne à beaucoup de combattants.

« Je l’ai vu récemment parcourir la distance avec une perspective et très bien dans ce combat. Il est grand, il a un bon jab, il est aguerri, et je suis presque sûr qu’il me donnera les rounds dont j’ai besoin pour progrès – les rondes qui ont posé tant de problèmes, nous en avons tous rêvé.

« J’espère que je pourrai faire ces tours, bien les faire et en tirer ce dont j’ai besoin. »