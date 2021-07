Fraude, prostitution liée aux écoles de massage à travers les États-Unis : ce qu’il faut savoir

Deux douzaines d’écoles de massage liées à la prostitution ou à la fraude, ou parfois les deux. Et les régulateurs qui connaissent le problème, mais n’ont pas le pouvoir d’agir.

Telles sont les conclusions d’une enquête menée par USA TODAY la semaine dernière, axée sur le rôle que jouent les écoles de massage dans l’acheminement des travailleurs autorisés vers des spas sexuels illicites.

Ces institutions opèrent souvent à la vue, dans des parcs de bureaux ou des pistes commerciales, mais les régulateurs disent qu’elles sont difficiles à identifier. Et poursuivre le trafic sexuel est un défi car il peut s’appuyer sur la volonté des femmes immigrantes d’admettre qu’elles ont été forcées de se livrer à des actes sexuels.

C’est donc souvent un détail en apparence insignifiant, comme des réponses d’examen cachées dans une botte ou une signature falsifiée sur des documents scolaires officiels, qui incite à l’action. Les commissions de massage locales qui surveillent leurs données d’autorisation d’exercer sont souvent celles qui découvrent des écoles suspectes, a découvert USA TODAY.

Lire l’enquête complète :Les écoles de massage à travers les États-Unis sont soupçonnées de liens avec la prostitution et de vente de faux diplômes. Beaucoup restent ouverts.

« Nous avons vu des preuves substantielles qui indiquent que les trafiquants d’êtres humains tentent d’utiliser des écoles frauduleuses pour soutenir leurs opérations », a déclaré Ahmos Netanel, PDG du California Massage Therapy Council, « spécifiquement sous la forme soit d’achat de diplômes, soit d’inscription de leurs victimes dans des écoles. qui ne fournissent pas l’éducation qu’ils prétendent fournir réellement.

Voici un aperçu des principales conclusions de l’enquête.

Pourquoi c’est si difficile : même après la répression, les écoles de massage peuvent vivre

Les représentants de l’État ont un pouvoir limité d’agir lorsqu’ils découvrent des écoles qu’ils soupçonnent de favoriser l’industrie illicite du massage.

Ce fut le cas à l’American Academy of Acupuncture and Oriental Medicine à Roseville, Minnesota. Après avoir reçu un pourboire d’une ville locale en 2019, le Minnesota Office of Higher Education a enquêté sur l’école et a découvert « un thème de prostitution et/ou de traite des êtres humains ».

L’agence n’avait pas le pouvoir d’enquêter sur ces allégations. Au lieu de cela, l’État a déclaré que l’école n’avait pas, entre autres, tenu ses dossiers d’élèves, et lui a ordonné de fermer ou de trouver un nouveau propriétaire. L’école a choisi cette dernière option, bien que la personne qui possédait l’école à l’époque nie les allégations de l’État.

L’école a été renommée Académie américaine de la santé et du bien-être, mais elle présente des similitudes avec son itération passée. Par exemple, l’ancien président et propriétaire est toujours sur la liste de paie pour aider à la transition.

La Fondation Seldin/Haring-Smith, une fondation familiale axée sur la responsabilité des collèges, a inclus le collège dans un rapport documentant les liens entre le trafic sexuel et les collèges approuvés par l’État.

Comment ça marche: des «usines à diplômes» soupçonnées d’alimenter des spas illicites

USA TODAY a également documenté jusqu’où les opérateurs de certaines écoles de massage iront pour jouer avec le système.

En novembre 2015, une femme a été surprise en train de cacher les réponses à un examen de massage dans sa botte. Les membres de la Fédération des commissions de massage d’État, les administrateurs du test d’autorisation d’exercer, ont retrouvé le programme de formation qu’elle a énuméré. La fédération a découvert que le propriétaire de ce programme avait passé le test quelques mois auparavant, mais il y avait quelque chose d’étrange à propos du troisième bouton de sa chemise. Il était plus gros que les autres boutons, et ils pensaient qu’il contenait une caméra pour enregistrer le test, selon un procès intenté par la fédération contre les exploitants de l’école.

Des recherches plus poussées ont révélé que l’école avait travaillé avec des centaines de clients et proposait une série de fausses informations d’identification pour obtenir une licence de massage, y compris une certification pour les heures de formation qui coûtaient entre 2 800 et 3 800 dollars. Un faux diplôme d’études secondaires ne coûtait que 80 $. La fédération a obtenu un règlement de 450 000 $ dans cette affaire, bien que les détails soient scellés.

Prochaine étape : le service de l’éducation dispose de deux semaines

Des observateurs attentifs de l’industrie disent craindre que les écoles de massage en ligne ne soient une nouvelle frontière pour les opérateurs sans scrupules. Les propriétaires de ces écoles disent qu’ils répondent à la demande.

« Nous ne l’autorisons pas au Nevada », a déclaré Sandra Anderson, directrice exécutive du Conseil d’État de la massothérapie du Nevada. « C’est le rêve d’un trafiquant, l’éducation en ligne. Absolument. C’est quelque chose qu’ils veulent.

Pendant ce temps, un sous-comité du House Oversight Committee a demandé au ministère de l’Éducation de partager ses procédures pour « identifier et arrêter le trafic humain ou sexuel lié à l’éducation postsecondaire ». Le sous-comité a cité le rapport de la Fondation Seldin/Haring-Smith dans sa lettre, et son président, le représentant Raja Krishnamoorthi, D-Ill., a déclaré qu’il craignait que certaines écoles aient pu dissimuler des actes illégaux pour recevoir de l’argent fédéral.

« Le sous-comité aimerait travailler ensemble pour déterminer si d’autres fonds fédéraux sont fournis sans le savoir à de mauvais acteurs », a écrit Krishnamoorthi au département.

Soutenez ce travail avec un abonnement :Faux diplômes. Arrestations pour prostitution. Documents falsifiés. Des écoles de massage accusées d’alimenter des entreprises illégales aux États-Unis