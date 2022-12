Fraude fiscale chez Trump Org. : Donald Trump était-il au courant ?

NEW YORK –

Donald Trump “savait exactement ce qui se passait” avec les hauts dirigeants de la Trump Organization qui complotaient depuis des années pour esquiver les impôts sur les avantages payés par l’entreprise, a déclaré jeudi un procureur, contestant les affirmations de la défense selon lesquelles l’ancien président n’était pas au courant du complot au cœur de la cas de fraude fiscale de l’entreprise.

Le procureur de Manhattan, Joshua Steinglass, a lancé l’allégation de la bombe lors des plaidoiries finales. Il a promis de partager plus de détails lors de sa reprise vendredi, soutenu par la décision du juge d’autoriser les procureurs à s’engager dans un territoire qui avait été considéré comme interdit car Trump n’est pas jugé.

Le juge Juan Manuel Merchan, annulant une objection de la défense après le départ du jury, a déclaré que les avocats de la société avaient ouvert la porte en affirmant dans leurs plaidoiries finales que Trump ignorait le stratagème, ourdi par son chef des finances de longue date à quelques pas de son bureau de la Trump Tower. .

“C’est la défense qui a invoqué le nom de Donald Trump à de nombreuses reprises”, a déclaré Merchan, mettant en place une dernière journée potentiellement explosive d’arguments avant que les jurés ne délibèrent la semaine prochaine.

Les procureurs avaient donné des signaux mitigés sur l’importance de Trump dans l’affaire, déclarant très tôt à un juge que “cette affaire ne concerne pas Donald Trump”, mais interrogeant à plusieurs reprises des témoins à son sujet ; montrer à un témoin des copies des déclarations de revenus de Trump et, en fin de compte, chercher à lui faire le lien dans les plaidoiries finales.

Trump a nié toute connaissance du stratagème, écrivant mardi sur sa plateforme Truth Social : “Il n’y avait aucun gain pour ‘Trump’, et nous n’en avions aucune connaissance.”

Steinglass a déclaré que l’organisation Trump “a cultivé une culture de fraude et de tromperie” en offrant des avantages de luxe aux dirigeants et en falsifiant les dossiers pour cacher la compensation.

La sommation parfois fougueuse de Steinglass a suivi les arguments de la défense qui cherchaient à rejeter la responsabilité de la fraude sur Allen Weisselberg, le conseiller principal et ancien directeur financier qui a admis avoir comploté pour éviter de payer des impôts sur le revenu des particuliers sur un appartement payé par l’entreprise, des voitures de luxe et d’autres friandises.

“Weisselberg l’a fait pour Weisselberg”, a déclaré l’avocat de la Trump Organization, Michael Van der Veen, aux jurés, ponctuant sa plaidoirie avec le mantra de l’équipe de défense pour le procès d’un mois.

Steinglass a repoussé quand ce fut son tour, disant aux jurés: “Les deux moitiés de cette phrase sont fausses. Ce n’est pas seulement Weisselberg qui l’a fait et ce n’est pas seulement Weisselberg qui en a profité.”

La Trump Organization, l’entité par laquelle Trump gère ses biens immobiliers et d’autres entreprises, est accusée d’aider Weisselberg et d’autres dirigeants à éviter de payer des impôts sur les avantages payés par l’entreprise.

Steinglass a fait valoir que l’organisation Trump – par l’intermédiaire de ses filiales Trump Corp. et Trump Payroll Corp. – est responsable parce que Weisselberg et un sous-fifre avec lequel il travaillait, le contrôleur Jeffrey McConney, étaient des agents de « haute direction » chargés d’agir au nom de la société. et ses différentes entités.

Si elle est reconnue coupable, l’organisation Trump pourrait être condamnée à une amende de plus d’un million de dollars américains. Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui a regardé la fermeture de Steinglass depuis la galerie de la salle d’audience, a déclaré que l’enquête de son bureau sur Trump était “active et en cours” et qu’aucune décision n’avait été prise sur l’opportunité de l’inculper.

Mais les avocats de l’entreprise ont fait valoir que Weisselberg n’avait l’intention de profiter que de son stratagème d’évasion fiscale, et non de l’organisation Trump, et que l’entreprise ne devrait pas être blâmée pour ses transgressions.

“Nous sommes ici aujourd’hui pour une raison et une seule : la cupidité d’Allen Weisselberg”, a déclaré l’avocate de la Trump Organization Susan Necheles, ses remarques accompagnées à un moment donné par le gémissement d’une sirène d’un véhicule d’urgence à l’extérieur.

L’affaire de fraude fiscale est le seul procès à découler de l’enquête de trois ans du procureur de Manhattan sur Trump et ses pratiques commerciales. Les plaidoiries de jeudi étaient la dernière chance pour les procureurs et les avocats de la défense d’influencer les jurés avant de délibérer la semaine prochaine.

Weisselberg a plaidé coupable en août d’avoir esquivé des impôts sur des extras de 1,7 million de dollars américains et a témoigné contre l’organisation Trump en échange d’une peine promise de cinq mois de prison.

Weisselberg a travaillé pour la famille de Trump pendant près de 50 ans, commençant comme comptable pour son père promoteur immobilier Fred Trump en 1973 avant de rejoindre la société de Donald Trump en 1986.

“En cours de route, il a foiré. Il est devenu gourmand. Une fois qu’il a commencé, il lui a été difficile d’arrêter”, a déclaré Necheles.

Necheles a fait valoir que l’affaire contre l’entreprise est ténue et que la loi de l’État de 1965 sous-jacente à certaines des accusations oblige les procureurs à montrer que Weisselberg avait l’intention de profiter à l’entreprise, pas seulement à lui-même.

Weisselberg a témoigné qu’il avait conspiré pour cacher ses avantages avec McConney en ajustant les registres de paie pour déduire leur coût de son salaire.

L’arrangement a réduit l’impôt à payer de Weisselberg, tout en économisant de l’argent à l’entreprise car il n’a pas eu à lui donner une forte augmentation pour couvrir le coût des avantages et des impôts supplémentaires qu’il aurait encourus.

“Je savais dans mon esprit qu’il y avait un avantage pour l’entreprise”, a déclaré Weisselberg.

Mais Necheles a fait valoir que tout avantage pour l’entreprise était accessoire, minime et non intentionnel.

“Il expie ses péchés, mais dans le cadre de l’accord de plaidoyer, l’accusation l’a forcé à témoigner contre l’entreprise qu’il a aidé à créer”, a déclaré Necheles aux jurés. “Maintenant, la thèse de l’accusation repose sur une chose : vous convaincre, les jurés, que les actions de M. Weisselberg ont été commises au nom de l’entreprise.”

“Vous allez voir qu’il n’y avait pas une telle intention”, a ajouté Necheles. “Le but des crimes de M. Weisselberg était de profiter à M. Weisselberg.”