« Frasier » fête ses 30 ans.

L’émission était un spin-off de l’émission très populaire de NBC « Cheers », mettant en vedette le personnage préféré des fans, le Dr Frasier Crane, déménageant de Boston à Seattle, où il entame un nouveau chapitre de sa vie. Cette nouvelle vie consiste à animer une émission de radio et à s’occuper de son père, de son frère et des autres personnages qui l’entourent.

Il est devenu l’un des spin-offs les plus réussis de l’histoire, dépassant même son prédécesseur en termes de prix, avec un total de 108 nominations aux Emmy Awards et 37 victoires dans diverses catégories. Un redémarrage de 10 épisodes de la série devrait être diffusé sur Paramount + le 12 octobre et suivra un nouveau casting de personnages alors que Frasier retourne à Boston.

Dans une bande-annonce de la nouvelle série, on voit Frasier retourner à Boston et accepter un emploi de professeur afin de renouer avec son fils, qui hésite à le laisser revenir dans sa vie.

Voici ce que le casting a fait depuis la fin de la série.

Kelsey Grammer

Kelsey Grammer a joué le Dr Frasier Crane dans « Cheers » pendant neuf ans avant de reprendre le rôle dans le spin-off à succès de la série, « Frasier ». Le rôle lui a valu quatre victoires sur 10 nominations aux Emmy pour le rôle d’acteur et quatre nominations en tant que producteur, ainsi que deux victoires sur huit nominations aux Golden Globes.

Après avoir joué Frasier pendant 20 ans, Grammer est passé au cinéma, apparaissant dans « The Good Humor Man », « Even Money », « X-Men : The Last Stand » et « Swing Vote ».

De 2011 à 2012, il a joué dans la série dramatique Starz « Boss », qui lui a valu un Golden Globe Award. L’acteur a ensuite joué dans « Transformers : Age of Extinction », « The Expendables 3 », « Entourage » et « Neighbours 2: Sorority Rising ». Plus récemment, il est apparu dans « High Expectations », « Christmas in Paradise » et « Jesus Revolution ».

Il a été marié à Doreen Alderman de 1982 à 1990 et à Spencer Grammer, leur fille commune. L’acteur a ensuite été marié à Leigh-Anne Csuhany en 1992, et le mariage a été annulé au bout d’un an. Grammer a ensuite été marié à l’actrice Camille Donatacci de 1997 à 2001, et ensemble ils ont eu deux enfants, Mason et Jude.

Il a épousé Kayte Walsh en février 2011 et ensemble, ils ont trois enfants, Faith, Gabriel et James. Il a également accueilli une fille, Kandace « Greer » Grammer, en 1992 avec sa petite amie Barrie Buckner. Il est également le grand-père du fils de Spencer, Emmett Emmanuel Hesketh.

Jane Leeves

Jane Leeves a joué un rôle récurrent de premier plan dans « Murphy Brown », avant de jouer le rôle de Daphne Moon dans « Frasier » dans 263 épisodes de 1993 à 2004. Ce rôle lui a valu des nominations aux Emmy, Golden Globe et SAG Awards.

Pendant l’émission, elle a continué à apparaître dans certains films et en tant qu’invitée dans diverses autres émissions. Après la fin de la série, elle est apparue dans « 20 Good Years », « Misconceptions » et « Desperate Housewives ». Pendant son passage dans « Frasier », Leeves a fait ses débuts à Broadway en jouant le rôle de Sally Bowles dans « Chicago ».

De 2010 à 2015, Leeves a joué aux côtés de Valerie Bertinelli, Wendie Malick et Bettie White dans la série TV Land « Hot In Cleveland ». Depuis 2018, Leeves a joué un rôle principal dans la série médicale FOX « The Resident », qui a récemment terminé sa sixième saison.

Leeves a épousé Marshall Coben, directeur de CBS Paramount Television, en 1996. Le couple a deux enfants ensemble, Isabella Kathryn et Finn William.

David Hyde Pierce

Le rôle de Niles Crane, le frère de Frasier Crane dans « Frasier », a été écrit pour David Hyde Pierce, principalement en raison du fait qu’il ressemble fortement à Grammer. Il a été nominé pour 11 Emmy Awards, dont quatre, 18 SAG Awards, deux fois, et cinq Golden Globe Awards.

Pendant son passage dans la série, il a également joué dans « A Bug’s Life », « Wet Hot American Summer », « Full Frontal » et « Hellboy ». Après la fin de l’émission, il a joué dans « The Perfect Host » et a eu des apparitions dans « The Good Wife », « Wet Hot American Summer: First Day of Camp » et « When We Rise ». Plus récemment, Pierce est apparu dans « Wet Hot American Summer: Ten Years Later », « Crossovers Live! » et « Julie ».

Il a également joué dans de nombreuses pièces de Broadway, notamment « Spamalot », « Children and Art », « A Wonderful Life », « Curtains », pour lequel il a remporté un Tony Award, « Vanya et Sonia et Masha et Spike », « Bonjour Dolly ! », qui lui ont valu une nomination aux Tony Awards, et bien d’autres.

Pierce a épousé Brian Hargrove en 2008.

Péri Gilpin

Peri Gilpin est apparue dans « Cheers » en tant que personnage différent avant d’être choisie pour la série dérivée « Frasier » dans le rôle de Roz Doyle. Pour son rôle, elle a été nominée pour 10 SAG Awards en tant que membre du casting de la série, gagnant en 2000.

Elle a continué à jouer en tant qu’invitée dans un certain nombre d’émissions populaires à l’époque, notamment « Desperate Housewives », « King of the Hill », « Side Order of Life », « Grey’s Anatomy » et « Hot In Cleveland ». De 2009 à 2011, elle a joué un rôle principal dans « Make It or Break It » de Freeform.

Gilpin a épousé le peintre Christian Vincent en juillet 1999 et, en 2004, ils ont accueilli des jumelles, Stella et Ava, via une mère porteuse.

John Mahoney

Avant de jouer le rôle de Martin Crane dans « Frasier », John Mahoney était déjà un acteur de théâtre lauréat d’un Tony Award. Son rôle dans « Frasier » lui a valu deux nominations aux Emmy Awards, deux nominations aux Golden Globes et 10 nominations aux SAG Awards au sein du casting de la série.

Tout en jouant dans « Frasier », Mahoney a continué à apparaître dans d’autres projets, notamment « In the Line of Fire », « Reality Bites », « An American President », « The Iron Giant » et « Atlantis: The Lost Empire ». Il a ensuite joué dans « Dan in Real Life », « Les Simpsons », « Mariette in Ecstasy » et « Burn Notice ». Ses derniers rôles à l’écran comprenaient « Flipped », « $#*! My Dad Says », « Hot in Cleveland » et « Foyle’s War ».

En mars 2007, il est apparu dans la reprise à Broadway de la pièce « Prelude to a Kiss », dans le rôle de Old Man. Il fera ensuite quelques apparitions supplémentaires sur scène, dans des pièces telles que « The Ongoing Tide », « The Birthday Party » et « The Rembrandt » en 2017, son dernier rôle.

Mahoney est décédé en février 2018 alors qu’il était en soins palliatifs en raison de complications associées au cancer de la gorge, dont il a été diagnostiqué pour la première fois en 2014. Il avait déjà reçu un diagnostic de cancer du côlon, au milieu des années 1980.

Dan Butler

Dan Butler a eu une carrière d’acteur réussie avant de jouer le rôle de Bulldog Briscoe dans « Frasier », après être apparu dans les films « Silence of the Lambs » et « Enemy of the State ». Il a ensuite interprété un personnage dans « Hey Arnold » et est apparu dans « Monk », « Malcolm in the Middle » et « Crazy, Stupid, Love ».

Plus tard, il a eu des rôles invités dans « Les Mystères de Laura », « Blue Bloods », « Banshee », « The Mist » et « Hey Arnold : The Jungle Movie ». Plus récemment, il est apparu dans « Elementary », « All My Life », « Blonde » et « The Blacklist ».

En 1994, Butler a écrit et interprété une pièce solo intitulée « La seule pire chose que vous auriez pu me dire », qui a également servi de sortie publique. Outre sa propre pièce, il est apparu à Broadway dans « The Hothouse », « Biloxi Blues », « Twentieth Century » et « Travesties ».

Butler s’est marié au producteur Richard Waterhouse en septembre 2010.

Bébé Neuwirth

Bebe Neuwirth a joué le personnage du Dr Lilith Sternin, l’épouse de Frasier Crane, dans « Cheers », continuant à jouer le rôle en tant qu’invité dans la série dérivée « Frasier ». Elle a ensuite joué dans « Comment perdre un homme en 10 jours », « Le divorce », « Fame », « Adopter un marin » et « Madame la Secrétaire ».

L’actrice a ensuite joué dans « Jumanji : The Next Level », « The Flight Attendant », « Modern Persuasion » et « The Good Fight ». Ses plus récentes apparitions à l’écran sont dans « Tick, tick…BOOM ! », « Duncanville », « The Sandman » et « Julia ».

Neuwirth a également joué dans de nombreuses pièces de théâtre et comédies musicales de Broadway, notamment « Little Me », « Sweet Charity », « Fosse », « Funny Girl », « The Addams Family » et « Chicago », un rôle qui lui a valu un Tony Award.

Elle a été mariée à Paul Dorman de 1984 à 1991, puis à Chris Calkins en 2009.