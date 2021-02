Frasier est de retour: Kelsey Grammer revient en tant qu’animateur radio lors du redémarrage d’une série télévisée à succès | Actualités Ents & Arts

Kelsey Grammer a confirmé qu’il reprendrait son rôle d’animateur de radio snob Frasier pour une reprise de la comédie télévisée primée des années 1990.

La nouvelle série se concentrera sur « le prochain chapitre du voyage continu du Dr Frasier Crane », a-t-il déclaré.

Frasier, un spin-off de la série télévisée Cheers, a été l’une des émissions les plus réussies des années 1990, remportant cinq Emmy Awards pour la meilleure série comique.

Il était centré sur Frasier, qui retourne dans sa ville natale de Seattle pour s’occuper de son père âgé, et de son prétentieux frère psychiatre, Niles.

Il sera produit par CBS Studios et diffusé sur le nouveau service de streaming Paramount +, mais aucune date de sortie n’a été donnée.

John Mahoney a joué le père de Frasier Crane, Martin



Aucune mention n’a été faite dans l’annonce du fait que les co-stars David Hyde Pierce (Niles Crane) ou Jane Leeves, qui jouait le rôle de la soignante Daphne Moon, rejoindraient le renouveau.

L’acteur John Mahoney, qui incarnait le père terre-à-terre Martin, est décédé en 2018.

« Il y a longtemps eu un appel des fans pour son retour, et cet appel est maintenant répondu », a déclaré David Stapf, président de CBS Studios, dans un communiqué.

Paramount + a tweeté: « Nous ramènerons également Frasier, l’une des séries comiques les plus acclamées et les plus réussies de tous les temps. La renaissance aura tout ce que vous aimez dans l’original: confort, bonne écriture et bien sûr, une distribution dirigée par @KelseyGrammer #ParamountPlus. «

Frasier a fait ses débuts en 1993 et ​​a conclu en 2004.

Grammer photographié aux Oscars en 2019



Son retour n’est que l’un des nombreux redémarrages et retombées que Paramount + prévoit.

La chaîne a tweeté: « Pour les cinéphiles emblématiques, @ParamountTVS propose de nouvelles versions des classiques préférés de #ParamountPlus, y compris la préquelle. @ GoGrease Rise of the Pink Ladies, une série dramatique Flashdance et des émissions basées sur Love Story, The Italian Job , & The Parallax View en cours de développement. «

Sex And The City, Dexter, Roseanne, Gossip Girl et Will & Grace ne sont que quelques-unes des autres émissions qui reviendront sur le petit écran.