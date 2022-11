Fraser Olender sur l’histoire (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

Fraser Olender s’intensifie de manière majeure dans Sous le pont saison 10. L’acteur devient le premier ragoût masculin en chef Sous le pont l’histoire de la franchise lors du retour de l’émission le 21 novembre. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Fraser de sa promotion passionnante.

Plus d’actualités “Sous le pont”:

“J’ai travaillé d’arrache-pied dans la saison 9. J’ai toujours voulu atteindre le sommet. Je fais toujours dans tout ce que je fais », a déclaré Fraser. “Je pense que la seule façon de le faire est de montrer une véritable passion et un travail acharné, et d’avoir été invité à revenir et avec cette promotion, honnêtement, a été un tel moment de fierté pour moi. Je n’arrive toujours pas à y croire. Mais j’étais tellement nerveux. Toute la saison, j’étais tellement nerveux, et ça m’a presque brisé, mais j’ai continué à faire ce que je savais le mieux faire et j’en suis sorti vivant.

Fraser travaillera aux côtés de la bien-aimée Capitaine Lee alors qu’ils mettaient les voiles. Fraser a admis que “revenir avec Captain étant mon capitaine OG m’a donné tellement de confiance.” La confiance du capitaine Lee en Fraser a permis au ragoût en chef de “vraiment faire preuve de créativité et de vraiment réfléchir avec méthode à la stratégie sur la façon de faire en sorte que la saison fonctionne aussi bien qu’elle l’a fait”.

La Sous le pont star a admis que la plus grande différence entre être chef ragoût et ses postes précédents était que « vous devez être entièrement responsable et superviser le bon travail de chacun, mais également le pire. Je pense que cela m’a vraiment pesé dans le sens où vous ne pouvez que faire de votre mieux pour encourager les gens à leur faire faire ce qu’ils peuvent. Mais en fin de compte, vous devez toujours assumer la responsabilité de leur travail de merde et de leurs grosses erreurs. J’ai trouvé cela difficile, et j’ai trouvé difficile de faire le lien avec les ragoûts. Mais encore une fois, tout cela est une telle courbe d’apprentissage.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Fraser a taquiné qu’il y aura beaucoup de drames dans la 10e saison. “Il y a tellement de romance et il y a tellement de conflits entre l’équipage”, a révélé Fraser. «Je veux dire, cela vaut pour n’importe quel navire, pour être honnête. Mais il y a des hauts et des bas également. Il y a de belles relations formées à la fois romantiquement et platoniquement entre les gens. Je pense qu’il intègre simplement tout ce que vous voulez voir dans une saison. Étant moi-même fan, avec le recul, il y a vraiment tout ce que vous voudriez voir et bien plus encore, dont je ne peux pas vous parler.

Le ragoût en chef est plus que fier de sa promotion et a hâte de continuer à en apprendre davantage dans ce nouveau rôle. «J’ai l’impression d’avoir beaucoup plus à apprendre en tant que ragoût en chef et j’ai beaucoup plus à montrer. Je pense que la seule façon de s’améliorer dans n’importe quoi est de s’entraîner, de continuer à le faire, de s’améliorer et d’être jeté dans des eaux plus profondes et plus orageuses, alors allez-y », a déclaré Fraser. HollywoodLa Vie. Sous le pont la saison 10 sera diffusée le lundi à 20 h sur Bravo.