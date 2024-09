Frappeurs de Fantasy Baseball en streaming – Yahoo Sports

En ce qui concerne le baseball fantasy, nous parlons souvent de la diffusion en continu des lanceurs partants, mais nous parlons rarement de la diffusion en continu des frappeurs. Dans la plupart des cas, cela a du sens. Nous aimons donner aux frappeurs plus d’une semaine pour nous montrer de quoi ils sont capables, et nous jouons plus souvent contre des lanceurs en raison des confrontations et non des frappeurs.

Cependant, dans les dernières semaines de la saison, la plupart des stratégies de saison entière disparaissent.

À seulement trois semaines de la fin de la saison de fantasy baseball et des championnats en jeu, nous devons nous assurer d’aligner la meilleure équipe possible à chaque période de notation. Cela signifie que nous devrons procéder à des coupes difficiles sur les frappeurs qui ont de mauvais calendriers ou qui n’ont pas été performants et que nous devons donner la priorité à l’ajout de frappeurs qui ne sont peut-être pas excellents dans l’ensemble, mais qui ont une séquence à venir qui pourrait nous faire gagner des semaines en confrontation directe ou nous aider à rattraper notre retard dans les catégories de rotation.

Dans cet esprit, vous trouverez ci-dessous un aperçu de certains de mes streamers de frappeurs préférés en fonction du calendrier à venir. Pour mettre tout cela ensemble, j’ai examiné les statistiques de lancer des équipes depuis le 1er août (ERA, ISO, K%, HR/9) et j’ai identifié les équipes que nous souhaitons le plus cibler (Miami, Cincinnati, Boston, Colorado, Washington, Chicago White Sox). J’ai ensuite parcouru les partants prévus pour les deux prochaines semaines et j’ai fait un tableau avec les frappeurs que j’aime qui sont inscrits dans moins de 50 % des ligues Yahoo!. Espérons que les tableaux ci-dessous vous donneront des ajouts de ligue peu profonde et des ajouts de ligue profonde et le contexte de l’équipe devrait vous permettre de rechercher votre fil de renonciation individuel au cas où certains joueurs seraient passés entre les mailles du filet ces dernières semaines, comme un Dansby Swanson ou Lawrence Butler, etc.

Plongeons-nous maintenant dans le vif du sujet.

Frapper les streamers MIN

Il y a beaucoup de choses à apprécier dans le calendrier à venir des Twins. Ils sont en plein milieu d’une série contre les Angels en ce moment et reçoivent ensuite les Reds. Nous n’aimons pas le match contre les Guardians, mais les Twins obtiennent ensuite une rotation des Red Sox en difficulté. Une autre chose que nous aimons voir est un seul lanceur gaucher pour tout ce calendrier, ce qui signifie que des gars comme Matt Wallner, Édouard Julien, et Trevor Larnach vont souvent être dans l’alignement. Étant donné que tous les trois ont bien joué, ce temps de jeu supplémentaire est un grand avantage.

Les deux José Miranda et Brooks Lee ils ont commencé presque tous les jours pour les Twins, et bien que Lee en particulier ait eu du mal depuis sa sortie de la liste des blessés, le temps de jeu mélangé à des confrontations de lanceurs solides fait de lui un ajout solide en ligue profonde si vous recherchez une option MIF au cours des deux prochaines semaines.

Frappez les streamers CHC

Commençons par les Cubs, qui sont l’une des attaques les plus en forme du mois dernier et qui ont un calendrier d’élite sans aucun partant que nous voulons éviter au cours de la semaine et demie à venir. On peut soutenir que tous les frappeurs des Cubs devraient être inscrits sur la liste au cours de cette période, y compris Isaac Paredesqui frappe pour .172 au cours de ses 34 derniers matchs. Il n’a qu’un taux de retrait au bâton de 19 % et un taux de but sur balles de 11 %, donc ce niveau de contact devrait conduire à un certain succès contre les lanceurs ci-dessus. Même chose pour Miguel Amayaqui s’est calmé ces derniers temps, mais frappe toujours pour .267 en 26 matchs depuis le 1er août avec quatre circuits et 23 points produits. Il est un incontournable dans les formats à deux receveurs et vaut le coup de lancer de dés dans les ligues à un seul receveur.

Michael Busch Il est déjà sur la liste de plusieurs équipes et sa moyenne de .230 en 32 matchs depuis le 1er août n’est pas idéale, mais il a quatre coups de circuit et la capacité de remporter une énorme série au Colorado ce week-end. Si vous avez besoin de puissance, j’adore parier sur lui.

Frapper les streamers d’Atlanta

Aucun de ces gars n’est particulièrement attrayant, mais le calendrier ci-dessus est plutôt bon (à l’exception de deux matchs contre les Dodgers), et l’attaque des Braves reste une de celles dont nous voulons des morceaux. Luke Williams est le moins attrayant du groupe, mais il a joué régulièrement en 2B, donc il pourrait valoir la peine d’être essayé dans des formats plus profonds. Nous savons Orlando Arcia joue tous les jours et il a réussi six home runs en 37 matchs depuis le 1er août, donc il a une certaine valeur même si sa moyenne au bâton a chuté. Je préférerais peut-être Gio Urshela de ce trio parce qu’il frappe .266 en 18 matchs depuis son arrivée à Atlanta, et je crois que les statistiques de comptage augmenteront s’il continue à aller sur la base comme il l’a fait.

Nous devons également garder un œil sur Ramón LaureanoIl a tout simplement été meilleur que Jarred Kelenic, et si les Braves décident un jour de le laisser jouer régulièrement à nouveau, il vaudrait immédiatement la peine d’être ajouté.

Frapper les streamers STL

Il y a quelques noms connus dans le tableau ci-dessus, mais Paul Skenes est vraiment le seul lanceur qui nous inquiète face aux Cardinals. Oui, Kevin Gausman a été meilleur ces derniers temps et Jose Berrios n’est pas mauvais, mais ils ne lancent pas non plus tous les deux à leur niveau précédent, donc les confrontations ne me font pas peur. Lars Nootbaar, Jordan Walker, et Masyn Winn sont des titulaires de tous les jours et méritent d’être inscrits dans beaucoup plus de ligues en fonction de leur potentiel et du calendrier à venir. Walker ne frappe que .214 en 12 matchs depuis le 1er août, mais nous savons qu’il a de la puissance et de la vitesse, donc je pense qu’il vaut la peine de parier, et nous voyons enfin Nootbaar en bonne santé, ce qui conduit à de bons résultats ces derniers temps.

Cela devient plus compliqué pour Michel Siani et Brendan Donovanqui sera probablement opposé aux gauchers. Donovan a également été blessé et les Cardinals rappelleraient le prospect de champ intérieur Thomas Saggese, il est donc possible que Donovan atterrisse sur la liste des blessés, ce qui est quelque chose à surveiller. MISE À JOUR : DONOVAN N’A PAS ÉTÉ MIS SUR LA IL, ET MASYN WINN A ÉTÉ ASSIS LORS DU PREMIER MATCH OÙ SAGGESE ÉTAIT LÀ, C’EST DONC UNE SITUATION À SURVEILLER.

Frapper les streamers PIT

Vous ne voulez peut-être pas aligner des frappeurs des Pirates, et je le comprends, mais ils n’ont qu’un seul match que nous voulons éviter au cours de la semaine et demie à venir. Peut-être que vous serez généreux et direz deux parce que Michael Wacha a été bon, mais le reste de ces bras sont soit en dessous de la moyenne, soit juste dans la moyenne. C’est une bonne nouvelle pour Isiah Kiner-Falefa, qui frappe à peine .230 depuis le 1er août mais qui a marqué 18 points et effectué six vols en 34 matchs au cours de cette période et qui est en tête tous les jours pour les Pirates. IKF a réussi 8 coups sûrs sur 30 en huit matchs en septembre, il pourra donc peut-être fournir une solide moyenne au bâton, des points marqués et des vols au cours de la semaine prochaine.

Nick Gonzales a également été bon depuis son rappel, frappant .321 en 13 matchs avec huit points marqués. Le potentiel de puissance et de vitesse ici n’est pas élevé, donc c’est plutôt un jeu de ligue profonde, mais la moyenne et les points pourraient être là. Joey Bart est également de retour de la liste des blessés, et il a été excellent depuis le 1er août, frappant .284/.341/.543 en 23 matchs avec six circuits, 18 points marqués et 17 points produits. Vous devriez l’ajouter dans tous les formats pendant Rowdy Tellez c’est une option plus profonde dans les ligues puisqu’il sera probablement contre Brandon Williamson, mais il frappe .267 avec quatre circuits au cours de ses 33 derniers matchs, ce qui n’est pas mal.

Frapper les streamers LAD

Il n’y a pas beaucoup de batteurs en streaming dans la formation des Dodgers, mais les quelques-uns qui existent méritent d’être ajoutés au calendrier à venir. Je pense que vous pouvez les éviter cette semaine, mais ensuite bondir la semaine prochaine lorsqu’ils recevront les Marlins et les Rockies. Miguel Rojas peut-être jouer un match ici ou là, mais Gavin Lux il a été titulaire contre la plupart des gauchers même s’il a eu un peu de mal contre eux, ce qui me donne un peu de répit. Tommy Edman il n’a pas été très bon depuis qu’il a quitté la liste des blessés, mais il joue pratiquement tous les jours et frappe pour .282 en 19 matchs, donc s’il va aller sur base aussi souvent, il va marquer et voler des bases contre ces lanceurs faibles.

Frappez les streamers CWS

Oui, je vous recommande d’ajouter des frappeurs des White Sox. La plupart de ces éléments sont réservés aux ligues plus profondes, mais c’est une assez bonne sélection de lanceurs adverses. J’aime Andrew Vaughn la plupart du groupe parce que je lui fais confiance en tant que frappeur solide mais peu spectaculaire ; cependant, André Benintendi a été le meilleur du groupe au cours du dernier mois. Depuis le 1er août, Benintendi frappe .276/.361/.552 avec huit circuits, 19 points et 22 points produits. Je n’y crois pas, mais je lui fais suffisamment confiance contre ces lanceurs. En attendant, Feuilles de Gavin frappe .311/.354/.387 en 31 matchs depuis le 1er août avec un coup de circuit, six points et 10 points produits. Je m’attendais à plus de puissance de sa part, mais il n’a que deux gauchers au total, ce qui signifie qu’il a cinq bons affrontements au cours de la semaine prochaine, et donc je suis d’accord pour le cibler dans des formats plus profonds. MISE À JOUR : OSVALDO BIDO A ÉTÉ PLACÉ SUR LA IL, DONC LES A’S ONT CHANGE LEUR ROTATION ET MAINTENANT LES FEUILLES AFFRONTERONT DEUX GAUCHERS, CE QUI SIGNIFIE QU’IL SERA PROBABLEMENT ASSIS DANS CES DEUX MATCHS.

Frappez les streamers OAK

Il y a beaucoup de rouge sur ce tableau, donc les pick-ups des A’s sont vraiment uniquement pour la série de ce week-end contre les White Sox. Aucun de ces gars n’est quelqu’un que nous voulons cibler contre Garrett Crochet et les deux Seth Brown et JJ Bleday risquent de rester sur la touche dans ce match. Cependant, Crochet ne lancera probablement que quatre manches, et nous pouvons certainement attaquer ce bullpen des White Sox. Vous aimez aussi avoir des frappeurs face à Flexen et Nastrini, donc les gars des A’s pourraient chacun être de bons ajouts pour ce week-end et vous pourrez ensuite passer à autre chose, à moins que vous ne vouliez garder Jacob Wilson pour la série des Cubs étant donné que Brown et Bleday seront également probablement assis contre deux gauchers là-bas aussi.

Frapper les streamers ARI

J’allais inclure les gauchers Pavin Smith et Adrien Del Castillo mais ils ne joueront probablement que trois départs cette semaine, dont deux au Colorado, ce qui n’est pas idéal puisqu’ils n’affronteraient que les lanceurs de Milwaukee qui ne sont pas d’élite mais solides. Cependant, cela signifie Randal Grichuk débutera deux matchs au Coors Field la semaine prochaine. Si vous avez besoin de puissance, cela pourrait faire de lui une option solide pour la première moitié de la semaine, mais gardez à l’esprit qu’il pourrait être opposé à tous les droitiers à Milwaukee. Enfin, Geraldo Perdomo a été suffisamment bon pour être ajouté quel que soit le calendrier, mais il n’y a qu’un seul lanceur sur son prochain calendrier qui peut être vraiment surpuissant, et Perdomo débutera probablement les trois matchs à Coors, ce que vous aimez voir.