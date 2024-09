Frappes israéliennes sur le Liban – ACTUALITÉS EN DIRECT — RT World News

Selon certaines informations, les forces de défense israéliennes auraient tué des centaines de personnes dans le cadre de leur campagne aérienne contre le Hezbollah.

L’armée israélienne a mené lundi une série de frappes aériennes au Liban, tuant plus de 270 personnes. Ces frappes, décrites comme les plus meurtrières depuis la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, interviennent dans le cadre de la campagne croissante de l’Etat hébreu contre le groupe militant libanais.

Les autorités libanaises ont fait état de plus de 1 000 blessés. Le ministre de la Santé, Firass Abiad, a affirmé que les frappes avaient touché des hôpitaux, des centres médicaux et des ambulances.

Le gouvernement a ordonné aux écoles et aux universités de tout le pays de commencer à préparer des abris alors que des milliers de personnes fuient les régions du sud du Liban.

Israël a quant à lui annoncé avoir frappé quelque 800 cibles, affirmant avoir visé des sites d’armes du Hezbollah.