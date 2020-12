Et donc, alors que de nombreuses industries légitimes restent étourdies par la pandémie, le cartel s’est rapidement adapté, tout comme d’autres organisations qui dominent le trafic dans les Amériques, source de presque toute la cocaïne dans le monde et de la plupart de l’héroïne consommée aux États-Unis.

Mais le cartel n’est pas n’importe quelle entreprise. Il s’est imposé comme l’un des groupes de trafic de drogue les plus puissants au monde avec un mélange caractéristique de sens des affaires, d’ingéniosité et d’anarchie.

Les mesures gouvernementales pour contenir le virus avaient entravé ses opérations, interrompant l’approvisionnement en produits chimiques pour la fabrication de drogues synthétiques comme le fentanyl et la méthamphétamine et coupant les routes de trafic à travers les frontières internationales.

«Les cartels ont depuis longtemps démontré leur résilience», a déclaré Scott Brown, chef du bureau des enquêtes de la sécurité intérieure en Arizona. «Ils vont continuer à trouver des moyens nouveaux et innovants pour essayer de déplacer leur produit.»

Selon des entretiens avec des sources proches du cartel de Sinaloa, des responsables de l’application de la loi aux États-Unis et en Amérique latine et des analystes de la sécurité, les organisations de trafic de drogue ont réduit les salaires et conçu des solutions de contournement pour faire le trafic de drogue et les mettre entre les mains des consommateurs.

Au cours de l’année, certains trafiquants se sont de plus en plus appuyés sur des outils plus récents comme les drones et la crypto-monnaie et sur des utilisations créatives d’approches plus anciennes comme les tunnels souterrains et les routes maritimes.

Les autorités américaines ont également détecté une importance croissante sur le recrutement d’Américains appauvris ou toxicomanes pour faire passer de la drogue dans leurs cavités corporelles.