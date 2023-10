Frappes aériennes israéliennes contre le Hamas à Gaza, les civils se recroquevillent

Commentez cette histoire Commentaire

Les frappes militaires israéliennes ont frappé la bande de Gaza mercredi, rasant des immeubles d’habitation et envoyant des victimes affluer dans les hôpitaux palestiniens alors que le ministère local de la Santé a averti que le carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs était en train de manquer. À quoi ressemblerait le siège de Gaza par Israël Au moins 1 055 Palestiniens et 1 200 Israéliens ont été tués depuis que les militants du Hamas ont lancé samedi une attaque à grande échelle contre les communautés entourant la bande de Gaza, chassant les civils, envahissant les bases militaires et infligeant l’une des journées les plus sanglantes des 75 ans d’histoire d’Israël.

En réponse, l’administration du Premier ministre Benjamin Netanyahu a lancé son assaut le plus violent depuis des années contre la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, annonçant un siège à grande échelle du territoire déjà bloqué et signalant qu’elle prépare une invasion terrestre. Les commandants israéliens ont déclaré que les frappes visaient à décimer les capacités militaires du Hamas et à éliminer les hauts dirigeants.

Mais le bilan civil est lourd, sanglant et en augmentation rapide. Gaza abrite plus de 2 millions de personnes, entassées dans un espace faisant moins de la moitié de la taille de la ville de New York, sans aucun passage sûr alors que les bombes pleuvent. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mercredi que plus de 5 000 personnes avaient été blessées au cours des quatre jours de bombardement, et que 60 pour cent des victimes étaient des femmes et des enfants.

Selon les responsables de la santé et les médecins, les réserves de diesel dont dépendent les générateurs des hôpitaux s’épuisent, tandis que les réserves de carburant de l’enclave sont en train de s’épuiser. seule centrale électrique fermée mercredi après-midi après une panne d’essence.

Les médecins ont déclaré que leurs installations étaient déjà tellement débordées qu’ils donnaient la priorité aux pires blessures causées par des éclats d’obus, des écrasements et des brûlures. Les terrains de l’hôpital al-Shifa, le plus grand centre de traitement des traumatismes de Gaza, étaient remplis de familles qui avaient quitté leur domicile en quête de sécurité.

Ghassan Abu-Sitta, un chirurgien plasticien et reconstructeur travaillant dans l’établissement, a déclaré que son équipe avait opéré mercredi matin une jeune fille dont les blessures par éclats d’obus étaient si graves que son nez avait été arraché et ses yeux gravement endommagés. « Sa mère était médecin à l’hôpital al-Shifa, notre personnel opératoire la connaissait bien et maintenant ils opéraient ses enfants. »

Entre les opérations chirurgicales, il a décrit comment les visages du personnel étaient plissés d’inquiétude, vérifiant leurs téléphones portables pour avoir des nouvelles de leurs proches, alors que les frappes aériennes se poursuivaient à l’extérieur. Le réseau de communication étant inégal, leurs messages échouaient souvent.

« À moins qu’il n’y ait un couloir humanitaire permettant également l’acheminement des fournitures, le système de santé va s’effondrer », a déclaré Abu-Sitta.

Plus que 263 000 personnes ont été déplacées à Gaza depuis le début des combats. Israël a averti les civils de partir, mais il n’y a pas de sortie. Le poste frontière avec Israël est fermé, tout comme la porte vers l’Égypte, après avoir été endommagée par une frappe aérienne israélienne.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré mardi que les États-Unis travaillaient avec l’Égypte et Israël pour faciliter le départ des civils palestiniens de Gaza.

Israël a déclaré mardi que l’assassinat de hauts responsables du Hamas était devenu une priorité absolue et qu’une série d’attaques les visaient dans la nuit. Le Hamas a déclaré que la maison familiale de Mohammad Deif, chef de la branche militaire de l’organisation, avait été touchée, tuant son frère.

La propre maison de Deif, qui était vide, a également été prise pour cible, a déclaré au Washington Post le représentant du Hamas au Liban, Ahmed Abdulhadi. On ignore où se trouve Deif, qui a fait la première annonce de l’attaque de samedi contre Israël.

L’armée israélienne dit plus tôt, ses avions avaient également frappé et tué un membre du bureau politique du Hamas, Zakaria Abu Maamar. Le groupe militant a confirmé sa mort, ainsi que celle d’un autre membre de son bureau politique.

Des avions de combat ont également frappé l’Université islamique, qui, selon Tsahal, avait été utilisée comme « camp d’entraînement du Hamas pour les agents des renseignements militaires, ainsi que pour le développement et la production d’armes ». Il n’a pas été possible de vérifier dans l’immédiat cette affirmation.

Les militants de Gaza ont tiré leurs propres barrages de roquettes sur Israël, blessant de nombreuses personnes.

Le sort de plus de 100 otages emmenés par les militants du Hamas à Gaza lors de l’assaut de samedi a consumé l’opinion publique israélienne alors même qu’ils enterraient leurs morts. Mercredi, le pape François a appelé à la libération immédiate des otages.

« Je prie pour ces familles qui ont vu un jour de fête transformé en un jour de deuil ; J’appelle à la libération immédiate des otages », a déclaré Francis. Le pape a également insisté sur le fait que la diplomatie est essentielle pour faire face à la situation, car le terrorisme et l’extrémisme « ne contribueront pas à trouver une solution au conflit entre Israéliens et Palestiniens, tout en alimentant la haine, la violence, la vengeance et en blessant les deux ».

L’armée israélienne a convoqué 360 000 réservistes pour combattre dans la guerre contre le Hamas – la plus grande mobilisation depuis la guerre du Yom Kippour en 1973, où 400 000 réservistes avaient été mobilisés. Près de 4 pour cent des 9,8 millions d’habitants du pays ont quitté leur emploi habituel et leur famille pour rejoindre le combat. Les Israéliens qui se trouvaient à l’étranger se démenaient également pour obtenir un moyen de transport vers Israël, car de nombreuses compagnies aériennes suspendaient leurs vols.

La crise naissante a également fait craindre un conflit plus large, alors que les hostilités ont éclaté sur des fronts régionaux généralement calmes où s’affrontent des adversaires encore plus lourdement armés. Mercredi, le Hezbollah et Israël, déjà théoriquement en guerre, ont échangé des tirs le long de la frontière israélo-libanaise.

L’armée israélienne a déclaré que des missiles antichar avaient été lancés sur ses soldats et qu’elle répondait par des frappes sur le territoire libanais. Le Hezbollah a ensuite annoncé qu’il avait lancé des roquettes en réponse à la mort de trois de ses membres lors d’un précédent bombardement israélien.