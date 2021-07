Frapper! Une équipe de baseball prend d’assaut les tribunes pour affronter les fans après avoir été arrosée de bière (VIDEO)

Les scènes incroyables ont eu lieu lors d’un match de la Frontier League au stade Yogi Berra de Little Falls entre les Jackals du New Jersey et les Miners du comté de Sussex et ont conduit à une brève pause dans le match, les officiels s’efforçant de calmer les débats après que les esprits se soient effondrés après un anonyme Le joueur s’est fait tremper une bière pendant le match – lors d’une soirée de bière à 1 $ au sol.

Des images de l’incident ont ensuite été publiées sur les réseaux sociaux, montrant plusieurs joueurs courant dans les gradins pour affronter les fans, s’arrêtant avant de lancer des coups de poing.

Heureusement pour toutes les personnes impliquées – en particulier les fans – les officiels ont pu garder le contrôle sur le kerfuffle avant que de réels dommages ne soient causés, le jeu reprenant peu de temps après.

Une bagarre littérale de style « Malice in the Palace » entre joueurs et fans dans les tribunes du match des NJ Jackals vient d’éclater alors que @NjTank99 jugeait un concours de hot-dogs de l’autre côté du stade. La soirée Dollar Beer dans le baseball indépendant frappe différemment pic.twitter.com/yBT4qthRAL – TJ (RUTGERS) (@TJHitchings) 16 juillet 2021

Le drame n’était pas non plus entièrement confiné aux tribunes, car les Miners se sont imposés dans un match remarquable par un score de 15-14.

Bien que celui-ci n’ait pas complètement dégénéré, la situation menaçait de se répéter la tristement célèbre bagarre de la NBA entre les Indiana Pacers et les Detroit Pistons en 2004, qui est devenue connue sous le nom de «La malice du palais».

À cette occasion, plusieurs joueurs ont également pris d’assaut les tribunes pour affronter les fans après qu’une boisson a été lancée sur un joueur – mais cette fois, plusieurs coups de poing ont été lancés, ce qui a conduit la ligue à interdire neuf joueurs pour un total de 146 matchs et 11 millions de dollars d’amendes cumulées.

