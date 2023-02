«Frapper un mur»: un médecin de Victoria en a marre après que la Colombie-Britannique ne l’a pas payée pendant un mois entier

Un médecin de famille de Victoria affirme que le gouvernement de la Colombie-Britannique ne l’a pas payée pour le mois de janvier et qu’il envisage de quitter la province en raison d’une pénurie de médecins.

Le Dr Emanuela Tura dit que toutes ses factures du mois dernier ont été rejetées.

“Je dois soumettre à nouveau les factures rejetées parfois plusieurs fois”, a déclaré Tura. « C’est la première fois que toutes mes factures sont rejetées. D’après mon expérience des deux dernières années, environ 30 à 50 % de mes factures sont initialement rejetées. Certains paiements ne sont jamais reçus. Comme cela se produit à chaque période de paie, le nombre de factures impayées ne cesse d’augmenter.

Le processus de resoumission des factures rejetées peut prendre de trois à neuf mois.

“Je passe environ une journée par semaine à essayer de régler les paiements que je ne reçois pas et à gérer divers problèmes bureaucratiques alors que je pourrais voir des patients à la place”, a ajouté Tura.

Selon le Medical Services Plan (MSP) de la Colombie-Britannique, il s’agit d’un problème. Les médecins disposent généralement d’un système de dossiers médicaux électroniques pour enregistrer les informations des patients, et ils peuvent soumettre des réclamations au MSP à partir de cette plate-forme informatique.

“MSP peut rejeter nos réclamations en raison de problèmes informatiques entre MSP et notre système de dossier médical électronique”, a déclaré Tura. « J’utilise un système de dossier médical électronique qui est courant à Victoria et en Colombie-Britannique. Le système MSP est conçu pour rejeter certaines réclamations. Cela peut obliger les médecins à les soumettre à plusieurs reprises. MSP peut avoir besoin de les traiter manuellement, ce qui peut prendre de plusieurs semaines à plusieurs mois.

La famille de Tura la garde en Colombie-Britannique, mais elle dit qu’elle ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions.

“J’ai l’impression de me heurter à un mur chaque fois que j’essaie de fournir des soins à Victoria”, a déclaré Tura. « Prodiguer des soins ici semble être une tâche impossible. J’ai certainement vu un certain nombre de médecins hospitaliers se débattre avec leurs paiements et finalement quitter leur emploi.

Tura a auparavant travaillé à Brisbane, en Australie, pendant près de deux ans, où elle était payée chaque semaine.

“L’Australie est à des années-lumière de la Colombie-Britannique”, a déclaré Tura. « En ville, il y a des médecins de famille à chaque coin de rue. L’accès aux soins est beaucoup plus facile. Le gouvernement australien subventionne partiellement ou entièrement la plupart des médicaments, ainsi que de nombreux membres alliés tels que les psychologues, les diététiciens, les audiologistes, les chiropraticiens et les physiothérapeutes. Les soins hybrides sont également disponibles pour les services médicaux.

Le chef libéral de la Colombie-Britannique Kevin Falcon, la chef du Parti vert provincial Sonia Furstenau et la porte-parole libérale en matière de santé Shirley Bond ont tous parlé avec Tura de cette question.

“Ils sont tous très favorables”, a déclaré Tura. “Je crois qu’ils ont essayé de porter cela à l’attention du ministère [of Health]. Je n’ai pas encore vu de résultat.”

Tura dit que Bond et Falcon étudient le problème.

“Pour changer, il faudrait que le ministère de la Santé admette que le mode de paiement du MSP est défectueux et demande immédiatement les paiements de libération du MSP”, a ajouté Tura.

