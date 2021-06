Frapper les enfants «ne fonctionne PAS et les aggrave»

SMACKING kids ne fonctionne pas et les rend encore pires, selon une étude historique.

Un examen de 20 ans de recherche exhorté contre toute quantité de dommages physiques aux enfants.

Frapper les enfants comme une « punition raisonnable » est légal en Angleterre et en Irlande du Nord mais interdit en Écosse et au Pays de Galles Crédit : Getty – Contributeur

Elle peut entraîner des difficultés comportementales telles que l’agressivité, la violence et des comportements antisociaux.

« Il n’y a aucune preuve que les châtiments corporels soient bons pour les enfants », a déclaré le professeur Elizabeth Gershoff, de l’Université du Texas à Austin et auteur principal de l’article.

« Toutes les preuves indiquent que les châtiments corporels sont nocifs pour le développement et le bien-être des enfants. »

L’examen a été dirigé par l’University College London et a impliqué 69 études mondiales qui ont suivi les enfants au fil du temps, principalement aux États-Unis.

Les études portaient sur des châtiments corporels tels que la fessée et excluaient toute punition pouvant constituer un abus physique envers les enfants.

À travers le monde, les deux tiers (63 %) des enfants âgés de deux à quatre ans – environ 250 millions d’enfants – se font régulièrement gifler par leurs parents.

Les parents peuvent l’utiliser comme un outil pour garder leurs enfants en ligne, « leur donner une leçon » ou essayer de les empêcher d’être méchants.

Publié dans The Lancet, le document de recherche a déclaré qu’aucun résultat positif n’avait été trouvé en frappant des enfants.

‘NUISIBLE’

Mais cela augmentait le risque que les enfants soient victimes de violence ou de négligence grave ainsi que de problèmes de comportement.

Plus les personnes qui s’occupent d’eux utilisent le mal pour punir leur enfant, plus grands seront les problèmes de l’enfant, indépendamment de la race, de l’origine ethnique ou du sexe.

Le professeur Gershoff a déclaré: « Les parents frappent leurs enfants parce qu’ils pensent que cela améliorera leur comportement.

« Malheureusement pour les parents qui frappent, notre recherche a trouvé des preuves claires et convaincantes que les châtiments corporels n’améliorent pas le comportement des enfants et l’aggravent au contraire. »

L’auteur principal, le Dr Anja Heilmann, du Département d’épidémiologie et de santé publique de l’UCL, a déclaré : « Les châtiments physiques sont inefficaces et nocifs, et ne présentent aucun avantage pour les enfants et leurs familles.

« Cela ne pourrait pas être plus clair d’après les preuves que nous présentons. »

Les résultats soutiennent une autre étude de l’UCL de janvier de cette année sur 8 000 enfants au Royaume-Uni âgés de trois à 14 ans.

Ceux qui ont vécu des expériences d’enfance défavorables (ACE), telles que des fessées et des parents durs, ont eu des résultats plus médiocres que ceux qui n’en ont pas fait.

Ils étaient plus susceptibles de jouer seuls, d’être nerveux dans de nouvelles situations, de manquer de confiance en eux, de s’inquiéter, d’être découragés ou de pleurer.

Plus d’appels à l’interdiction en Angleterre

La recherche soutient une déclaration des Nations Unies du Comité des droits de l’enfant, qui recommande aux pays de mettre fin à l’utilisation de tous les types de châtiments corporels sur les enfants.

Jusqu’à présent, 62 pays – dont l’Écosse et le Pays de Galles – ont interdit de frapper les enfants.

Les experts appellent l’Angleterre et l’Irlande du Nord à emboîter le pas, ainsi que les 50 États d’Amérique.

Jillian van Turnhout, co-auteur de l’article et ancienne sénatrice du Parlement irlandais, a ajouté : « En tant qu’ancienne parlementaire qui a défendu le changement de la loi en Irlande et a directement soutenu le changement législatif en Écosse et au d’assurer une base factuelle pour la politique et la législation.

« Cette revue a documenté des preuves convaincantes que frapper les enfants ne fonctionne pas, et dans de nombreux cas, c’est nocif.

« Un foyer doit être un endroit sûr pour les enfants, mais dans de nombreux pays, la loi peut en faire l’un des endroits les plus dangereux pour eux.

« Les pays doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir que tous les enfants bénéficient d’une protection égale contre toutes les formes de préjudice, y compris les châtiments corporels.

Les organisations caritatives pour les enfants, y compris la NSPCC et Barnado’s, sont en faveur d’une interdiction pure et simple de la fessée dans tous les pays du Royaume-Uni.

L’Association des psychologues de l’éducation a également déclaré que la fessée est nocive pour la santé mentale des enfants.

En Angleterre, il est légal pour un tuteur ou un parent de gifler son propre enfant à ce qui équivaut à une « punition raisonnable », selon l’article 58 de la loi sur les enfants de 2004.

Cependant, toute sanction supérieure à ce qui est considéré comme « raisonnable » est illégale.

Le problème, c’est que certaines personnes ne savent pas ce que signifie « châtiment raisonnable ».

L’âge de l’enfant et la force de la claque sont également pris en compte.

Toute discipline physique qui laisse une marque telle que des ecchymoses est considérée comme « déraisonnable ».

La loi est actuellement la même au Pays de Galles mais changera en 2022 après que l’Assemblée galloise a adopté une loi interdisant la fessée en janvier 2020.