Frapper les enfants est toujours mal, mais une petite tape n’est pas la même chose que de la brutalité

QUAND mon premier enfant, Cameron, avait environ quatre ans, il m’a défié et ignoré un jour et a continué à mal se comporter malgré mes supplications.

Je ne me souviens pas exactement de ce qu’il a fait à cette époque il y a 23 ans – c’était peut-être insignifiant, mais il m’a ouvertement désobéi.

Il y a une différence significative entre donner une gifle à un enfant et une violence soutenue, écrit Ulrika Crédit : Alamy

Je lui avais demandé, supplié, mis en garde, menacé et finalement, c’était là : une claque hésitante sur ses fesses par ma propre main juste mais très conflictuelle. Il était abasourdi et s’est mis à pleurer. J’ai commencé à pleurer. Je l’ai tenu fermement et j’ai pleuré.

J’avais l’impression, à ce moment-là, que tout mon monde s’effondrait parce que j’étais, en une fraction de seconde, devenu quelque chose que je croyais ne pas être. J’avais bafoué mes propres règles sur la parentalité et j’ai abusé de mon autorité.

Ce moment est resté avec moi vivement depuis.

Mon fils était un enfant extrêmement bien élevé et notre vie ensemble – j’étais un parent célibataire à l’époque – n’était pas compliquée par d’autres frères et sœurs ou d’autres distractions domestiques. Donc, à cette fin, j’ai senti que mes actions étaient inexcusables.

J’avais toujours juré de ne jamais gifler mon enfant. Je l’avais laissé tomber. Et je me sentais complètement déçu de moi-même.

Bien sûr, ce n’était pas la seule fois où cela s’était produit.

Avance rapide de quelques décennies et mes frustrations avec ma fille adolescente aînée avaient atteint leur paroxysme. J’étais à court de mots et de patience et je ne peux pas prétendre le contraire : je voulais la frapper.

Elle s’était comportée de manière épouvantable pendant une longue période.

J’étais à bout de nerfs et je me sentais complètement brisé à l’intérieur. J’ai attrapé son bras et l’ai serré fort. Puis j’ai tapé du poing sur la table et je suis sorti de la pièce.

À peine une vie de violence et de répression pour mes enfants, mais les incidents m’ont laissé un sentiment d’épuisement et de honte en tant que parent.

Des recherches récentes publiées dans la revue médicale The Lancet, s’étendant sur une période de 20 ans, indiquent que les moins de 16 ans qui ont été frappés par des parents sont plus susceptibles d’être agressifs et antisociaux et d’afficher des problèmes de comportement.

Il n’est pas étonnant que les experts demandent au gouvernement d’interdire cette punition corporelle.

Et quand vous entendez le NSPCC dire qu’il « ne peut pas être juste que les enfants soient le seul groupe dans la société qu’il est légalement acceptable d’agresser en Angleterre », il est assez difficile d’argumenter le contraire.

Je ne tolère aucune forme de violence. J’ai été victime de violence à l’âge adulte. J’en ai été témoin. J’ai été giflé et j’ai giflé.

Mais il y a une différence assez importante entre donner à un enfant une claque ou un « tapotement léger » sur les fesses après des avertissements et des supplications, et les parents qui punissent régulièrement leur enfant à plusieurs reprises lorsqu’une violence soutenue est utilisée comme forme de contrôle.

Comment pouvez-vous punir une mère qui a perdu l’intrigue et qui peut une fois se déchaîner Crédit : Alamy

IMPOSSIBLE À LA POLICE PARENTENT DE TOUT SORTE

Bien sûr, la brutalité et toute forme d’agression contre un enfant sont fondamentalement mauvaises. Surtout s’il est commis dans une frénésie de colère et de rage.

Je ne tolérerai même pas la légère gifle ou la fessée. Je ne crois pas que ce soit une façon sensée et raisonnable de traiter qui que ce soit, encore moins un enfant.

Mais je ne pense pas que nous puissions appliquer la loi à ce sujet.

Je ne pense pas que vous puissiez à juste titre punir une mère qui a perdu l’intrigue et qui peut s’en prendre UNE FOIS mais ressentir des remords après.

C’est une tâche impossible de contrôler la parentalité de quelque nature que ce soit.

Si nous le pouvions, nos sociétés seraient peuplées de jeunes bien élevés et bien adaptés et nous en sommes loin.

Personne ne vous instruit sur la parentalité. Personne ne vous dit comment vous vous sentirez après neuf nuits blanches d’affilée alors que vous avez encore trois autres bouches à nourrir et que vous êtes testé à quelques centimètres de votre vie.

Nous devons descendre du cheval moral de la parentalité et nous mettre au travail pour aider les parents à comprendre que les châtiments corporels sont inefficaces et nocifs.

Ma meilleure amie a brûlé le bas de survêtement de sa fille et coupé le câble de sa télé, ce qui semble une façon bien plus raisonnable de punir un enfant.

Jusqu’à ce que, bien sûr, mon amie se rende compte qu’elle devait ranger le désordre et faire venir un électricien pour recâbler le téléviseur.

La parentalité est une montagne russe de baloney sans manuel d’instructions. Nous devons juste faire de notre mieux.

Quelques vérités sur la valeur et la valeur

BROOKLYN Beckham, 22 ans, et sa fiancée, Nicola Peltz, 26 ans, viennent de s’emparer de leur première maison à 7,5 millions de livres sterling.

Il y a tellement de problèmes avec cette phrase que je ne sais même pas par où commencer.

Brooklyn Beckham, 22 ans, dans un selfie avec sa fiancée, Nicola Peltz, 26 ans Crédit : instagram

Par expérience, être engagé à 22 ans n’est pas conseillé. Que diable savez-vous du monde ? Quelles expériences avez-vous des autres ? Quelle sagesse pouvez-vous apporter à la table?

Deuxièmement, pour autant que je sache, Brooklyn n’a pas travaillé plusieurs jours dans sa vie. S’il l’a fait, je suis corrigé, mais comment il peut, à 22 ans, payer 70 000 £ de plus que le prix demandé pour sa maison de départ me dépasse.

Sa famille est riche, je le comprends. Mais reste.

Nous voulons tous faire de notre mieux avec nos enfants. J’essaierai de faire en sorte que mes enfants aient quelque chose quand je quitterai cette terre verte et agréable, mais si j’étais multimillionnaire – et cela peut être un choc pour mes enfants – je ne les mettrais pas en place pour la vie.

Qu’est-ce qu’un enfant ou un jeune adulte apprend en recevant tout sur une assiette ?

Regardez le magnat des affaires américain Warren Buffett, dont la valeur nette estimée est de 100 milliards de livres sterling – il ne laisse pas grand-chose à ses enfants. Il en va de même pour Bill et Melinda Gates.

Comment tout donner à quelqu’un engendre-t-il une quelconque éthique de travail ? Comment crée-t-il une faim pour réussir? Comment diable cela induit-il l’empathie ? Ou appréciation ? Comment cela amène-t-il une compréhension de la valeur et de la valeur ?

Le jeune couple vient d’acheter sa maison de départ… pour 7,5 millions de livres sterling Crédit : La Méga Agence

Ce ne est pas.

Des parents riches bien intentionnés élèvent invariablement des enfants arrogants, arrogants, qui ne sont pas respectés par leurs pairs.

Je suis sûr qu’il y a des exceptions à cette règle – je n’en ai tout simplement pas encore rencontré.