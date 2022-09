« Frapper à la porte de la famine » : le chef de l’alimentation de l’ONU veut agir maintenant

NATIONS UNIES – Le chef de l’alimentation de l’ONU a averti jeudi que le monde faisait face à “une tempête parfaite en plus d’une tempête parfaite” et a exhorté les donateurs, en particulier les pays du Golfe et les milliardaires, à donner quelques jours de bénéfices pour faire face à une crise avec l’approvisionnement en engrais dès maintenant et d’éviter des pénuries alimentaires généralisées l’année prochaine.

“Sinon, ce sera le chaos partout dans le monde”, a déclaré le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, dans une interview à l’Associated Press.

Beasley a déclaré que lorsqu’il a pris la tête du PAM il y a 5 ans et demi, seulement 80 millions de personnes dans le monde se dirigeaient vers la famine. “Et je pense, ‘Eh bien, je peux mettre le Programme alimentaire mondial en faillite'”, a-t-il dit.

Mais les problèmes climatiques ont porté ce nombre à 135 millions. La pandémie de COVID-19, qui a commencé au début de 2020, l’a doublé à 276 millions de personnes ne sachant pas d’où viendrait leur prochain repas. Enfin, la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, déclenchant une guerre et une crise alimentaire, des engrais et de l’énergie qui a poussé le nombre à 345 millions.

“Dans ce cadre, 50 millions de personnes dans 45 pays frappent à la porte de la famine”, a déclaré Beasley. “Si nous n’atteignons pas ces personnes, vous aurez la famine, la famine, la déstabilisation des nations contrairement à tout ce que nous avons vu en 2007-2008 et 2011, et vous aurez une migration de masse.”

“Nous devons réagir maintenant.”

Beasley a rencontré des dirigeants mondiaux et s’est exprimé lors d’événements lors de la réunion de l’Assemblée générale des dirigeants de cette semaine pour mettre en garde contre la crise alimentaire.

Le président de l’Assemblée générale, Csaba Korosi, a noté dans son discours d’ouverture mardi que “nous vivons, semble-t-il, dans un état d’urgence humanitaire permanent”. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que les conflits et les crises humanitaires se propagent et que le déficit de financement des appels humanitaires de l’ONU s’élève à 32 milliards de dollars – “le plus grand écart jamais enregistré”.

Cette année, a déclaré Beasley, la guerre a interrompu les expéditions de céréales en provenance d’Ukraine – un pays qui produit suffisamment de nourriture pour nourrir 400 millions de personnes – et a fortement réduit les expéditions en provenance de Russie, le deuxième exportateur mondial d’engrais et un important producteur alimentaire.

Beasley a déclaré que la lassitude des donateurs compromet souvent l’aide, en particulier dans les pays en crise continue comme Haïti. L’inflation est également un problème grave, augmentant les prix et frappant les pauvres qui n’ont aucune capacité d’adaptation parce que le COVID-19 “les a simplement dévastés économiquement”.

Ainsi, les mères, a-t-il dit, sont obligées de décider : achètent-elles de l’huile de cuisson et nourrissent leurs enfants, ou achètent-elles de l’huile de chauffage pour qu’ils ne gèlent pas ? Parce qu’il n’y a pas assez d’argent pour acheter les deux.

“C’est une tempête parfaite sur une tempête parfaite”, a déclaré Beasley. “Et avec la crise des engrais à laquelle nous sommes confrontés en ce moment, avec les sécheresses, nous sommes confrontés à un problème de prix des denrées alimentaires en 2022. Cela a créé des ravages dans le monde entier.”

“Si nous ne réglons pas cela rapidement – et je ne veux pas dire l’année prochaine, je veux dire cette année – vous aurez un problème de disponibilité alimentaire en 2023”, a-t-il déclaré. “Et ça va être l’enfer.”

Beasley a expliqué que le monde produit maintenant suffisamment de nourriture pour nourrir plus de 7,7 milliards de personnes dans le monde, mais 50 % de cette nourriture provient du fait que les agriculteurs utilisent des engrais. Ils ne peuvent pas obtenir ces rendements élevés sans cela. La Chine, premier producteur mondial d’engrais, a interdit ses exportations ; La Russie, qui est numéro deux, peine à l’acheminer sur les marchés mondiaux.

« Nous devons déplacer ces engrais, et nous devons les déplacer rapidement », a-t-il déclaré. « La production de riz asiatique est actuellement dans une situation critique. Les graines sont dans le sol.

En Afrique, 33 millions de petites exploitations nourrissent plus de 70 % de la population, et en ce moment « il nous manque plusieurs milliards de dollars pour ce dont nous avons besoin en engrais ». Il a déclaré que l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud étaient également confrontées à la sécheresse et que l’Inde était secouée par la chaleur et la sécheresse. “Cela pourrait continuer encore et encore”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’accord de juillet pour expédier des céréales ukrainiennes à partir de trois ports de la mer Noire est un début, mais “nous devons faire avancer les céréales, nous devons acheminer les engrais pour tout le monde, et nous devons mettre fin aux guerres”. .”

Beasley a déclaré que les États-Unis avaient contribué 5 milliards de dollars supplémentaires pour la sécurité alimentaire, et que l’Allemagne, la France et l’Union européenne intensifiaient également leur action. Mais il a appelé les États du Golfe à “intensifier davantage” avec des prix du pétrole si élevés, notamment pour aider les pays de leur région comme le Yémen, la Syrie, l’Afghanistan et la Somalie.

“Nous ne parlons pas de demander un billion de dollars ici”, a déclaré Beasley. “Nous parlons juste de demander quelques jours de vos bénéfices pour stabiliser le monde”, a-t-il déclaré.

Le chef du PAM a déclaré avoir également rencontré un groupe de milliardaires mercredi soir. Il a dit qu’il leur avait dit qu’ils avaient “une obligation morale” et “doivent s’en soucier”.

« Même si vous ne me le donnez pas, même si vous ne le donnez pas au Programme alimentaire mondial, entrez dans le jeu. Entrez dans le jeu d’aimer votre voisin et d’aider votre prochain », a déclaré Beasley. « Des gens souffrent et meurent dans le monde entier. Quand un enfant meurt toutes les cinq secondes de faim, honte à nous.