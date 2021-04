L’Inde a été frappée par une deuxième vague massive d’infections à Covid-19 ces derniers jours. Lundi, le pays a atteint un nouveau sommet quotidien alors que les infections ont augmenté de 352 991 au cours des dernières 24 heures, marquant le cinquième jour consécutif où le pays a battu les records mondiaux de Covid-19 pour une période d’un jour.

Plusieurs pays à travers le monde se sont déjà engagés à envoyer une aide d’urgence à l’Inde, alors qu’elle se débat avec une augmentation du nombre d’infections. Plusieurs hôpitaux du pays ont manqué d’espace pour accueillir l’afflux de personnes infectées et ont souffert de pénuries d’oxygène nécessaire pour traiter les patients gravement malades.

Un porte-parole de la Commission européenne a confirmé lors d’une conférence de presse lundi que l’UE avait été contactée par New Delhi.

« Les Indiens ont demandé de l’oxygène médical et des antiviraux, notamment du remdesivir », a déclaré le porte-parole.

Un important lot de médicament, développé par la société biopharmaceutique Gilead Sciences, avait été acheté par l’UE. En octobre dernier, elle a signé un accord avec l’entreprise, qui a permis à ses 27 États membres et 10 pays partenaires de commander jusqu’à 500 000 cours de remdesivir sur six mois.

Cependant, on ne sait toujours pas combien de doses de remdesivir ont réellement été stockées par les États de l’UE et quelle quantité ils partageront. Après la signature du contrat avec Gilead, l’efficacité du médicament contre le coronavirus a été remise en question à plusieurs reprises par des experts internationaux. Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé, par exemple, a suggéré que le médicament avait peu ou pas d’effet sur la durée des séjours à l’hôpital des patients atteints de coronavirus, le médicament affectant apparemment aussi peu les chiffres de mortalité.

En Inde, cependant, le médicament est de plus en plus prescrit aux patients atteints de coronavirus. De plus, la demande en a été si forte ces dernières semaines que les autorités indiennes ont capturé à plusieurs reprises des envois de faux remdesivir – et ont même dû publier des tutoriels sur la façon de distinguer le vrai médicament d’un faux.

La quantité d’oxygène que l’UE pourrait partager reste également incertaine. À l’heure actuelle, seule l’Irlande a accepté d’en fournir. L’Allemagne et la France ont également indiqué qu’elles apporteraient leur aide, bien qu’elles n’aient pris aucun engagement, a admis le porte-parole.

«Nous pouvons nous attendre à ce que dans les heures et les jours à venir, nous puissions confirmer davantage d’aide», il ajouta. Le fonctionnaire, cependant, n’a pas donné de délai sur la date à laquelle l’aide serait effectivement livrée à l’Inde.

Depuis le début de la pandémie, l’Inde a enregistré plus de 17,3 millions de cas de coronavirus, avec près de 200 000 personnes succombant à la maladie. Les autorités indiennes ont admis qu’elles avaient peut-être été un peu trop confiantes après avoir abordé avec succès la première vague de Covid-19, avant d’être submergées par la seconde.

«Nous étions confiants, notre moral était bon après avoir réussi à lutter contre la première vague, mais cette tempête a secoué la nation», Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré dimanche dans un discours à la radio.

