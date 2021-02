FRANCFORT: L’Europe doit accumuler des liquidités pour stimuler son industrie des puces, a déclaré un membre du conseil d’administration du plus grand constructeur automobile du continent Volkswagen, soulignant une pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a mis en évidence la dépendance à l’égard d’acteurs étrangers.

« Nous ne produirons pas de puces nous-mêmes », a déclaré à Reuters Markus Duesmann, membre du conseil d’administration de Volkswagen en charge de la recherche et du développement et chef de l’unité de luxe Audi. «Mais bien sûr, nous aimerions avoir des fabricants de puces solides qui soient au moins à égalité avec l’Asie et les États-Unis.»

«En fin de compte, la technologie est décisive pour le succès du groupe», a-t-il déclaré, ajoutant que l’Europe devrait être à la pointe des technologies futures, telles que les logiciels et les puces.

Un moyen d’y parvenir, a-t-il dit, pourrait être de financer des programmes s’inspirant d’un plan existant pour stimuler la technologie des cellules de batterie en Europe dans le cadre d’un programme appelé Projet important d’intérêt européen commun (IPCEI).

L’Allemagne a déclaré mercredi que les pays européens prévoyaient de soutenir la production locale de matériel technologique, y compris des processeurs et des semi-conducteurs, via un IPCEI, avec une aide ciblée pouvant entraîner des investissements allant jusqu’à 50 milliards d’euros (60 milliards de dollars).

Cependant, le niveau exact d’investissement et la question de savoir qui paiera la note n’ont pas été précisés.

Les constructeurs automobiles mondiaux ont été pris au dépourvu par une pénurie de semi-conducteurs cruciaux à la suite d’une reprise rapide du marché automobile, soulignant la nécessité de réduire la dépendance aux fabricants asiatiques.

Volkswagen a doublé son budget pour le développement de logiciels, un domaine clé pour relever les défis de la conduite autonome, a déclaré Duesmann, ajoutant que c’était l’un des moteurs de la création de l’unité Car.Software.Org avec 5000 employés.

La société détient également une participation de 40% dans la start-up autonome Argo AI basée à Pittsburgh, Ford détenant une part égale, mais Duesmann a déclaré que poursuivre les deux voies était parfaitement conforme à la stratégie et au portefeuille de produits du constructeur automobile.

«Ce sont des volets différents en termes de développement et nous continuerons (de les développer) comme ça.»

(1 USD = 0,8338 euros)

(Édité par Jan Harvey)