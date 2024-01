Frappe en Cisjordanie : Israël accusé d’avoir ciblé des civils dans une attaque meurtrière

Il ya 1 heure

La BBC a parlé aux proches des hommes tués, aux témoins présents dans la région à l’époque et à un ambulancier paramédical présent sur les lieux. Tous ont fourni des preuves solides que les hommes n’étaient pas membres de groupes militants armés et qu’aucun affrontement avec les forces israéliennes n’avait lieu sur place à ce moment-là.

“L’un d’eux portait des pantoufles et un pyjama”, a-t-il déclaré à la BBC. ” Ne penses-tu pas que quelqu’un qui veut résister [the Israeli occupation] porterais-tu au moins des chaussures appropriées ? »

Les quatre frères – Alaa, Hazza, Ahmad et Rami Darweesh – étaient âgés de 22 à 29 ans. Il s’agissait d’émigrants palestiniens revenus de Jordanie quelques années plus tôt avec leur mère et leurs cinq frères et sœurs.