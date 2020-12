GRANDES CHUTES, Mont. – Josie Passes ne veut pas recevoir le vaccin COVID-19 lorsqu’il sera disponible.

Passes, 30 ans, est membre de la nation Crow et, comme de nombreux membres de la tribu, elle a été témoin de la dévastation du virus. Son fils a été testé positif mais était asymptomatique, son père avait le COVID-19 et se rétablit lentement et son grand-père en est mort.

Pour beaucoup, la promesse d’un vaccin offre espoir et soulagement. Mais Passes se méfie de ses conséquences à long terme, qui, selon elle, sont inconnues.

Bien que les communautés tribales aient été ravagées de manière disproportionnée par le COVID-19 dans tout le pays, Passes n’est pas la seule à avoir des réticences. Alors que les tribus commencent à recevoir et à distribuer les vaccins contre le COVID-19, de nombreux membres de la tribu hésitent à se faire vacciner.

Certaines personnes craignent que les populations autochtones ne soient utilisées comme des «cobayes», tandis que d’autres hésitent à faire confiance au Service de santé indien. Certains se sentent invincibles, car les tribus ont survécu à des maladies dévastatrices, comme la variole, et de violents massacres. Beaucoup préféreraient attendre et observer les effets du vaccin à mesure que de plus en plus de personnes le reçoivent.

Les experts disent que ce scepticisme est justifié, car les tribus ont subi le désinvestissement, l’incompétence et la brutalité de la part du gouvernement fédéral. Les conséquences de cette négligence transcendent les générations et se manifestent aujourd’hui par des inégalités systémiques, dont beaucoup ont été davantage exposées par la pandémie COVID-19.

Au Montana, les Amérindiens représentent 6,7% de la population de l’État. Ils représentent 14% des cas de COVID-19 de l’État et au moins 25% des décès dus au virus, selon un rapport du 11 décembre du ministère de la Santé publique et des Services sociaux.

Dans tout le pays, les Autochtones sont plus de quatre fois plus susceptibles d’être hospitalisés à cause du COVID-19 que les Blancs, selon Indian Health Service.

Comme le COVID-19 a dévasté de manière disproportionnée les communautés autochtones, le vaccin pourrait être essentiel pour freiner la propagation du virus et sauver des vies. Les experts disent que le refus dans ces communautés de prendre le vaccin pourrait être une «catastrophe».

C’est aux membres des tribus eux-mêmes de dissiper les mythes, de corriger la désinformation et de rassurer leurs communautés sur l’efficacité du vaccin COVID-19.

Un héritage de maltraitance

Il n’est pas surprenant que les peuples autochtones se méfient du gouvernement fédéral et soient sceptiques à l’égard de leur système de soins de santé, qui a été négligé pendant des générations.

Un Congrès national des Indiens d’Amérique 2017 soins de santé Le budget a déclaré que le service de santé indien (IHS) était « gravement sous-financé à seulement 59% des besoins totaux ».

Jason Begay, qui est Navajo et professeur agrégé à l’école de journalisme de l’Université du Montana, a déclaré qu’il connaissait de première main les frustrations de recevoir des soins de santé tribaux.

« IHS est une sorte de blague. Tout le monde a des blagues sur le fait de faire la queue toute la journée pour un contrôle. Ce sont des soins assez rudimentaires », a-t-il déclaré, ajoutant que les employés d’IHS étaient surchargés de travail et probablement sous-payés.

« Par rapport aux soins médicaux que je reçois maintenant que je suis assuré, je peux voir une différence jour et nuit dans la qualité et l’intensité du service », a déclaré Begay.

Cette négligence est aggravée par la corruption et l’exploitation au sein de l’IHS, a déclaré Joseph Gone, directeur de la faculté du programme amérindien de l’Université de Harvard.

« Certains médecins ont stérilisé des femmes indiennes sans leur consentement, ce qui est un exemple de la façon dont la corruption se joue dans les Affaires indiennes que vous ne trouvez généralement pas dans d’autres secteurs du gouvernement », a déclaré Gone. « Et les Indiens le savent! Les gens le savent, même si ce n’était pas une politique officielle ou répandue. »

Entre 1973 et 1976, quatre régions du Service de santé indien ont stérilisé au moins 3 406 femmes autochtones sans leur permission, selon la National Library of Medicine.

Gone a déclaré que l’héritage de l’exploitation et de l’incompétence du gouvernement affecte leurs communautés aujourd’hui.

« Nous sommes sensibilisés et méfiants à l’égard du gouvernement parce que nous portons les blessures de l’assujettissement préalable dans la conscience actuelle. Cela se traduit par des actes de méfiance », a-t-il déclaré.

Gone a déclaré que l’appréhension s’était amplifiée sous l’administration Trump.

« Le président démantèle la capacité du gouvernement fédéral à être compétent et responsable. Il brouille les eaux de la vérité et de ce qui est faux et amplifie les angoisses et les craintes. Donc, pour beaucoup de gens, ces dernières années leur ont donné encore plus de raisons s’inquiéter », dit-il.

«Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus. Nous avons besoin de ce vaccin.

Bien que Gone comprenne pourquoi les membres de la tribu pourraient être sceptiques quant au vaccin, leur hésitation le préoccupe également. Gone a vécu dans tout le Montana et est membre de la tribu Aaniiih-Gros Ventre dont le siège est à Fort Belknap.

Son père, qui vivait au Havre, est décédé du COVID-19 en octobre.

« Ce serait une catastrophe si ce genre de méfiance nous empêchait d’accéder à la technologie qui pourrait maintenir les personnes âgées en vie », a déclaré Gone.

«Lorsque nous perdons un aîné, nous perdons tout un corpus de connaissances et nous ne pouvons pas nous permettre d’en perdre davantage. Nous avons besoin de ce vaccin.

Le médecin du Montana, Gregory Holzman, a déclaré qu’il était important que tous les employés du gouvernement «reconnaissent l’histoire et comprennent pourquoi les groupes peuvent être préoccupés» par le vaccin.

«Nous voulons être aussi transparents que possible pour aider les gens à prendre une décision éclairée», a-t-il dit, ajoutant que le développement et les protocoles pour les vaccins COVID-19 ont été fortement surveillés.

Bien sûr, tous les membres de la tribu n’hésitent pas à se faire vacciner.

Mary Lynne Billy, directrice de l’innovation de l’Indian Family Health Clinic à Great Falls, a déclaré qu’elle avait constaté l’effet inverse parmi la population indienne urbaine.

«Nous constatons une augmentation du nombre de personnes souhaitant se faire vacciner», a-t-elle déclaré, ajoutant que la clinique, qui dessert plus de 1700 personnes dans 92 tribus, a mis en œuvre une méthode de «sensibilisation individuelle» pour atteindre personnellement les patients. par le biais d’appels téléphoniques, d’envois postaux et de lettres.

Faire preuve de créativité pour gagner la confiance

Lorsque Nicole Walksalong, une travailleuse sociale à Hardin, dans le Montana, a reçu son vaccin COVID-19 le 17 décembre, elle s’est assurée d’enregistrer une vidéo.

Elle avait entendu des rumeurs et des idées fausses entourant le coup de feu et voulait montrer à sa communauté qu’elle se sentait en sécurité pour se faire vacciner.

Walksalong, 33 ans, est Blackfeet. Elle a dit qu’elle n’avait «aucune hésitation» lorsqu’il s’agissait de se faire vacciner. Elle a quatre enfants et son mari est également un travailleur de la santé de première ligne, alors elle était désireuse de réduire le risque d’infecter sa famille.

«J’entends des patients qu’ils ont peur. Ils craignent que le plan soit de vacciner les Amérindiens et de« se débarrasser de nous de cette façon »», a-t-elle déclaré.

« Mais il est important que les gens fassent des recherches et prennent la bonne décision pour eux-mêmes et leur famille. L’éducation est essentielle. »

Walksalong a déclaré qu’elle n’avait eu aucun problème après avoir reçu le vaccin, à part une légère douleur au bras, ce à quoi elle s’attendait.

Comme Walksalong, d’autres membres de la tribu qui ont reçu des allocations précoces du vaccin COVID-19 partagent leurs vidéos sur Facebook Live.

Cal Walks Over Ice, membre de la tribu Crow, a déclaré avoir partagé une vidéo « pour montrer aux gens que c’était une procédure de tir normale ».

Mary Foote, membre des tribus Northern Cheyenne et Crow, a déclaré qu’elle essayait de rassurer ses communautés sur le vaccin en faisant appel à la réputation de son mari en tant que médecin.

Elle a déclaré que certains membres de la tribu préféraient utiliser des médicaments traditionnels, plutôt qu’un vaccin, pour lutter contre le COVID-19. Mais elle espère que la volonté de son mari de se faire vacciner ouvrira l’esprit des gens.

«Je sais que les gens lui font confiance, alors j’essaie d’en parler», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle partage souvent des informations sur les vaccins sur les réseaux sociaux.

« Certains pensent que nous n’avons pas besoin de vaccin parce que nous pouvons transpirer ou prier, et c’est bien, je crois aussi au pouvoir de la prière », a-t-elle déclaré. « Mais le vaccin est quelque chose de bien. Nous ne devrions pas en avoir peur. »

Foote a déclaré qu’elle et son mari avaient perdu plusieurs parents à cause du COVID-19.

« Je veux que les gens comprennent que nous pouvons faire les deux. Nous pouvons croire en nos manières indiennes et nous pouvons croire en la science dans ce nouveau monde moderne », a-t-elle déclaré.

The Pikuni Press and Newsfeed, une page Facebook qui partage des nouvelles liées à la nation Blackfeet, a publié un éditorial traitant de la méfiance à l’égard du vaccin et a encouragé les lecteurs à «examiner votre peur avec une forte mesure de la réalité».

L’éditorial reconnaît qu’il n’est « guère surprenant que les pauvres, dont une grande partie sont des minorités, n’aient pas confiance dans le système de santé », mais a exhorté les lecteurs à surmonter leurs craintes pour « éradiquer le véritable ennemi actuel » du COVID-19.

James McNeely, responsable de l’information publique de la nation Blackfeet, a déclaré que la tribu avait reçu mercredi un envoi de vaccins Moderna et suivait les directives des Centers for Disease Control and Prevention, qui accordent la priorité aux vaccinations pour les agents de santé de première ligne.

Alors que les vaccins arrivaient sur la réservation, le commandement des incidents COVID-19 de la tribu a partagé une annonce mettant en vedette une marionnette poilue « rez dog », qui parle de manière interchangeable en anglais et en langue Blackfoot.

Dans la vidéo, l’auto-identifié «Rez Dog Rep» pose à une infirmière de famille des questions allant du coût du vaccin et s’il devra continuer à porter un masque après avoir été vacciné, à qui le reçoit en premier et aux effets secondaires potentiels.

La vidéo a été largement partagée après sa publication.

« Les Indiens aiment l’humour », a déclaré McNeely. « L’idée du PSA est d’aider à apaiser les esprits, leur donner un sentiment de confort et une éducation sur le vaccin. »

Après avoir entendu l’infirmière praticienne, le représentant de Rez Dog conclut qu’il recevra le vaccin.

«Si tous les médecins et professionnels de la santé disent que le vaccin est sûr, alors je dirai qu’il est également sûr», a-t-il déclaré.

