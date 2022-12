Frappe des forces frontalières britanniques: les forces armées ne peuvent pas détenir des personnes, révèlent des e-mails

Les soldats et les marins couvrant les grèves du personnel des forces frontalières au contrôle des passeports n’ont pas le pouvoir de détenir les personnes qu’ils soupçonnent d’activités criminelles, selon des documents divulgués.

Des e-mails révèlent que les personnes soupçonnées de crimes tels que le port d’un faux passeport, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et les victimes de l’esclavage moderne ne peuvent pas être arrêtées par des membres des forces armées si elles détiennent des documents de voyage valides.

Au lieu de cela, une intervention distincte doit être recherchée pour les criminels graves présumés ou leurs victimes auprès d’un officier des forces frontalières parfaitement formé, dont la plupart sont actuellement en grève.

Un officier de la Royal Navy a averti dans les e-mails que l’incapacité de détenir pourrait “avoir un impact sur l’opération [operational] capacité pendant une action industrielle ».

La divulgation explique en partie pourquoi il y a eu peu de perturbations dans les ports et les aéroports britanniques depuis le début de la grève du PCS pour l’amélioration des salaires et des conditions vendredi.

Un e-mail, envoyé le 22 décembre, montre qu’un sous-lieutenant de la Royal Navy a écrit aux fonctionnaires des forces frontalières et du ministère de l’Intérieur pour demander si le personnel de la Royal Navy travaillant à Manchester avait le pouvoir de détenir des suspects.

Il a écrit: «Le personnel RN actuellement déployé à l’aéroport de Manchester est actuellement empêché de terminer et de délivrer l’IS81 et ne doit pas être impliqué dans des activités de détention, se référant à un officier BF. Cela peut avoir un impact op [operational] capacité pendant une action industrielle.

Un formulaire IS81 donne aux agents d’immigration le pouvoir de détenir des personnes pendant qu’ils entreprennent des enquêtes supplémentaires, selon les documents du ministère de l’Intérieur. Il doit être délivré même si quelqu’un est détenu pendant seulement deux minutes pour un contrôle mineur.

Un officier supérieur des forces frontalières a répondu, affirmant que le personnel armé n’avait pas reçu une formation suffisante pour détenir des suspects.

« J’ai reçu l’e-mail ci-dessous suite à ma discussion avec le responsable de C2 Navy à Manchester. Ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas délivrer un IS81 et que cela devait être fait par un officier des forces frontalières car il n’y avait qu’une formation jusqu’à IS81. Cela peut-il être clarifié de toute urgence », a-t-il écrit.

Un autre haut responsable du ministère de l’Intérieur a confirmé dans un e-mail : « C’est exact. Je l’ai communiqué précédemment. Au moment où tout personnel militaire a besoin [sic] ne sont pas en mesure de faire débarquer un passager, un membre permanent du personnel devra émettre un IS81 en leur nom.

Environ 600 membres des forces armées et 200 fonctionnaires du ministère de l’Intérieur ont été amenés à remplacer les officiers des forces frontalières pendant la grève, qui doit se poursuivre tous les jours de décembre sauf le 27 décembre.

Ils ont reçu cinq jours de formation et ont été amenés à prendre les passeports des gens et à les vérifier par rapport à l'”indice d’avertissements”. [WI]» – une base de données de listes de surveillance du Home Office contenant des informations telles que les antécédents d’immigration et les questions de sécurité nationale.

Les gardes-frontières reçoivent généralement au moins trois semaines de formation avant d’interagir avec le public. Après les trois semaines, ils reçoivent un mentor avec qui travailler pendant un mois maximum pour s’assurer qu’ils peuvent travailler en solo sur un bureau de passeport.

Pendant leur formation, ils apprennent à traiter et à interroger les passagers, à identifier les victimes de l’esclavage moderne, à repérer les faux documents, à identifier les enfants présumés victimes de la traite et à interroger les passagers.

Le secrétaire général du PCS, Mark Serwotka, a déclaré : « Le gouvernement s’est vanté qu’il n’y a pas de files d’attente au contrôle des passeports, mais bien sûr il n’y a pas de files d’attente si personne n’est arrêté.

« Et personne n’est arrêté parce que le gouvernement a adopté une approche de sparadrap face à ce problème.

« Nous avons averti avant le début des frappes que le personnel militaire ayant suivi une formation de cinq jours ne serait pas en mesure de faire le travail d’officiers expérimentés et professionnels des forces frontalières.

“Nous avons clairement indiqué que le gouvernement peut mettre fin à ce différend demain en mettant de l’argent sur la table.”

Il y avait eu “très peu” de gardes frontaliers entièrement formés à Manchester pour aider à superviser des dizaines d’officiers de l’armée vérifiant les passeports, ont indiqué des sources.

Des sources de l’aéroport d’Heathrow ont informé le Guardian que les membres de l’armée couvrant à Heathrow ont été informés qu’ils ne pouvaient pas détenir des personnes.

Un membre du personnel d’Heathrow a déclaré: “Les soldats de couverture ont reçu l’ordre de n’arrêter personne à moins que des preuves de criminalité ne soient signalées. [through the WI]. En ce qui concerne les problèmes d’immigration, on leur dit de débarquer tout le monde.

Une source du ministère de l’Intérieur a déclaré que les officiers des forces frontalières qui n’étaient pas en grève continuaient de travailler aux côtés des membres des forces armées et d’autres membres du personnel d’urgence. “Nous voulons minimiser les perturbations tout au long de ce différend”, a déclaré la source.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Border Force a élaboré des plans d’urgence solides qui accordent la priorité à la sécurité de nos citoyens et à la sécurité de nos frontières.

«Le personnel des forces frontalières non grévistes, doté de toute la gamme des pouvoirs appropriés, continue de remplir son rôle vital et nous avons réparti nos ressources de manière flexible pour garantir une couverture suffisante pour répondre à nos principales priorités.

“Le personnel militaire, les fonctionnaires et les volontaires soutiennent une gamme de services et tout le personnel d’urgence déployé est suffisamment formé pour les activités qu’il doit entreprendre.”