Frappe de Zawahiri : d’autres dirigeants d’Al-Qaïda et de l’EI tués par les États-Unis

Les États-Unis ont tué le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri lors d’une frappe de drone à Kaboul ce week-end, a déclaré lundi le président Biden. Zawahiri, 71 ans, était l’un des terroristes les plus recherchés au monde et, aux côtés du fondateur d’Al-Qaïda Oussama ben Laden, a supervisé les attentats du 11 septembre 2001. Il était largement considéré comme le cerveau derrière le groupe terroriste notoire – pionnier d’un mouvement qui prônait les attaques spectaculaires et le massacre aveugle de civils.

Zawahiri et Ben Laden ont tous deux échappé aux forces américaines déployées en Afghanistan à la fin de 2001. Le sort de Zawahiri est resté un mystère, même après que Ben Laden a été tué lors d’un raid des forces américaines au Pakistan en 2011.

Une forte explosion a été entendue dans la capitale afghane à 06h18 dimanche. Un porte-parole des talibans a écrit dans un tweeter qu’une frappe aérienne a frappé “une maison résidentielle” dans la capitale et a affirmé qu’elle avait été “menée par des drones américains”.

L’attaque contre Zawahiri est la première frappe antiterroriste connue depuis le retrait des forces américaines d’Afghanistan en août dernier. Certains experts et défenseurs des droits ont mis en doute l’éthique et l’efficacité de telles opérations.

Voici un aperçu de plusieurs opérations passées qui visaient les principaux dirigeants de l’État islamique et d’Al-Qaïda.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi

Le président Biden a annoncé en février que les forces d’opérations spéciales américaines avaient mené une mission antiterroriste en Syrie, tuant Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, le chef du groupe militant État islamique.

Treize personnes sont mortes au cours du raid, dont six enfants et quatre femmes, selon les premiers intervenants locaux. Biden a déclaré à l’époque qu’il n’y avait pas eu de victimes américaines.

L’opération visait une maison à deux étages dans la province syrienne d’Idlib tenue par les rebelles, ont déclaré des habitants des environs qui ont raconté avoir entendu des coups de feu et des hélicoptères. Qurayshi a fait exploser une bombe qui s’est tuée ainsi que des membres de sa famille, ont déclaré des responsables américains aux journalistes. L’un des lieutenants de Qurayshi a également été tué et peut-être un autre enfant, a déclaré l’attaché de presse du Pentagone, John Kirby.

Les responsables ont déclaré que la mission était prévue depuis des mois. Cela s’est produit alors que les inquiétudes montaient au sujet de la résurgence de l’État islamique et faisaient écho à l’opération américaine à Idlib deux ans plus tôt qui avait tué Abu Bakr al-Baghdadi, le prédécesseur de Qurayshi.

Le président Donald Trump a annoncé en octobre 2019 que Baghdadi, alors commandant de l’État islamique, était mort lors d’une opération militaire américaine en Syrie.

Baghdadi, qui a pris la direction de l’État islamique d’Irak en 2010, a déclaré un califat islamique en Irak et en Syrie qui, à son apogée, contrôlait une zone de la taille de la Grande-Bretagne et a inspiré des attaques terroristes dans le monde entier. Le groupe est connu pour ses tactiques brutales et ses interprétations extrêmes des textes islamiques.

Une coalition militaire dirigée par les États-Unis a chassé l’État islamique du dernier de son territoire en mars 2019 – mais Baghdadi, qui apparaissait rarement en public, est resté en liberté.

Lors d’une opération nocturne le 26 octobre 2019, des hélicoptères ont transporté une équipe de troupes d’opérations spéciales américaines dans le nord-ouest de la Syrie pour y lancer un assaut contre un complexe militant. Baghdadi s’est retiré dans un “tunnel sans issue” et a fait exploser un gilet explosif, se tuant ainsi que trois de ses enfants, a déclaré Trump.

Trump s’est vanté que Baghdadi “est mort comme un chien”. La nouvelle de sa mort a été bien accueillie par les dirigeants d’Europe et du Moyen-Orient.

Des responsables américains ont déclaré que les agences de renseignement américaines avaient suivi Baghdadi jusqu’à la province d’Idlib, où opèrent divers groupes extrémistes islamistes.

Deux militaires américains ont été légèrement blessés lors de l’opération, ont indiqué des responsables, et d’autres militants ont également été tués, dont deux femmes qui seraient les épouses de Baghdadi et qui portaient des gilets explosifs.

L’intention de l’opération était de capturer Baghdadi, a déclaré le secrétaire à la Défense Mark T. Esper à CNN à l’époque.

La mission est intervenue alors que Trump était critiqué pour sa décision de retirer la plupart des forces américaines dans le nord de la Syrie – une décision considérée par les critiques comme une trahison des alliés kurdes qui avaient combattu l’État islamique aux côtés des Américains et fourni des renseignements pour l’opération.

Qurayshi a pris la tête de l’État islamique plusieurs jours après le raid. Un rapport du Pentagone de février 2020 a révélé que la mort de Baghdadi avait peu d’impact sur la structure de commandement ou les opérations du groupe.

Hamza ben Laden, fils du fondateur d’Al-Qaïda Oussama ben Laden, que certains considéraient comme une étoile montante potentielle du réseau terroriste, a été tué par les forces américaines lors d’une opération antiterroriste dans la région Afghanistan-Pakistan, a déclaré Trump en septembre 2019.

Trump n’a pas fourni de détails supplémentaires. Des rapports antérieurs indiquaient que Hamza était décédé plus tôt, laissant une incertitude quant au moment de l’opération.

L’un des nombreux enfants du fondateur d’Al-Qaïda, Hamza était “responsable de la planification et de la gestion de divers groupes terroristes”, a déclaré Trump dans un communiqué, décrivant sa mort comme un coup porté à la direction du réseau militant.

Plus tard, Trump a appelé Hamza “l’héritier présomptif d’al-Qaïda”, et les experts du terrorisme l’ont décrit comme une figure attrayante pour les jeunes militants alors qu’al-Qaïda était en concurrence avec l’État islamique pour les recrues.

Certains analystes, cependant, ont remis en question l’influence de Hamza au sein d’Al-Qaïda. Et le meurtre de hauts dirigeants d’Al-Qaïda lors des frappes américaines au Yémen et en Libye n’a eu que peu d’impact pour endiguer la propagation de l’idéologie ou de la portée du groupe.

Lorsque le président Barack Obama a pris ses fonctions en 2009, il a chargé le directeur de la CIA, Leon Panetta, de faire de l’assassinat ou de la capture de Ben Laden – dont l’organisation a perpétré les attentats terroristes du 11 septembre – une priorité absolue.

Dans la nuit du 1er mai 2011, Obama et de hauts responsables ont regardé depuis la salle de crise de la Maison Blanche les Navy SEALs voler d’Afghanistan à Abbottabad, au Pakistan, pour attaquer un complexe où ils pensaient que Ben Laden se cachait. L’équipe américaine a tué Ben Laden, 54 ans, et a emporté son corps ainsi qu’un trésor de papiers et d’effets personnels.

“Nous l’avons eu”, a déclaré Obama lorsqu’il est devenu clair que Ben Laden était mort, a rapporté The Post cette semaine-là.

Al-Qaïda a confirmé la mort de Ben Laden quelques jours plus tard et a juré de venger le meurtre.

S’adressant au public après l’opération, Obama l’a qualifiée de “réussite la plus importante à ce jour dans les efforts de notre nation pour vaincre al-Qaïda” et a déclaré que le monde était “un endroit meilleur grâce à la mort d’Oussama ben Laden”.

Le Post a rapporté plus tard que la CIA avait utilisé des drones furtifs pour surveiller le complexe. La découverte de Ben Laden au Pakistan a soulevé des questions aux États-Unis sur la fiabilité du Pakistan en tant qu’allié contre le terrorisme. Le Premier ministre pakistanais a qualifié l’assaut américain de “violation de la souveraineté”.

Les sondages peu de temps après le raid ont montré une large approbation de celui-ci par le public américain, et les alliés américains ont salué l’opération. Des groupes de défense des droits et certains avocats se sont demandé si le meurtre était légalement et éthiquement justifiable, arguant que les forces américaines auraient dû tenter de capturer Ben Laden vivant et de le traduire en justice.

Le raid et la chasse de dix ans à Ben Laden ont été dramatisés dans le film de 2012 “Zero Dark Thirty”.

Obama a déclaré deux jours après le raid que les États-Unis avaient des photos du corps de Ben Laden mais ne les publieraient pas, ce qui a donné lieu à des théories du complot. Les actions en justice pour tenter de forcer leur libération ont depuis échoué. Des responsables ont déclaré aux journalistes que Ben Laden avait été enterré en mer conformément à la tradition islamique.

Le 7 juin 2006, les forces américaines ont tué Abu Musab al-Zarqawi, le chef d’al-Qaïda en Irak, lors d’une frappe aérienne sur une maison sécurisée au nord de Bagdad. Des sites Web liés à Al-Qaïda ont rapidement confirmé la mort et déclaré que Zarqawi avait atteint le “martyre”.

Six personnes ont été tuées dans l’attaque, dont une femme et un enfant, ont indiqué des responsables militaires.

La grève a eu lieu trois ans après le début de la guerre en Irak, que l’administration George W. Bush avait lancée sur la base de fausses allégations selon lesquelles l’Irak possédait des armes de destruction massive et que le dirigeant irakien Saddam Hussein abritait al-Qaïda. Zarqawi, selon des responsables de l’administration Bush, a servi de lien entre al-Qaïda et le gouvernement de Hussein.

« La mort de Zarqawi est un coup dur pour al-Qaïda », a déclaré Bush dans un discours à la Maison Blanche le lendemain. “C’est une victoire dans la guerre mondiale contre le terrorisme, et c’est une opportunité pour le nouveau gouvernement irakien de renverser le cours de cette lutte.”

L’État islamique est né de la filiale irakienne d’Al-Qaïda plusieurs années plus tard et s’est présenté comme une alternative plus impitoyable.