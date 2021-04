Stephanie Frappart officiera au tournoi masculin de l’Euro 2020. Loic Venance / AFP via Getty Images

Stephanie Frappart deviendra la première femme officielle à un championnat d’Europe masculin cet été.

L’UEFA a confirmé la liste des officiels mercredi et elle a été nommée parmi les 51 membres du contingent. Bien que Frappart, 37 ans, n’ait pas été nommée parmi les 18 arbitres de match, elle sera là soit en tant que quatrième arbitre, soit en tant qu’arbitre assistante en attente.

Frappart, de France, est déjà entré dans l’histoire du football masculin en tant que première femme à arbitrer un match de Ligue des champions masculin, un match de Ligue 1 et un match de qualification pour la Coupe du monde masculin.

Elle a pris en charge la finale de la Coupe du monde féminine 2019 entre les États-Unis et les Pays-Bas et a également arbitré en Europa League ainsi que lors de la finale de la Super Coupe de l’UEFA masculine 2019 entre Liverpool et Chelsea.

L’UEFA doit encore confirmer les sites qui accueilleront le championnat d’Europe retardé. Le tournoi devait avoir lieu l’été dernier, mais a été retardé en raison du COVID-19.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport