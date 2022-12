Franz Gertsch, artiste suisse de maîtrise du photoréalisme, décède à 92 ans

Franz Gertsch, un artiste suisse reconnu comme l’un des maîtres de la peinture hyperréaliste dont le travail évoquait souvent une netteté semblable à celle d’un flash sur des sujets allant des paysages à la rockeuse punk Patti Smith dans les années 1970, est décédé le 21 décembre dans un hôpital de Riggisberg, Suisse. Il avait 92 ans. Le décès a été confirmé par Arno Stein, directeur général du Musée Franz Gertsch à Berthoud, en Suisse, qui détient une importante collection de son travail. Aucune cause n’a été donnée.

Pendant plus de cinq décennies, M. Gertsch a exploré les techniques de peinture et de gravure pour recréer des photographies dans des œuvres à grande échelle – environ 11 pieds sur 16 pieds ou plus – qui ont été rendues dans les moindres détails et pourraient prendre plus d’un an. , allant parfois de l’avant avec seulement une portion de la taille d’une carte postale chaque jour.

Ses œuvres ont été exposées dans le monde entier et une pièce, “Luciano II”, une peinture acrylique de plus de 7 pieds sur 11 pieds de son ami, l’artiste Luciano Castelli, s’est vendue pour plus de 3 millions de dollars en 2017.

La maîtrise du photoréalisme de M. Gertsch s’est également mêlée à la sensibilité d’un photojournaliste pour la narration. “Si une image n’a pas de fond spirituel, elle n’a pas de secret, pas de magie, pas d’âme”, a-t-il déclaré un jour au magazine suisse des arts et de la culture Du.

Alors que d’autres peintres photoréalistes tels que Richard Estes et Ralph Goings privilégiaient des images telles que des dîners étincelants ou des scènes de rue vitreuses, M. Gertsch a d’abord attiré l’attention en tant qu’observateur de la contre-culture suisse. Au début des années 1970, M. Gertsch a pris des instantanés de style documentaire parmi les membres fluides d’une communauté d’artistes, dont Castelli, qui sont devenus la base d’une exposition de 1974 qui a secoué la scène artistique alors établie à Lucerne, en Suisse.

M. Gertsch les a appelés “portraits de situation” – une série qui comprend Castelli et d’autres amis androgynes se maquillant et se préparant pour une fête. Un papillon ressemblant à un dessin animé, un autocollant sur un mur, semble flotter à travers une scène. Les peintures, réalisées dans un style pointillisme, scintillaient avec le contraste élevé d’une photo au flash ou d’un Polaroid instantané.

“C’était comme voir le passé restauré comme un présent parallèle, à travers la précision presque hallucinante d’une photographie agrandie à une échelle énorme et les couleurs comme le néon”, a écrit l’artiste genevoise Mai-Thu Perret dans un essai de 2004 sur les arts. site Internet Frise.

Timothy Leary, un ancien professeur de Harvard qui est devenu le gourou du LSD « allumer, écouter, abandonner », a découvert le travail de M. Gertsch alors qu’il vivait à Genève en 1971, le qualifiant de « nouvelle forme d’art » qui était aussi « menaçant et ravissant comme toute nouvelle vision de la réalité.

En 1975, M. Gertsch a été séduit par la photo de Robert Mapplethorpe de Smith, regardant avec confiance l’appareil photo dans une chemise blanche impeccable, sur son premier album “Horses”.

“C’est son visage qui m’a d’abord fasciné”, a déclaré M. Gertsch.

M. Gertsch était sur place avec son appareil photo Nikon en 1977 lorsque Smith s’est produit lors d’un événement à Cologne, en Allemagne, pour commémorer le poète surréaliste du XIXe siècle Arthur Rimbaud. Un an plus tard, M. Gertsch a invité Smith à son studio pour une série de portraits.

Les photos ont été transformées en certaines des œuvres les plus célèbres de M. Gertsch, une série de cinq peintures qui ont lié de manière indélébile son héritage visuel à la scène punk des années 1970 et aux styles et à l’énergie du moment. M. Gertsch a traité Smith non pas comme une icône, mais comme faisant partie d’un tableau plus large de la musique en tant que bulle commerciale et insulaire.

Il montre Smith accroupie devant des amplis de scène dos à la caméra ou planant, comme une waiflike, au bord d’une scène ou devant des microphones imposants. Dans “Patti Smith V”, la peinture de M. Gertsch achevée en 1979, elle est assise et fait des gestes avec ses mains comme si elle luttait pour faire valoir un point.

Au lieu de chanter, elle a utilisé le micro pour parler de ses rêves de jeune fille pour devenir un jour l’égérie d’un artiste.

“Peignez le monde”, a déclaré M. Gertsch, “comme quelqu’un qui vient d’atterrir sur la montagne depuis une autre planète.”

Franz Gertsch est né le 8 mars 1930 à Mörigen sur le lac de Bienne en Suisse en tant qu’enfant unique d’un père qui enseignait à l’école primaire et d’une mère dont la famille possédait un restaurant local.

M. Gertsch a abandonné l’école pour se consacrer à la peinture et a suivi des cours dans une école à Berne dirigée par le peintre impressionniste abstrait Max von Mühlenen. Après avoir été libéré du service militaire suisse obligatoire en raison d’une maladie cardiaque, M. Gertsch s’est rendu dans des endroits comme Paris, l’Écosse et l’Italie pour expérimenter divers styles visuels, notamment des gravures sur bois et des collages.

En 1969, il termine sa première peinture à grande échelle basée sur une photographie, « Huaa… ! », un cavalier au galop avec un sabre levé à partir d’une image fixe du film de 1968 « La charge de la brigade légère ».

Son « Portrait d’Urs Lüthi » de 1970 montre le sujet en blazer bleu et lunettes de soleil, assis à côté d’un appareil photo. Les critiques l’ont décrit comme une version moderne d’une nature morte hollandaise. “Medici” en 1971 est devenu une capsule temporelle pour l’époque – avec cinq jeunes hommes, la main qui coule et les bas de cloche se balançant, appuyés sur une barricade.

Il a abandonné le style basé sur la photo au milieu des années 1980 pour poursuivre exclusivement des gravures sur bois complexes en utilisant de minuscules trous remplis de pigments. L’œuvre, imprimée sur de grandes feuilles de papier japonais fait à la main, produisait un effet vaporeux dans lequel des images, telles que des portraits ou des plantes, flottaient dans un lavis monochrome de rouge, de vert ou d’autres couleurs.

Certains critiques considéraient ses tirages comme trop antiseptiques et cliniques. “Gertsch travaille peut-être avec du bois de poirier et les meilleurs papiers faits à la main, mais ses images ont un goût de métal”, a déclaré une critique de 1990 dans le Washington Post de neuf gravures au Hirshhorn Museum and Sculpture Garden. “La fabrication de ses portraits est comme la fabrication de machines.”

M. Gertsch est ensuite revenu aux peintures à base de photos, dont de nombreuses représentant des paysages et la nature. Sa série de quatre peintures, “Les quatre saisons”, a montré la lumière et les environs changeants pendant un an sur une forêt en pente près de sa maison et de son studio à Rüschegg, en Suisse.

Son attention à la photo originale était si précise que la terre et les feuilles les plus proches du cadre étaient légèrement floues pour refléter les imperfections de la profondeur de champ d’un appareil photo.

Dans une histoire orale de 2011, M. Gertsch a déclaré que ses styles artistiques changeants étaient fondés sur des sentiments «intuitifs» sur la prochaine étape. “Je n’ai pas fait tout cela avec ma tête”, a-t-il déclaré.

M. Gertsch laisse dans le deuil son épouse depuis 59 ans, Maria Meer, et cinq enfants.

En 1999, M. Gertsch a écrit un épilogue au livre “Franz Gertsch, Silvia : Chronique d’une peinture” de Norberto Gramaccini et Steven Lindberg. M. Gertsch a déclaré que les peintres ont toujours été confrontés à un carrefour.