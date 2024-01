Franklin révèle les secrets du succès avant Paris 2024

La championne du monde de canoë slalom de Windsor a remporté l’argent lors de la toute première course féminine de C1 à Tokyo 2020 et a hâte de faire encore mieux à Paris 2024.

Et contrairement à certains de ses collègues athlètes, Franklin fait face à la pression de la compétition sur la scène mondiale en laissant entrer ses pensées négatives, plutôt que de garder les doutes à distance.

“Il y a une pression associée au fait de revenir de Tokyo, d’avoir cette médaille, d’y arriver après avoir obtenu les résultats que j’ai maintenant que je suis championne du monde”, a-t-elle déclaré.

« Mais je le vois de mon côté pessimiste. En canoë, il est si facile de prendre une décision en une fraction de seconde qui détruit tous vos résultats et vos chances dans cette course.

« À chaque fois, j’ai toujours l’impression que cela n’arrivera pas et je dois toujours me battre pour y parvenir à chaque fois.

“J’ai l’impression que le pessimisme m’aide à gérer la pression, car les gens ne connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants, ils voient simplement la situation dans son ensemble plutôt que les subtilités de chaque élément.”

Franklin a dû se faire installer une épingle en titane après s’être cassé le haut de la jointure à l’entraînement plus tôt cette année, mais une année 2023 difficile s’est terminée en beauté car elle était parmi les premiers athlètes de l’équipe GB à avoir confirmé une place à Paris.

En plus de la C1, le joueur de 29 ans participera également à l’épreuve rapide et furieuse de kayak cross, qui fait ses débuts olympiques, aux côtés de ses coéquipiers Adam Burgess, Joe Clarke et Kimberley Woods.

“Pouvoir avoir ma famille là-bas, vivre la grandeur des jeux et vraiment m’impliquer à nouveau en faisant partie de l’équipe GB est tout simplement incroyable”, a-t-elle déclaré.

“Après avoir remporté cette médaille à Tokyo, j’ai un petit coche à côté, mais j’aimerais aller plus loin et vivre ces Jeux dans toute sa splendeur.

“Nous rebondissons tous en équipe et avec une nouvelle discipline en kayak cross, nous avons tout le temps de créer des liens et de nous pousser les uns les autres.”

Franklin s’exprimait au Parc olympique où elle a rencontré six enfants sélectionnés pour devenir une mini mascotte de l’équipe GB, une opportunité extraordinaire de faire partie de l’action dans le voyage de l’équipe GB vers les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Elle a partagé ses expériences sur la scène mondiale avec les jeunes athlètes en herbe et estime que la campagne Mini Mascot peut inciter une génération à devenir active.

“Ce que j’ai appris sur moi-même et tout ce que j’ai développé en tant qu’athlète, je veux vraiment le redonner et encourager les enfants à le faire et les soutenir dans leur voyage si je le peux”, a ajouté Franklin.

“C’est incroyable pour eux de pouvoir avoir un aperçu de ce que signifie être un olympien et de tout ce qui va avec.”

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Mini-Mascottes et suivre leur parcours, rendez-vous sur https://www.teamgb.com/article/team-gb-announces-six-children-as-official-mini-mascots-for-paris-2024/68VUqFDbCdljGDTHcEuXpn