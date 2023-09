Franklin Graham inaugure le centre de réponse au transport aérien du nouveau Samaritan’s Purse

Bourse du Samaritainle ministère international de la réponse humanitaire dont le siège est à Boone, en Caroline du Nord, dispose désormais d’un nouveau centre de réponse par transport aérien à Greensboro.

Mardi, le président et chef de la direction de Samaritan’s Purse, Franklin Graham, a inauguré la nouvelle installation. Mesurant plus de 62 000 pieds carrés, le centre d’intervention comprend un hangar de 55 000 pieds carrés, des bureaux et la capacité de faciliter un large éventail d’activités de maintenance des avions. Il est composé de 21 personnes, dont des pilotes, des ingénieurs navigants, des arrimeurs, du personnel de maintenance et du personnel d’assistance au vol supplémentaire.

« Nous voulons être en mesure de réagir immédiatement. Plus vite nous pourrons y arriver, mieux ce sera, car nous pouvons sauver des vies grâce à des ressources telles que nos hôpitaux de campagne d’urgence », a déclaré Graham lors de la cérémonie d’inauguration. « Tout ce que nous avons vient de Dieu, et c’est pourquoi nous rendons gloire à Dieu. Nous voulons le remercier de nous avoir donné cette installation, c’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui pour la dédier à Dieu Tout-Puissant pour la gloire de son Fils Jésus-Christ. »

Franklin Graham, pilote et président-directeur général de Samaritan’s Purse, rend gloire à Dieu pour le travail accompli par la branche aviation du ministère. (Crédit photo : La Bourse du Samaritain)

L’ancien représentant américain d’Hawaï, Tulsi Gabbard, s’est joint à Graham lors de la cérémonie pour offrir des mots de gratitude et d’encouragement pour le travail de Samaritan’s Purse. Gabbard s’est familiarisé avec le travail de Samaritan’s Purse après la réponse de l’organisation aux inondations de mai 2018 dans l’État d’Aloha, lorsqu’ils ont transporté par avion 10 tonnes de fournitures de secours d’urgence vers Kauai à la suite d’inondations catastrophiques.

« Je suis très reconnaissant d’avoir le privilège de pouvoir être ici et de célébrer l’excellent travail et les bénédictions que la Bourse du Samaritain apporte dans le monde entier », a déclaré Gabbard. « Je ne remercierai jamais assez Samaritan’s Purse, non seulement pour le matériel qu’ils ont apporté dans l’avion à destination d’Hawaï, mais aussi pour l’espoir qu’ils ont apporté avec eux. »

Nouvelle installation conçue pour accueillir le plus gros avion de l’organisation

L’installation a été construite pour accueillir les deux plus gros avions cargo de l’organisation : un Douglas DC-8 et un Boeing 757 récemment acquis. La soute de l’avion cargo 757 équivaut à l’espace de trois semi-remorques et peut transporter un maximum de charge de 67 000 livres de fret, augmentant ainsi la capacité de l’organisation à répondre aux catastrophes à tout moment.

Le 757 a terminé sa première mission de secours le 1er septembre, transportant par avion 24 tonnes de fret à Maui, à Hawaï, où des volontaires aident les victimes des incendies de forêt à commencer à se rétablir.

Au cours des sept dernières années, Samaritan’s Purse a transporté près de 8 millions de livres de fret depuis Greensboro sur 185 vols vers 55 pays, dont la Turquie, l’Irak, Haïti et le Soudan. Le DC-8 de l’organisation a effectué 41 vols aller-retour vers l’Ukraine, transportant un hôpital de campagne d’urgence et 1,5 million de livres de fournitures de secours désespérément nécessaires.

La branche aéronautique de Samaritan’s Purse exploite 24 avions, dont deux hélicoptères, basés à des endroits stratégiques. Depuis 1975, Samaritan’s Purse utilise des avions pour transporter des médecins et des secouristes ainsi que des tonnes de nourriture, de médicaments, de matériaux d’abri, de couvertures et d’autres articles pour aider les victimes de catastrophes naturelles, de guerre, de famine et d’autres situations d’urgence.

