Frankie Valli répond après que des vidéos virales de concerts suscitent des inquiétudes concernant la « maltraitance des personnes âgées »

Frankie Valli et ses Four Seasons ont marqué leur premier hit n°1 avec « Sherry » en 1962. C’était il y a 62 ans. Frankie Valli a fêté ses 90 ans en mai. Cela fait 360 saisons ! Il joue toujours en live – non seulement en jouant des notes de fausset, mais en mettant en scène une version de la mise en scène amoureuse des adolescents qui l’a rendu célèbre en premier lieu. Des extraits des performances de Valli circulent sur TikTok depuis quelques années, et un récent message viral sur Twitter affirmait qu’envoyer Valli se produire aujourd’hui équivalait à une « maltraitance envers les personnes âgées ».

En réponse, Valli a envoyé une déclaration à Personnesaffirmant que « personne ne m’a jamais fait faire quelque chose que je ne voulais pas faire » et qu’il continuerait à jouer aussi longtemps qu’il le pourra. Voici la déclaration de Valli :

Je sais qu’il y a eu beaucoup de choses sur Internet à mon sujet ces derniers temps, alors je voulais clarifier les choses. J’ai la chance d’avoir 90 ans et de continuer à faire ce que j’aime faire et aussi longtemps que j’en serai capable et que le public voudra venir me voir, je serai là-bas en train de jouer comme je l’ai toujours fait. J’adore ce que je fais. Et je sais que nous avons fait un super show parce que nos fans sont toujours présents en force et le show est toujours aussi rock.

Comment fait-on le spectacle ?! Le son des Four Seasons a toujours été une question de superposition de voix et d’instruments. Nous utilisons nos 60 années d’expérience pour sonner comme les disques. Je chante, j’ai des chanteurs qui chantent, de superbes arrangements… tout. Les commentaires me font rire en me demandant si quelqu’un m’oblige à monter sur scène. Personne ne m’a jamais obligé à faire quelque chose que je ne voulais pas faire.

J’ai l’intention de faire des concerts aussi longtemps que possible, en délivrant ce superbe son des Quatre Saisons. Comme cette ligne dans Maillot Garçonsje suis comme ce lapin à la télé, qui continue d’avancer et d’avancer. À la poursuite de la musique.