Frankie Valli met fin aux problèmes de santé et aux inquiétudes concernant la maltraitance des personnes âgées

Frankie Valli s’exprime au milieu d’inquiétudes concernant sa santé, disant aux fans que personne ne l’oblige à se produire contre sa volonté. Les vidéos du leader des Four Seasons, âgé de 90 ans, sont devenues virales sur les plateformes de médias sociaux comme TikTok ces dernières semaines en raison du fait que le chanteur semble frêle et désorienté sur scène. Les vidéos ont suscité une inquiétude généralisée parmi les fans de Valli, certains se demandant si le chanteur était forcé de se produire et d’autres accusant son équipe de commettre des mauvais traitements envers les personnes âgées.

Valli a contesté les allégations une déclaration au magazine People dans lequel il a souligné que personne ne l’oblige jamais à faire quelque chose qu’il ne veut pas. Le chanteur a redoublé d’efforts et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’arrêter de jouer pour le moment.

« Je sais qu’il y a eu beaucoup de choses sur Internet à mon sujet ces derniers temps, alors je voulais clarifier les choses », a déclaré Valli. « J’ai la chance d’avoir 90 ans et de continuer à faire ce que j’aime faire et aussi longtemps que j’en serai capable et que le public voudra venir me voir, je serai là-bas en train de jouer comme je l’ai toujours fait. J’adore ce que je fais. Et je sais que nous avons fait un super show parce que nos fans sont toujours présents en force et le show est toujours aussi rock.

« Comment fait-on le spectacle ?! Le son des Four Seasons a toujours été une question de superposition de voix et d’instruments », a-t-il poursuivi. « Nous utilisons nos 60 ans d’expérience pour ressembler aux disques. Je chante, j’ai des chanteurs qui chantent, de superbes arrangements… tout. Les commentaires me font rire en me demandant si quelqu’un m’oblige à monter sur scène. Personne ne m’a jamais obligé à faire quelque chose que je ne voulais pas faire.

Valli a conclu : « J’ai l’intention de faire des concerts aussi longtemps que possible, en délivrant ce superbe son des Quatre Saisons. Comme cette réplique dans « Jersey Boys », je suis comme ce lapin à la télé, qui continue, continue et continue. À la poursuite de la musique.

Valli est actuellement en tournée avec les Four Seasons, où il interprète des tubes tels que « Sherry », « Can’t Take My Eyes Off You », « Big Girls Don’t Cry » et bien d’autres encore. Son prochain concert est prévu le 11 octobre à Prior Lake, Minnesota, suivi de s’arrêter dans l’Illinois, au Texas et plus encore jusqu’à la fin du mois. La tournée de Valli devrait actuellement se dérouler jusqu’en avril 2025.